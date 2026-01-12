Unirytmi meni sekaisin, Alan Wake 2 nyrjäytti aivot ja GTA-klooni ihastutti – viime vuoden suosituimmat blogikirjoitukset järjestyksessä

Sivustollamme julkaistiin aimo määrä sisältöä vuonna 2025. Oli uutisia, artikkeleita, arvosteluita, videoita ja vaikka mitä muuta. Mutta oli myös blogikirjoituksia, jotka käsittelivät hieman vapaammin pelejä, laitteita tai muuta viihdemuotoja.
Mutta mitkä niistä kiinnostivat lukijoita eniten? Tarkistimme lukemat.
Muutama nimi listalla
Viime kalenterivuoden blogiteksteissä kiinnostivat monen sortin pelit aina Dave the Diverista kotimaiseen Alan Wake 2:een. Vuoden paras julkaisu sotki unirytmiä, löydettiin uusia mainioita pelisarjoja, uusi konsoli saapui Postin toiminnasta huolimatta ja odoteltiin tulevaa filmatisointia. Olipa listalla myös jokajouluinen perinteemme, jossa maistelemme Nintendon konsolien pelikasetteja.
Hauskasti kyseisten blogikirjoituksien tekijöinä oli tasan kaksi nimeä. Yhdeksän kappaletta julkaisuista kuului Petri Katajalle ja yksi kappale Niko Lähteenmäelle. Listaus alla!
Tämä kiinnosti
1. Petri Kataja - Vuoden paras peli sotki unirytmini
2. Niko Lähteenmäki - Pelasin läpi Alan Wake 2:n lisureineen ja hämmästyin: Remedyn magnum opus on juuri niin uniikki ja aivot nyrjäyttävä multimediataideteos kuin toreilla puhutaan
3. Petri Kataja - Ei kiitos, odottelen mieluummin tulevaa elokuvaversiota
4. Petri Kataja - Kyllähän tätä "Grand Theft Auto -kloonia" pelaa mieluusti Grand Theft Auto VI:ta odotellessa – ja vielä pilkkahinnalla
5. Petri Kataja - Nyt on se aika vuodesta, kun The Long Dark kannattaa kaivaa esiin lipaston laatikosta (tarkoitan sitä peliä, senkin pervot)
6. Petri Kataja - Nintendon peleistä jää tänäkin jouluna paha maku suuhun – meillä on asiasta jopa videotodistusaineistoa!
7. Petri Kataja - No nyt se löytyi! Paras peli, jota en halua pelata
8. Petri Kataja - Lomaviikkoni meni pilalle kiitos Persian prinssin – suosittelen samaa kokemusta muun muassa aivan kaikille
9. Petri Kataja - Miksei kukaan* kertonut, että olen jättänyt näin mainion pelisarjan tyystin huomiotta?
10. Petri Kataja - Nintendo Switch 2 on viimein täällä, Postista huolimatta – muistakaa laittaa tämä asetus ensitöiksi päälle
