Paluu vuoden 2025 odotuksiin – ja katsaus myös tulevaan

Viime vuonna odotimme tämän linkin takana mainittuja julkaisuja. Kannattiko odotus, ja mistä ensi vuoden pelistä olemme innostuneita jo nyt?

Petri Kataja

Viime vuonna en odotuksia kirjannut ylös, joten en voi niihin sen suuremmin palata. Mutta 2026 on pelien puolella aika helppo nakki.

Tuleva vuosi tulee olemaan Grand Theft Auto VI:n vuosi. Pitkään odotettu mammuttipeli julkaistaan viimeinkin, toivottavasti. Muuta odottamisen arvoista en osaa nimetä. Jos täysin hatusta vedettävänä toiveena nimeäisin vaikka Def Jam -tappelupelisarjan paluun. Onnistuisiko moinen, mitä?

Tai jos asiaa hetken miettii, niin enemmän kuin mitään muuta taidan toivoa Red Dead Redemption 2:n saavan päivitykset PlayStation 5:lle ja Xbox Series X|S:lle. Tai edes Nintendo Switch 2 -version. Itselleni kelpaisi melkeinpä mikä tahansa hyvä tekosyy, jonka takia palata pelin pariin.

Television puolella on yksi asia, mikä kiinnostelee. Daredevil: Born Again saa nimittäin kakkoskautensa, mitä kyllä sopii odottaa mielenkiinnolla. Lisää Daredeviliä on aina hyvä asia.

Elokuvapuolella en osaa nimetä paljoa odottamisen arvoista. Ainoa poikkeus taitaa olla Netflixiin paukahtava Peaky Blinders: The Immortal Man -raina, joka jatkaa mainiosta sarjasta tuttujen hahmojen tarinaa. Sen lisäksi voin olla hienoisen kiinnostunut näkemään, minkä sortin filmi DC-sarjakuviin perustuva Clayface lopulta on. Body horroria hahmosta, joka muuttuu saveksi? Erikoista.

Ja niin, on mielenkiintoista nähdä minkä sortin kamala sillisalaatti tulevasta Street Fighter -filmistä on tulossa. Pelisarjaan perustuva raina on täynnä sen verran erikoisia näyttelijäkiinnityksiä, että en tiedä mitä tältä pitäisi odottaa. Tosin David Dastmalchian M. Bison -pahiksen roolissa on suorastaan nerokas veto.

Risto Karinkanta

Kuka edes odottaa mitään muuta kuin uusinta Grand Theft Auto VI:tta? Minulla ei ole edes konsoleita käytössäni, joten pääsen käsiksi julkaisuun luultavasti vasta vuoden 2027 puolella. Mutta hei, eihän Getari voi epäonnistua, eihän?

Toinen varsinaisesti epävarma odotus on Quantic Dreamin Star Wars Eclipse. Olen suuri QD:n narratiivisten kertomusten fani, mutta edellisestä omasta julkaisusta, Detroit: Become Humanista, alkaa olla kohta vuosikymmen. Vastaako Eclipse inflatoituneita odotuksiani? Tai tuleeko se edes ensi vuonna? Sen näemme seuraavassa jaksossa.

Petri Leskinen

Uusi vuosi, ei vieläkään Playdeadin uutukaista. Olisikohan tämä jo neljäs kerta, kun odotan samaa?

Niko Lähteenmäki

Hmm, mennään varovaisilla odotuksilla vuoteen 2026. Eihän sitä koskaan tiedä, jos vaikka omalle takapihalle sinkoutuu naapurista ohjus joku kaunis päivä.

No okei, yhdestä julkaisusta olen innoissani: uusi Fable onnistuu toivottavasti varastamaan sydämeni! Noin muuten on tarkoitus viettää backlogin vuosi, jotta pääsisi viimeinkin kokemaan muun muassa jo ostettuja pelejä, kuten Kingdom Come Deliverance II:n, Final Fantasy VII Rebirthin ja Baldur's Gate 3:n. Ostin taannoin myös Analogue 3D:n, joten nyt pääsee viimein pelailemaan N64-kokoelmaa kunnon laitteistolla!

Senja Littman

Viime vuonna odotin näköjään Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:ta ja Wolf Among Us 2:ta. Noh, kaikkihan tietävät mitä kyseisten pelin kanssa kävi.

Ensi vuosi näyttää ainakin tässä vaiheessa aika kivalta. Toivelistallani ovat tällä hetkellä ainakin seuraavat nimikkeet: Reanimal, Muumipeikko: Talven taika, World of Warcraft: Midnight, Tomodachi Life: Living the Dream sekä Fire Emblem: Fortune's Weave. Ja josko se Wolf Among Us 2 saataisiin myös julkaistua.

Toiveissani olisi myös semmoinen vähän kauhuun päin kallellaan oleva, tarinavetoinen mysteeriseikkailu. Jotakin Call of Cthulhun ja Sherlock Holmes Chapter Onen tyyliin.

Joonatan Itkonen

Ensi vuosi näyttää vielä hitusen hiljaisemmalta, mutta odotettavaa löytyy kuitenkin. Uusi Ace Combat 8: Wings of Theve oli varsinkin iloinen ylläri näin loppuvuoden julkistukseksi. Alkuvuosi tuo myös tullessaan loistavalta näyttävän 007: First Light -rymistelyn, josta olin innoissani jo Gamescomissa. Kesällä päästään toivottavasti myös käsiksi The Blood of Dawnwalker -rooliseikkailuun, joka voi helposti ylittää odotukset, mikäli tekijöiden kovat lupaukset monipuolisista valinnoista ja avoimesta tarinasta käyvät toteen.

Samalla voidaan vain toivoa, että Ryu Ga Gotoku -studio saa Stranger Than Heaven -seikkailunsa valmiiksi 2026 julkaisua varten. Like a Dragon -sarjasta tuttu studio on tunnettu heidän järjettömästä vauhdista tuottaa loistavia pelejä nopeammin kuin yksikään muu studio markkinoilla, joten nyt sormet ristiin, että tätäkään ei tarvitse odottaa enää kauaa.

