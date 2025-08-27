Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Monipuolista pelattavaa pimeneviin iltoihin – syyskuun PS Plus -valikoima paljastettiin
Lähettänyt Ke 27.08.2025 - 21:00 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on paljastanut syyskuun PlayStation Plus -pelikolmikon.

Kaikille jäsenyystasoille on tuttuun tyyliin pelattavaa tarjolla, niin vinksahatanutta seikkailua, maatilan rakennusta kuin pulmailuakin. Varmaa on, että lähes jokainen kolmikosta jotain mukavaa pelattavaa löytää. Huomattavaa muuten on, että myös PS4-peleiksi merkatut Psychonauts 2 ja Stardew Valley rullaavat taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta varsin mukavasti myös uudemmalla pleikkariraudalla.

Nimikkeet saapuvat ladattavaksi tiistaina, syyskuun 2. päivä.

Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.

PlayStation Plus Monthly Games for September: Psychonauts 2, Stardew Valley, Viewfinder

Pelit: 
Viewfinder
Psychonauts 2
Stardew Valley
Alustat: 
PS5
PS4
Studiot: 
Double Fine Productions
Sad Owl Studios
ConcernedApe
Lähde: 
PlayStation Blog

