Ovatko peleistä tehdyt filmatisoinnit aina roskaa? Arcane todistaa toisin

Arcane on parhaita pelifilmatisointeja ja eräs vuoden 2021 parhaista sarjoista.

On karu totuus, että peleistä tehdyt filmatisoinnit ovat keskimäärin enemmän tai vähemmän kauheaa roskaa. Max Payne? Surkea. Hitman? Vielä kauheampi. Mortal Kombat? Jokainen niistä on onneton. Mutta vuoden 2021 lopulla Netflixiin tupsahtanut Arcane on aivan toista maata. Yllättävää ja riemastuttavaa!

Fanipalvelu vai kulttuuriteko?

Arcanessa on kaksi kriittistä asiaa, jotka erottavat sen keskimääräisestä tauhkasta: tuottaja ja formaatti. Tietyssä mielessä tuotosta voi haukkua Riot Gamesin fanipalveluksi, mutta vakuutan tarjolla olevan omilla jaloillaan seisovaa laatua. Riot Games on ennenkin tuottanut yllättäviä ja korkeatasoisia oheistuotteita, kuten erinomaisen Mechs vs. Minions -lautapelin. Piirros- ja animaatiojälki on tehty erityisen huolellisesti – laatuun on panostettu epäilemättä myös rahallisesti.

On vielä olennaisempaa, että Arcane on tv-sarja. Pelielokuville on merkittävä ongelma, että ne ovat lähes aina varsin lyhyitä toimintapläjäyksiä, joissa alkuperäisestä materiaalista käytetään lähinnä hahmot ja osia loresta. Tarinalla ei ole yleensä juuri väliä, kunhan siihen sisältyy räjähdyksiä. Sen sijaan sarjamuodossa kestoa on kuutisen tuntia, joten hahmojen ja juonen kehitykseen on mahdollista varata oikeasti tilaa.

Sarjan tapahtumat sijoittuvat League of Legendsin universumiin, tarkemmin sanottuna Piltoverin teknokaupunkiin ja sen alamaailmaan, saastuneeseen Zauniin. Maan päällä juoni keskittyy magiaa ja mekaniikkaa yhdistelevän hextech-teknologian kehitykseen sekä siitä seuraavaan politiikkaan, pinnan alla taas kytee sorretun ja huumeriippuvaisen kansan unelma oikeudenmukaisuudesta. Maailma ei ole mustavalkoinen, vaikka osa hahmoista onkin toisia kaoottisempia.

Jinx on tarinan keskeisimpiä hahmoja.

Vahvaa kerrontaa

Useimmat päähenkilöistä ovat tuttuja hahmoja. Heti alussa paljastetaan, että Vi ja Jinx ovat kuin ovatkin sisaruksia, ja Jinxin kehityskaari kaoottiseksi rikolliseksi tuodaan elävästi esiin. Kaikki hahmot eivät noudata pelikaanonin mukaista profiiliaan, esimerkiksi insinööri Jayce on kuvattu paljon naiivimpana hahmona kuin pelin taustahistoriassa. Muutokset ovat onnistuneita, sillä ensimmäisen tuotantokauden yhdeksän jaksoa nivoutuvat tiiviiksi paketiksi, jossa hahmot heräävät henkiin.

Juonen kaari ja hahmojen kemiat toimivat erinomaisesti. Vaikka lähes jokainen jakso sisältääkin toimintakohtauksia, ei kyseessä ole ainoastaan toiminta-, vaan myös seikkailu- ja draamasarja. Arcanea voisi kuvata jopa nuortensarjaksi (young adult fiction), sillä useiden hahmojen kasvun ja kehityksen kuvaus lapsesta enemmän tai vähemmän traumatisoituneiksi aikuisiksi on juonen ytimessä. Mielenkiintoinen juoni ja onnistunut hahmonkuvaus lyövät kättä päälle.

Arcane seisoo omilla jaloillaan. Vaikka ymmärrys pelimaailman loresta auttaa varmasti katsojaa sitoutumaan hahmoihin, ei taustojen tuntemista edellytetä. Sen sijaan maailmaa rakennetaan varmalla otteella, joka herättää mielenkiinnon myös muuta League of Legendsin universumiin sijoittuvaa sisältöä kohtaan. Tämä on luultavasti ollut Riot Gamesin ajatuksena.

Arcane on nähtävillä Netflixin suoratoistopalvelussa. Sarjan toinen tuotantokausi on tuotannossa.