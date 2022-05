Raiteille on laskettu lapsia, koiria ja kissoja - arvostelussa Trial by Trolley -korttipeli

Vuodesta 2005 porskuttanut nettisarjakuva Cyanide & Happiness on levittäytynyt muuhun populäärikulttuuriin vahvasti. Lapsille sopimattomat sarjakuvat jakavat mielipiteitä, mutta kiistanalaiset teemat tuntuvat houkuttelevan ihmisiä. Rajuistakin aiheista vitsaileva Cyanide & Happiness on aikaisemmin muovattu Joking Hazard -nimiseksi korttipeliksi, ja nyt faneja kosiskellaan hieman samankaltaisella Trial by Trolley -bilepelillä.

Trial by Trolleyssa kaksi joukkuetta kisaa keskenään konduktöörin suosiosta. Tehtävänä on heitellä niin viattomia kuin suorastaan pahoja asioita raiteille. Ne vaihtelevat Jeesus-vauvasta Hitleriin, eikä kuljettajan tehtävä ole helppo. Molemmat joukkueet koittavat saada kuskin vakuuttuneksi siitä, että kyseinen raide kannattaa jättää rauhaan. Erilaiset muuttujat tuovat lisämausteen päätökseen, joka voi kääntää tilanteen päälaelleen.

Murhanhimoisin aloittaa

Peli aloitetaan valitsemalla holtiton veturinkuljettaja. Sääntöjen mukaan kuljettaksi päätyy ensimmäisenä se, jolla on ollut viimeisimpänä murhanhimoisia ajatuksia. Tätähän ei kukaan halua myöntää, joten ajohousut annetaan sitä eniten haluavalle.

Sen jälkeen loput pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, ja heille sekoitetaan kolme korttipakkaa. Ensimmäisestä pinosta valitaan kaksi viatonta luontokappaletta, jotka asetetaan raiteille. Niiden tarkoituksena on vedota kuljettajan tunteisiin. Sen jälkeen vastajoukkue valitsee mahdollisimman pahansuovan asian toisen joukkueen raiteelle, jolla yritetään kääntää kuskin pää. Valinta on vaikea, sillä tähtäimessä voi olla yhtä aikaa sekä seuraava messias että maailmojen tuhoaja.

Valitsenko pahan vai vähemmän pahan

Jotta päätös ei ole liian helppo, molemmat joukkueet voivat valita joko itselleen tai toisille muuttujan. Muuttuja saattaa tehdä esimerkiksi söpöstä vauvasta lihaa himoavan zombien, jolla on kaiken kukkuraksi vesikauhu. Kun kaikki kortit on asetettu raiteille, väittely voi alkaa. Kuljettajaksi päätynyt pelaaja antaa molemmille tiimeille suunvuoron, jonka aikana pitää perustella miksi juuri heidän raiteelleen ei kannata ajaa. Tunteisiin on helppo vedota varsinkin silloin, jos kuski on kaikille entuudestaan tuttu.

Perustelu muuttuu usein väittelyksi, mikä hankaloittaa päätöksen tekemistä entisestään. Sääntöjen mukaan oman kantansa saa esittää vain kerran, mutta tuohtuneessa tilassa ihmiset tekevät luovia ratkaisuja. Trial by Trolley kestää niin kauan kuin on pelaajia, sillä jokainen joutuu vuorollaan olemaan veturinkuljettaja. Se soveltuu 3-13 pelaajalle, joten isommassa ryhmässä kierros saattaa kestää pitkään. Harmillisesti hauskuus ei kestä kuin maksimissaan pari rundia. Sen jälkeen touhu alkaa toistamaan itseään, vaikka kortteja onkin pakkauksessa suuri määrä.

Katseet kohti muita bilepelejä

Suositusikäraja on 14-vuotta, joka on suhteellisen alhainen ottaen huomioon pelin teeman. Kortit ovat myös kokonaan englanniksi, mikä vaatii pelaajilta keskittymistä sekä kielitaitoa. Lisäksi osa vitseistä saattaa mennä ohi korvien, sillä niiden hauskuus piilee alkuperäisessä kielessä.

Trial by Trolley jaksaa hauskuuttaa muutaman kerran, jonka jälkeen se unohtuu kaapin perälle. Cyanide & Happiness tarjoaa sinänsä hyvän pohjan pelille, mutta se epäonnistuu viihdyttämään tarpeeksi pitkään. Hyvänä puolena mainittakoon, että Trial by Trolley soveltuu suhteellisen isollekin poppoolle, ja sitä voi pelailla sen aikaa, kun Wolt-kuski löytää kohteeseen. Koko illan viihdyttäjäksi siitä ei ole, minkä vuoksi kääntäisin katseeni toisiin bilepeleihin.

Tutustu korttipeliin tästä.