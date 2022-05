Mitä jos Väiski Vemmelsääri haastaisi Arya Starkin taistoon – ennakkotestissä ilmaispeli MultiVersus

Mitä Marvel edellä, sitä kaikki muut perässä. Multiversumi-teorian ympärille rakentuu tällä hetkellä useita eri ideoita, joista myöhemmin tänä vuonna julkaistava MultiVersus keskittyy Super Smash Bros. -tyyliseen taisteluun – ja vastaa muun muassa kysymykseen: mitä jos Arya Stark ottaisi Väiski Vemmelsäären kanssa yhteen?

Kaksin aina kivempaa

Ilmaispelinä julkaistava MultiVersus hyödyntää äskettäin yhdistyneen Warner Brosin ja Discoveryn lisenssejä. Valikoima koostuu DC Comicsin tutuista sarjakuvahahmoista, joita edustavat muun muassa Lepakko- ja Supermies sekä Harley Quinn. Mukana ovat myös Tom & Jerry, Tasmanian tuholainen, Scooby-Doon Shaggy ja Selma sekä vaikka ketä muita. Jokaisella on omat erikoiskykynsä ja -liikkeensä – suurimmalla osalla on taskun pohjalla jopa jotain kättä pidempää. Ääninäyttelyistä vastaavat hahmoilleen tutut näyttelijät, kuten Game of Thronesista kuuluisuuteen noussut Maisie Williams ja lepakkoluolan raspikurkku Kevin Conroy. Audiovisuaalisesti homma on niin sanotusti hoidossa.

Tavoite on piestä vastustajat ulos kentältä ja kerryttää siten pistepottia. Tuttua brawler-meininkiä. Vaikka tarjolla on perinteinen kaksintaistelu tai neljän pelaajan free-for-all, niin kaiken keskiössä on 2 vs. 2 -pelimuoto. MultiVersus painottaa tiimisuorituksia, sillä osa kyvyistä hyötyy jouhevasta yhteistyöstä. Kaverin piestessä vihollista ulos kentältä, voi toinen lassota kumppaninsa pois vaarasta. Tai Vemmelsäären kaivama kaninkolo auttaa molempia pelaajia tekemään yllätysiskuja maan alta. Moninpelin kautta kokemustasotkin nousevat nopeammin, oli sitten samalla sohvalla tai verkon yli pelailemassa.

Alussa lähes jokaisen matsin jälkeen aukeaa erilaisia haasteita tai kosmeettisia ehostuksia. Kokemuspisteitä jaetaan niin pelaajalle kuin eri hahmoille, joten samalla ottelijalla mätkiminen palkitsee pidemmän päälle. Hahmoille on saatavilla myös erilaisia pukuja sekä erikoisapuja, jotka avautuvat kokemustasojen noustessa – osaan pitää avata digitaalisen kukkaronsa nyöriä. Uusia taistelijoitakin lisätään rosteriin hiljalleen. Ympäristöt myötäilevät hahmogalleriaa, mutta kovin isoja eroja areenoissa ei ole. Osassa leijuu kiinteitä tasoja, joiden päälle voi hyppiä, toisissa rakenteita saa rikottua vastustajien alta. Kentät ovat silti enemmän tai vähemmän kulisseja itse mätkimiselle.

Lyhyitä tunnelmia testistä

Suljetun alfavaiheen testin perusteella kehitystyö edistyy hyvää vauhtia kohti loppuvuoden julkaisua. Kymmenien otteluiden aikana ei ilmennyt yhdistämisongelmia taikka muutakaan ihmeellistä, joten MultiVersus vaikuttaa suhteellisen valmiilta tuotteelta jo tässä vaiheessa. Pelattavuus on tutun hektistä vastustajan kurmuuttamista, jossa iskujen ketjuttamisen hallitseminen on homman a ja o.

Väistöjen, lyöntien ja hyppyjen kombottaminen mahdollistaa pitkät ilmalennot, ja hetken aikaa latautuvat erikoisiskut viimeistelevät vastukset parhaiten. Omaksi suosikikseni nousi venyvä ja paukkuva Jake the Dog. Saa nähdä, kuinka hyvin Warner onnistuu tasapainoittamaan hahmojen väliset erot ja kuinka pitkään mätkiminen oikeasti viihdyttää. MultiVersus vaikuttaa kuitenkin mielenkiintoiselta ja laadukkaalta lisältä free-to-play-pelien erittäin kilpailtuun markkinaan.

MultiVersus tukee alustojen välistä moninpeliä: WB-tilin luominen on pakollista, jotta edistymistä pystytään seuraamaan alustasta riippumatta. Teos julkaistaan Xbox Onelle, Xbox Series S|X:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle ja PC:lle myöhemmin tänä vuonna. Avoimesta beetasta päästään nauttimaan heinäkuussa.