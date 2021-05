Polttopallolla päähän, voitolla yöhön – ennakossa Knockout City

Kukapa ei olisi pelannut polttopalloa? Sitä mietti neljä vuotta sitten myös Velan Studios, jonka Knockout City -moninpeli keskittyy klassiseen pallotteluun futuristisella mausteella. Leikkimielinen laji muuttuu nopeasti kilpailuhenkiseksi ja hektiseksi, kun pari joukkuetta päästetään kilpailemaan sokkeloisille kaduille.

KonsoliFIN tutustui teokseen virtuaalisessa esittelytilaisuudessa, jossa studion ja pelin tarinaa oli kertomassa toimitusjohtaja Karthik Bala, Game Director Jeremy Russo ja studion General Manager David Nathanielsz. Itse pelistäkin sai neljän tunnin edestä kokemusta, kun kansainvälinen lehdistökaarti päästettiin taistelemaan Knockout Cityn herruudesta.

Mario Kartista polttopalloon

Knockout City on Velan Studiosin toinen julkaisu. Debyyttinimike Mario Kart Live: Home Circuit innovoi AR-teknologian kanssa mallikkaasti, eikä uutukaisen menestys jää ensitestin perusteella ainakaan tekniikasta kiinni. Värikäs polttopalloilu on rakennettu studion oman pelimoottorin päälle, minkä luvataan pyörittävän toimintaa 60 ruutua sekuntissa – pelasi sitten PC:llä, Nintendo Switchillä, Xboxilla taikka PlayStationilla. Peli tukee lisäksi alustojen välistä crossplay’ta, myös puhekanavien osalta. Hauska, uniikki ja persoonallinen ovat adjektiiveja, joilla tekijät halusivat kuvailla luomustaan.

– Kaikki tuntevat polttopallon, joten se oli studion mielestä helposti lähestyvä laji. Joskin nopeatempoisen kamppailun toteuttaminen vaatikin enemmän kuin aluksi ajattelimme, naurahtaa Karthik Bala, kun häneltä kysytään Knockout Cityn alkutaipaleesta.

– Knockout Cityn maailmassa ei ole aseita, vaan kaikki erimielisyydet selvitetään kaupunkien kaduilla polttopalloa pelaamalla, Bala jatkaa.

Kaikki alkaa The Hideout -tilasta, joka toimii eräänlaisena aulana ennen pelejä. Alueella pystyy harjoittelemisen lisäksi rupatella kavereiden kanssa, kustomoida hahmoaan ja ostella uusia tuuletuksia, vaatteita tai muita ehosteita.

– Kaikki asusteet ja varusteet ovat vain kosmeettisia tuotteita, joilla ei ole vaikutusta hahmojen kykyihin tai voimiin. Osumakohdatkin pysyvät ulkoasusta huolimatta aina samoina. Rahalla ei saa siis hyötyä, vaan kaikki on kiinni pelaajien taidoista, vahvistaa Russo.

Kausipohjaista hauskuutta

Julkaisussa Knockoutissa on mukana pari eri tapaa rähinöidä. Team KO (3v3) -pelitila tarjoaa nimensä mukaisesti kolmen hengen joukkuematseja, kun taas Face-off (1v1) -moodi keskittyy yksilötaitoon. Diamond Dashissa (3v3) kerätään pelaajien pudottamia timantteja ja Party Team KO (3v3) hulluttelee sallimalla kaikki mahdolliset erikoispallot pelattaviksi. Privaattipelit ovat myös mahdollisia.

Karttaruletissa pyörii viisi eri teemaista kenttää, ja erilaisia palloja on saman verran. Jokaisesta matsista kertyy kokemuspisteitä, jotka nostavat hahmon tasoa. Voitosta saa loogisesti eniten pisteitä, mutta pelin sisäisiä Contracts-haasteita suorittamalla homma etenee, vaikka tappioputki pistäisikin mielen apeaksi. Levelointi avaa inventaarioon uutta sälää jatkuvalla juoksulla.

Nykytrendin mukaisesti moninpelisisältö jaetaan kausiin. Ensimmäinen starttaa 25. toukokuuta ja tarjoaa uuden Jukebox Junction -kartan sekä Ball-Up Brawl -pelimuodon lisäksi erilaisia bonuksia ja asusteita. Ball-Up Brawlissa ei ole palloja ollenkaan, vaan neljän hengen tiimeissä heitellään palloksi käpertyviä pelaajia. Samaa ominaisuutta voi hyödyntää myös muissa pelimuodoissa normaalien pallojen rinnalla.

– Tulevilla kausilla on omat teemansa. Pyrimme lisäämään peliin sisältöä ja erikoistapahtumia tasaiseen tahtiin, kertoo Jeremy Russo.

– Kauppapaikan sisältö eroaa toisistaan harvinaisuustason mukaan. Vaihtoehtoisia tyylejä on lukemattomia.

Yhteistyössä on voimaa

Knockout City sisältää myös mahdollisuuden dedikoiduille tiimeille, joihin mahtuu yhteensä 32 palloilijaa. Oman porukan kapteeni voi muokata ryhmän logoa, väritystä ja ajoneuvoa. Kapteeni pystyy nappamaan kenen tahansa ryhmäläisen inventaariosta tavaraa ryhmän yhteiskäyttöön.

– Crew-pohjaisten tavoitteiden täyttyminen jakaa porukan kaikille jäsenille kokemusta, kunhan muistaa kirjata itsensä peliin sisään kerran viikossa. Ryhmille on omat Contracts-haasteet, joilla hahmokehitystä saa pidettyä yllä, avaa Russo tiimityöskentelyn tärkeydestä pelissä.

Usein verkkomoninpelien ongelmana on pelaajien epäurheilijamainen käytös ja luovuttaminen. Miten Knockout City kohtelee sitten kesken pelin lopettavia pelaajia?

– Minuutin seisoskelu (idlaus) pudottaa pelaajan pois pelistä, ja tilalle pyritään tuomaan heti uusi poltettava. Emme käytä botteja, vaan luotamme toimivan match makingin voimaan, vastaa Bala.

– Jos pelaaja hyppää mukaan kesken pelin, niin hän saa voitosta kokemuspisteet, mutta tappio ei katkaise voittoputkea. Huonosta tuurista ei siis rankaista.

Hyppy pelikentille

Miltä sitten pelaaminen tuntui Xboxilla? Sekavalta aluksi, mutta mitä pidempään palloja heitteli, sitä paremmin toimintaan pääsi sisään. Selkeät opastustehtävät pohjustavat perusmekaniikat, joiden pitää tulla selkärangasta pärjätäkseen. Heittämiseen on muutama eri variaatio. Perusheitto lähtee RT-liipaisinta painamalla. Jos liipaisinta pitää pohjassa, pallo latautuu antaen enemmän tuhovoimaa. Toinen erittäin oleellinen taito on pallojen kiinniottaminen, joka tapahtuu vasemmalla liipaisemilla. Ajoitus on kaikki kaikessa, sillä oikea-aikaisesti kopattu pallo saa automaattisesti latauksen. Hyvät refleksit tulevat tarpeeseen.

Lisäksi voi heitellä korkeita kukkupalloja tai kierteitä, joiden avulla vastuksen voi kumota vaikka hän olisi esteen takana. Syöttäminen tiimikaverien välillä antaa myös lisäetua. Jotta vastus ei saa napattua heittoa kiinni, pitää häntä hämätä joko valeheitolla tai syöttelemällä vastus sekaisin. Soolona homma äityy helposti puolustustaisteluksi. Hätätapauksessa kaveri voi mennä kerälle ja toimia polttokeinona. Kätevää!

Kentissä on normaalien pallojen lisäksi erikoiskykyjä omaavia boltseja. Sniper-pallo ampuu tarkasti kaukaa, Bomb räjähtää tikityksen loputtua, Cage vangitsee vastuksen sisäänsä, Moon muuttaa painovoimaa ja Multi-Ball antaa kolme palloa saman aikaisesti käyttöön. Kaiken kaikkiaan meno on hyvin hektistä ja vaatii ehdottomasti tiimityöskentelyä, jottei vastapuoli pudota pourkkaa yksi kerrallaan. Korkeuserot mahdollistavat myös kentän dominoinnin ylhäältä.

Se joukkue, joka pääsee ensin kymmeneen pisteeseen voittaa erän – koko taisto on kahdesta erävoitosta kiinni. Parituntisen kokeilun jälkeen Knockout Cityn suurimmaksi ongelmaksi koin vastusten tunnistamisen toisistaan. Hyvin usein oman ja vastapuolen jäsenet sekoittuvat kesken matsin toisiinsa. Muuten pelin parissa viihtyi hyvin, vaikka joukkueet koostuivatkin satunnaista kansainvälisen lehdistön jäsenistä. Tutulla porukalla homma toiminnee vielä paremmin.

Aktiivisen pelaajaringin käsissä

Knockout City vaikuttaa lyhyen testin perusteella hauskalta ja sulavalta konseptilta, joka vaatii ehdottomasti aktiivisen kaveriporukan toimiakseen. Voiton takuuna toimii tiimityö sekä saumaton kommunikaatio, sillä yksittäiset pelaajat ovat tykinruokaa kaupunkien kaduilla.

– Nauhoituksissa ja pelinteossa ei vahingoitettu ihmisiä, nauraa Jeremy Russo, kun häneltä kysytään pallon tuottamien ääniefektien alkuperästä.

Velan Studios ja julkaisija Electronic Arts sallivat ilmaisen pelaamisen kaikilla alustoilla 30. toukokuuta asti. Kerätyt kokemuspisteet jäävät pelaajalle, jos hän päättää ostaa nimikkeen itselleen Block Party -tapahtumaksi ristityn kokeilujakson jälkeen. Game Pass Ultimate- ja EA Play -tilaajat saavat pelin automaattisesti katalogiinsa.