No nyt on kyllä hulppea kahvipö… coffee table -kirja, kuten näitä näemmä kutsutaan

Tiedättehän ne kahvipöydälle sijoitettavat kirjat, jotka ovat usein kooltaan hieman isompia? Nuo opukset, jotka ovat käytännössä sisustuselementtejä?

Olisin niitä kutsunut itse kahvipöytäkirjoiksi, mutta tuolla sanalla googlatessa sain näkösälle sivustoja, jotka kutsuivat niitä coffee table -kirjoiksi. "Coffee table -kirja on ihana lahjaidea ja se sopii myös sisustuselementiksi kauniiseen kotiin", kertoo muun muassa Adlibris.

Selväpä tuo, käytetään tuota termiä. On meinaan hieno coffee table -kirja pelaajille tämä Game Boy: The Box Art Collection.

Video game -kuvakirja

Bitmap Books on julkaissut kymmenittäin kirjoja, jotka keskittyvät eri peleihin, pelisarjoihin, konsoleihin ja genreihin. Sain käsiini yhden näistä opuksista, joka kantaa nimeä Game Boy: The Box Art Collection. Kuten tämän coffee table -kirjan nimestä voikin päätellä, niin kyseinen teos esittelee lukijalleen eri sortin Game Boy -pelien kansitaidetta.

Ja aikamoinen opus se onkin. Painoa on 2,5 kiloa ja kokoa 25 senttiä kertaa 25 senttiä. Sivujakin hulppeat 372 kappaletta. Kannen harmaan värin keskellä on kiiltävä Game Boy -teksti. Kyllä tämä huomion kiinnittää, jos ei koollaan ja ulkoasullaan, niin sitten sisällöllään.

Siinä se kirja on. Vieressä koon paremmin havainnoillistamiseksi... käpy.

Mitäs sisäsivuilta sitten löytyy? Teos alkaa pitkällä tekstillä itse laitteesta, josta selviää minkä sortin laite on kyseessä. Kertauksena: Game Boyhan oli Nintendon vuonna 1989 julkaisema käsikonsoli, jota voisi kuvailla lyhykäisesti suureksi menestykseksi. Suosion kulmakiviä olivat muun muassa Pokémon-seikkailut sekä ikoninen Tetris-peli, jonka tarina myös kerrataan tekstissä. (Jos Apple TV+:n mainio Tetris-elokuva ei ole muuten nähtynä, niin sille jonninmoiset suosittelut tästä suunnasta. Varsin viihdyttävä raina.)

Esittelyjen jälkeen päästään kirjan pääasiaan, itse pelien ja niiden kuvituksen esittelyyn. Se se vasta onkin mielenkiinnokasta. Sivujen ylälaidassa lukee pelin nimi (joko japaniksi tai englanniksi), sen alla on kuvailua itse nimikkeestä ja tämän alla on kappale, joka keskittyy itse kansitaiteeseen kritisoiden, kehuen tai muuten siihen pureutuen.

Lisenssipelejä ja pelikokoelmia, niitä nähtiin jo Game Boy -aikaan.

Kuvamateriaalina jokaisella sivulla on itse pelin kansitaide sekä alalaidassa useampi kuvakaappaus kyseisestä tuotoksesta. Kunnon tietopaketti ja katseltavaa joka aukeamalla siis.

Mikäli jonkin nimikkeen kansitaide ei näytä tutulta meille eurooppalaisille, niin tälle on looginen syy. Kirjaan on nimittäin valikoitu se mielenkiintoisin paketointi joko Japanista, Euroopasta tai Yhdysvalloista. Sen mukaan, mikä on kirjan tekijän mielestä joko hienoin tai mielenkiintoisin.

Tuttu elokuva pelimuodossa ja hurjia irvistyksiä painijoilta.

Ja hyvä niin! Usein vaikkapa japanilaisyleisön ulottuville tuotu kansitaide on kiehtovampi kuin täällä vanhalla mantereella nähty.

Se lienee paikallaan mainita, että esittelyssä ei ole jokaista mahdollista Game Boy -peliä kansineen. Tämä uroteko tarvitsisi vielä huomattavasti suuremman ja painavamman kirjan. Mutta valikoimaa, sitähän riittää aina niistä isoimmista Mario- ja Zelda-nimikkeistä tuntemattomampiin tuotoksiin kuten vain Japanissa julkaistuihin hevosurheilutuotoksiin.

Onpa mukana myös Renny Harlinin Kurkunleikkaajien saari -elokuvaan perustuneen pelin esittely. Kyllä, elokuvan epäonnistuminen lipputulojen ja arvioiden saralla on mainittu, mutta niin on myös Game Boy -version vain yksi pelattava hahmo sekä elokuvajulisteen käyttäminen pelin kansitaiteena.

Very interesting on tämä book

Mutta onko opuksen sisältö viihdyttävää? Kyllä vain. On mielenkiintoista nähdä, minkä sortin kansitaidetta on nähty eri puolella maailmaa. Ja taitto näyttää hienolta kuin mikäkin.

Tulipa tätä lueskellessa oppineeksi useampia yllättäviä asioitakin. Tiesittekö, että Sonyn pääarkkitehti Mark Cerny on suunnitellut Marble Madness -pelin? Mahdollisesti tiesittekin. Tuo Atari Gamesin julkaisema nimike keskittyy nimensä perusteella marmorikuulan liikutteluun kuuden kentän läpi. Tuotos julkaistiin alun alkaen vuonna 1984, minkä jälkeen se käännettiin tukulle laitteita, joista Game Boy on yksi.

Goemon-seikkailu sekä peltipurkissa myyty Bomberman GB 3.

Enpä myöskään tiennyt, että osa Japanissa julkaistuista peleistä myytiin metallipurnukoissa! Myös näistä nähdään kuvamateriaalia.

Kirja on varsin mielenkiintoinen ja upealta näyttävä teos, joka on täynnä tuulahduksia retropelien maailmasta. Ja ne kannet, ne ovat myös selkeästi aikansa kuvia joko hyvässä tai pahassa.

Jos hakusessa on hieno kahvipöy… coffee table -kirja, niin Game Boy: The Box Art Collection on varsin hyvä lisä tasolle kuin tasolle. Sisustuselementiksi tai luettavaksi.

