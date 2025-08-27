Monipuolista pelattavaa pimeneviin iltoihin – syyskuun PS Plus -valikoima paljastettiin

Sony on paljastanut syyskuun PlayStation Plus -pelikolmikon.
Kaikille jäsenyystasoille on tuttuun tyyliin pelattavaa tarjolla, niin vinksahatanutta seikkailua, maatilan rakennusta kuin pulmailuakin. Varmaa on, että lähes jokainen kolmikosta jotain mukavaa pelattavaa löytää. Huomattavaa muuten on, että myös PS4-peleiksi merkatut Psychonauts 2 ja Stardew Valley rullaavat taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta varsin mukavasti myös uudemmalla pleikkariraudalla.
Nimikkeet saapuvat ladattavaksi tiistaina, syyskuun 2. päivä.
Lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.