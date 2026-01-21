Suomi on pleikkarimaa, mikäli vuoden 2025 suosituimpia uutisia on uskominen

Vuosi 2025 käsittelyyn vielä kerran!

Tämä tahtoo sanoa sitä, että voisimme vilkaista viime vuoden kiinnostaneimpia uutisia.

Yhden ja ehkä toisenkin sortin aiheita

Jos uutisten kärkikymmeniköstä voi jotain johtopäätöksiä vetää, niin kenties sen, että suomalaiset ovat PlayStation-pelaajia. Suosituimmista jutuista nimittäin kuusi ja puoli liittyvät tavalla tai toisella Sonyn konsoleihin tai PlayStation Plus -palveluun. Yksittäisinä peleinä intoa nostivat Grand Theft Auto VI sekä Assassin's Creed Shadows.

Muita viime vuoden kiinnostaneimpia juttuja pääsee vilkaisemaan aiemmista jutuistamme:

Eniten klikattuja uutisia puolestaan alla.

Katsotaas tarkemmin

1. PlayStation-verkkopelaajien lauantain pilannut katkos hyvitetään – Sony korvaa ilmaisella plussapeliajalla

2. Steam aloitti ensimmäistä kertaa ikinä oman Black Friday -alennuskampanjansa

3. Grand Theft Auto VI viivästyy sittenkin

Tämän kuvan 2025-vuosiluku ei sitten pitänytkään paikkaansa.

4. Tammikuun PlayStation Plus -lisäysten johtotähtinä Kratos, Kazuma Kiryu ja itse Indiana Jones

5. Monipuolista pelattavaa pimeneviin iltoihin – syyskuun PS Plus -valikoima paljastettiin

6. PlayStation-veteraani paljastaa, mikä oli Sonyn kaikkien aikojen ensimmäinen peli

7. Joulukuun PlayStation Plus -peleissä poikkeuksellisesti peräti viisi nimikettä

PlayStation Plus -sisältö kiinnostaa kerta toisensa jälkeen.

8. PlayStation Network hätää kärsimässä – vaikeudet jatkuneet viime yöstä saakka

9. Xboxin Black Friday -tarjoukset käynnistyivät jo – PlayStation seuraa perässä perjantaina

10. Assassin's Creed Shadowsin jättipäivitys toi mukanaan reilusti uusia ominaisuuksia

Assassin's Creed Shadowsin lisäsisältö kiilasi kärkikymmenikköön.

Lisää aiheesta: