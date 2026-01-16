Vuonna 2025 artikkeleissa kiinnostivat Battlefield, 007, PlayStation 5 Pro ja... toissavuoden haastattelu, näemmä

Vilkaistaanko vielä viime vuoteen?

Vilkaistaan vaan! Tarkemmin sanottuna katsotaan vuoden 2025 kiinnostavimpia artikkeleita, joita sivustollamme nähtiin.

Aiheina kiinnosti kaikki

Eniten silmäpareja puoleensa näytti vetävän tulevat pelit, mikä ei ole yllättävää, sekä muun muassa The Legend of Zelda, Minecraft-elokuva ja PlayStation 5:n Pro-versio. Aikamoinen kattaus aiheita siis.

Mikäli muutaman otsikon edessä oleva GC 2025 ihmetyttää, niin kyseessä on Gamescom-messujen sisältöä. Miehemme maailmalla kävi tutustumassa moneen ja moneen peliin, joista saatiin kokemuksia artikkelimuodossa. Erikoisesti mukana on myös yksi vuoden 2024 Gamescom-juttu, joka liittyy Arma Reforger -nimikkeeseen.

Viime vuoden suosituimmat blogitekstit voi puolestaan katsastaa tämän jutun kautta: Unirytmi meni sekaisin, Alan Wake 2 nyrjäytti aivot ja GTA-klooni ihastutti – viime vuoden suosituimmat blogikirjoitukset järjestyksessä. Kiinnostavia aiheita myös tässä suunnassa.

Ja se varsinainen lista

1. Battlefield 6 palauttaa sarjan juurilleen - KonsoliFIN testasi odotettua uutuutta Lontoossa

2. GC 2025: Pelasin uutta Resident Evil Requiemia ja sain melkein paniikkikohtauksen

Kohta se saapuu, Resident Evil Requiem nimittäin.

3. GC 2025: 007 ja lupa viihdyttää — huikea maistiainen Bondin uudesta alusta lunastaa kaikki sulavalle agentille asetetut odotukset

4. Onko mitään parempaa kuin kokea yksi parhaista peleistä ikinä uunituoreella konsolilla? Ihasteltavana The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild saapui Switch 2:lle. Itsevarmasti näemmä.

5. Minecraft-elokuva sisältää hurjan määrän viittauksia peliin ja sen tekijöihin – tässä muutamia

6. Testissä PlayStation 5 Pro – pätevä päivitys, mutta onko laite lopulta hintalappunsa väärti?

7. Arvostelussa Indiana Jones and the Great Circlen viihdyttävä lisäsisältöpaketti, The Order of Giants

Indiana Jones sai lisää seikkailtavaa.

8. GC 2024: KonsoliFIN testasi Arma Reforgerin PlayStation 5 -versiota – haastattelussa pelin tuottaja Krzysztof Bielawski

9. Halusitko videopeleihin perustuvia elokuvia ja sarjoja myös tänä vuonna? Ai, no, ei voi mitään, ainakin nämä kuusi saapuvat silti

10. Proompi kuin Nintendon oma Pro-ohjain – testissä 8BitDon Ultimate 2 Bluetooth Controller

Ohjaimia, niitähän arvosteltiin viime vuonna.

