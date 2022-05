Ei ole kissaa hampaisiin katsomista – arvostelussa nopeaa ja vaivatonta hupia tarjoava A Game of Cat and Mouth -lautapeli

Harvaa lautapeliä voi aloittaa lukematta monimutkaisia sääntöjä, joten onkin mukava törmätä yksinkertaiselle miehelle sopivaan teokseen. Exploding Kittensin tekijöiden tyyliä uskollisesti mukaileva A Game of Cat and Mouth tarjoaa hektistä hupia, jonka ideakin on yksinkertainen. Ota värikäs tassu käteesi ja ammu ison kissan hampaat paikoiltaan. Kuulostaa paperilla helpolta, mutta onko se sitä? Otetaan selvää!

Pelin aloitukseen ei vaadita paljoa. Salkku aukeaa alustaksi, laidat pystytetään reunoille, ja kissan pää lyödään kiinni jalustaan. Sen jälkeen sääntöjä on vain kaksi. Ammu omalla tassullasi kuulia katin naamaa kohti, ja vieritä hampaat tai musta nenä vastapelaajan puolelle. Mikäli oma ammus lentää laidan yli, huudahdetaan “tassut!” – ja toiminta pysähtyy. Jatkaa saa vasta sitten, kun ammus on palautettu alustalle.

Tassu käteen ja mätkimään

Molemmilla pelaajilla on sormissaan värikäs kissan tassu, joka on magneetilla kiinni alustassa. Se toimii ikään kuin katapulttina. Tassuun asetetaan kuula, ja se laukaistaan kohti keskellä olevaa päätä. Magneetin tehokkuuden vuoksi kuulaan saa lähtövoimaa niin paljon, että hampaat kolisevat helposti irti. Osuman tarkkuuden saaminen kohdilleen ei olekaan sitten niin helppoa. Välillä käy jopa niin, että hampaat tai nenä tipahtavat paikaltaan pelkällä tuurilla. Tästä syntyy usein eripuraa, koska voitto on tullut kepulikonstein.

Voitto saavutetaan saamalla kaikki hampaat tai vaihtoehtoisesti kirsu vastustajan puolelle. Hampaat ovat löysästi kiinni pärstässä, mutta nenä vaatii enemmän tekemistä. Vastustaja voi vaikeuttaa peliä ampumalla saatuja talttoja takaisin, jolloin nopein suorittaja voittaa. Silloin tällöin saattaa myös käydä henkeäsalpaavia sattumuksia, kuten hampaan päätyminen takaisin kuoppaansa.

Salkkunne, sir

Varsinainen lauta on ihan jämäkkää tekoa, mutta pistelaskureina toimivat kissan silmät ovat heikosti kiinni ja tuntuvat pyörivän itsekseen pelin tiimellyksessä. Suurimmaksi haasteeksi kuitenkin muodostui alustan kasaaminen takaisin salkkuun. Onneksi tähän löytyi simppelit ohjeet nettisivuilta. Kokoamisohje olisi ollut hyvä olla mukana myös itse laatikossa.

Kuten arvata saattaa, A Game of Cat and Mouth muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan vahvasti Exploding Kittensiä. Laudan iso kissahahmo on korttipelistä napattu hullunkurinen olento, eikä väreissä ole säästelty. Katin kurittamiseen voi helposti haastaa joko perheen aikuisen tai pienemmän sankarin. Kisailu on nopeatempoista ja saattaa päättyä suhteellisen pian, minkä vuoksi sen voi ottaa esille missä vaiheessa iltaa tahansa.

Etkoille tai jatkoille

A Game of Cat and Mouth sopii hyvin myös bileiden etkoille, sillä se muovautuu oivaksi juomapeliksi, tai sen voi valjastaa usean pelaajan turnaukseksi. Pistetilannetta ei tarvitse kirjoitella mihinkään ylös, vaan pelin kotisivut antavat valmiin turnauspohjan pelaajien käyttöön.

Vaikka A Game of Cat and Mouthia voi varauksetta suositella kaikille ikään katsomatta, saattaa se nostattaa varsinkin kilpailuhenkisten pelaajien verenpainetta. Älä vaivu siis epätoivoon, jos matsi toisensa jälkeen päättyy tappioon. Sinunkin aikasi tulee vielä.