: Vuoden 2025 parhaat indiejulkaisut

Taas yksi vuosi takana ja monta loistavaa peliä koettuna. Ohessa omia suosikkejani, mutta esimerkiksi Hades II ja Hollow Knight: Silksong ovat vielä kokematta. Hyvää joulua kaikille ja pelirikasta uutta vuotta!

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Vuosi 2025

Blue Prince

Kenties vuoden paras peli, Blue Prince, on yhdistelmä ensimmäisen persoonan näkökulmasta koettavaa pulmailua ja roguelite-henkistä arpapeliä. Perintökartanon piilotettua huonetta etsiessä turhautuu ajoittain, mutta muuten teos kietoo pelaajan mysteerien ja salaisuuksien savuverhoon, josta ei halua edes pois. Kerrassaan upea kokonaisuus!

Saatavilla: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

The Drifter

Kuten arvostelussa ylistin, The Drifter onnistuu virkistämään osoita ja klikkaa -genreä suoraviivaisilla pulmilla, hoksottimia vaativilla toimintakohtauksilla ja yllättävällä tieteistarinalla. Tyylikäs pikseligrafiikka ja uskottava ääninäyttely kruunaavat australialaisstudion yllätyshitin.

Saatavilla: PC

The Séance of Blake Manor

Raw Furyn julkaisuvuosi sisältää Blue Princen lisäksi koukuttavan murhamysteerin, The Séance of Blake Manorin. Skotlantiin sijoittuva dekkari yhdistelee yliluonnollisia tapahtumia historiallisiin faktoihin. Tavoitteena on selvittää kadonneen naisen tapaus ennen viikonlopun vaarallista spiritismisessiota. Erinomainen käsikirjoitus pitää otteessaan loppuun asti.

Saatavilla: PC

Lego Voyagers

Vuosi sisälsi pari erinomaista kaksinpeliä (pelatkaa myös Split Fictionia). Lego Voyagers hurmaa kauniilla grafiikallaan sekä sympaattisella tarinalla kahdesta astronautiksi haikailevasta Lego-palikasta. Peli on suunniteltu alusta asti kaksinpeliksi, mikä näkyy nautittavissa pulmissa ja yhteistyötä vaativassa etenemisessä. Lisää Voyagersista voi lukea arviostamme.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Peak

Early Access -julkaisu Peak onnistui lähes mahdottomassa. Nimike nousi Steamin pelatuimpien pelien listalle moneksi viikoksi, ja samalla sosiaaliset mediat täyttyivät hupsuista pelivideoista. Peakissa tavoite on kartoittaa tuntematonta saarta ja pelastautua sieltä kiipeämällä kohti huippua. Matkalle pääsee lähtemään maksimissaan kolmen kaverin kanssa, eikä vaaroilta taikka hassuilta tapahtumilta voi välttyä.

Saatavilla: PC

The Roottrees are Dead

Lisää dekkareita. Internetin alkuajoille, 1990-luvulle sijoittuvassa The Roottress are Deadissa keskitytään tutkimaan Roottreen perheen sukujuuria, suhteita ja synkkiä salaisuuksia. Käytössä on nettiselain, muutama tietoarkisto ja loputon tiedonnälkä. Kuka perii kuolleiden sisarusten perinnön, kenellä on koira haudattuna? Arvio kertoo lisää.

Saatavilla: PC

Baby Steps

Baby Steps on varmasti vuoden yksi oudoimmista julkaisuista. Pelaaja kontrolloi introverttia miesoletettua, joka tupsahtaa keskelle erämaata. Hänen tasapainoaan ja askeliaan ohjataan ohjaimen eri napeilla, joten kävely aiheuttaa jopa suurta haastetta. Varsinkin kun vastaan tulee niin mutaa, esteitä kuin omituisia matkakumppaneita. Baby Steps on kävelysimulaattorien Dark Souls.

Saatavilla: PC, PlayStation 5

Dispatch

Episodipohjainen Dispatch keskittyy supersankaripukunsa menettäneeseen Robert Robertsoniin, joka vastahakoisesti päätyy muiden sankarien esihenkilöksi, lähettämään heitä eri työtehtäviin. Huumoria, toimintaa, ystävyyttä ja kerrassaan kaunista animaatioita sisältävä Dispatch tarjoilee parasta telltalemaista tarinankerrontaa sitten ensimmäisen The Walking Deadin.

Saatavilla: PC, PlayStation 5

Ball x Pit

Pimeä kuoppa täynnä vihollisia, ja ne pitäisi tappaa. Ball x Pit keskittyy nopeatempoiseen räimeeseen, jossa erilaisia pallomaisia aseita ammutaan tasaisesti lähestyviin vihulaismassoihin. Pallot kimpoilevat valtoimenaan seinistä ja aiheuttavat ketjureaktiota, kunnes taas mennään uudestaan parempien kykyjen kanssa. Niin koukuttavaa!

Saatavilla: Nintendo Switch 1 + 2, PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X