: Pelivinkit toukokuulle 2022

AAA-rintamalla on melko hiljaista, mutta pienempiä julkaisuja putoilee viikoittain.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Toukokuu 2022

Loot River (3.5.)

Luolastoseikkailu Loot River yhdistelee tetrismäistä suunnitelmallisuutta soulsmaiseen taisteluun. Kuulostaa haastavalta, ja sitä se myös on. Nimike on osana Xbox Game Pass -valikoimaa.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Trek to Yomi (5.5.)

Kurosawan elokuvilta visuaalisen ilmeensä lainannut Trek to Yomi sysää nuoren samurain kostoretkelle raa'assa kasvutarinassa. Nimike on osana Xbox Game Pass -valikoimaa.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Citizen Sleeper (5.5.)

Pohdiskelevan In Other Watersin tekijän uutukainen jatkaa scifi-teeman ympärillä. Tarinallinen roolipeli sijoittuu rapistuneelle avaruusasemalle, jossa selviytyminen vaatii pelisilmää. Nimike on osana Xbox Game Pass -valikoimaa.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Songs of Conquest (10.5.)

Steamin Early Accessiin ilmestynyt Songs of Conquest hakee inspiraatiota Heroes of Might and Magicin tapaisilta 90-luvun klassikoilta. Pelaajan tehtävä on huolehtia armeijastaan, kasvattaa valtakuntaansa ja kukistaa viholliset strategiaan luottavissa vuoropohjaisissa taisteluissa.

Saatavilla: PC

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.