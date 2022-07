Tähtien sodan valomiekoista Kadonneen aarteen metsästäjien sulaviin naamoihin – arvostelussa Light & Magic -dokumentti

Disney+:n mielenkiintoinen Light & Magic -dokumentti käsittelee elokuvien erikoisefekteistä tutun Industrial Light & Magic -yhtiön syntyä haastattelemalla entisiä ja nykyisiä työntekijöitä.

Valo(miekkoj)a ja taikaa

Nykypäivänä erikoisefektit ja jälkimuokkaus ovat arkipäivää katsomissamme teoksissa. Jokaisessa tv- tai elokuvatuotannossa käytetään visuaalisia erikoisefektejä, olivat ne sitten hienovaraisia muokkauksia taustoihin tai sitten kokonaisia CGI-hahmoja (computer-generated imagery) taistelemassa Thanosia vastaan. Samalla kun tietotekniikka on kehittynyt, on siirrytty fyysisestä filmistä digitaalisuuteen. Enää leikkaaminen ei tarkoita kirjaimellisesti filmin leikkaamista, vaan eri kohtaukset muodostuvat koherentiksi kokonaisuudeksi ohjelmiston avulla. Toista se oli vielä muutama vuosikymmen sitten.

Industrial Light & Magic (ILM) syntyi selkeästä tarpeesta luoda jotain uutta. Aiemmin filosofiaa ja psykologiaa lukenut nuori elokuvaohjaaja George Lucas visioi Avaruusseikkailu 2001:n nähtyään elokuvasaagasta, jossa pääosassa olisivat kaukaiset galaksit, nopeatempoiset avaruustaistelut ja eksoottiset maisemat. Autokilpailut ja vauhti olivat aina kiehtoneet Lucasia, joka nousi palkitulla Svengijengi ’62 -leffallaan yhdeksi 70-luvun lupaavimmista ohjaajista. Samaa vauhdin tuntua hän tavoitteli Tähtien sodan hyvän ja pahan taisteluihin, mutta ongelmaksi muodostui niiden toteutus. Erikoisefektejä tekeviä studioita kun ei ollut olemassa.

Tavan, joka mullisti elokuvateollisuuden.

Lucas päätyi palkkaamaan John Dykstran luomaan pienen tiimin tuntemistaan taiteilijoista, muotoilijoista ja korkeakouluopiskelijoista Tähtien sodan avausosan (Episodi IV – Uusi toivo) luomistyöhön. Ryhmä loi lähes tyhjästä uuden tavan tuottaa vaikuttavia ottoja massiivisista avaruusaluksista, ennennäkemättömistä planeetoista ja valomiekkataisteluista. Tavan, joka mullisti elokuvateollisuuden.

Sulavista naamoista dinosauruksiin

Light & Magic käy studion vuosikymmenien historian läpi haastattelemalla työntekijöitä ja perustajajäseniä aina Dykstrasta Lucasiin ja Kathleen Kennedyyn. Ensimmäiset kolme osaa keskittyvät ansaitusti alkuperäiseen Tähtien sota -trilogiaan ja kehitysaskeliin, joita ILM otti kyseisten projektien aikana. Pienestä porukasta kasvoi kommuunimainen yhteisö, jossa samanhenkiset ihmiset tekivät taikojaan yötä päivää. Dokumentti pureutuu mielikuvituksellisiin (kuvaus)tekniikoihin, todella tarkkaan käsityöhön sekä ihmissuhteisiin esitellen monia hauskoja yksityiskohtia rakastetuista kohtauksista ja tarinoista. On mieletön nähdä Francis Ford Coppolan, Steven Spielbergin, Ron Howardin ja James Cameronin tapaisten palkittujen ohjaajien puhumassa uriensa alkuajan muistoistaan.

Jos on nähnyt elämässään elokuvia, on suurella todennäköisyydellä nähnyt myös ILM:n kädenjälkiä. Aluksi monet efekteistä olivat pienoismalleja ja erilaisia stop motion -animaatioita, mutta tekniikan kehityttyä tarpeeksi, siirryttiin enemmän ja enemmän tietokonegrafiikan hyödyntämiseen. Terminator 2 ja varsinkin Jurassic Park olivat virstanpylväitä, jotka todistivat vanhojen metodien olevan korvattavissa tehokkaammilla keinoilla. Keinoilla, joissa vain mielikuvitus oli rajana.

Dokumentti piirtää George Lucasista kuvan visionäärinä, jolla on alusta asti ollut selkeä kuva elokuvien tekemisen tulevaisuudesta, digitalisaatiosta. Monet alan muutokset ovatkin hänen aikaansaannoksiaan. Ilman ILM:ää ei olisi todennäköisesti myöskään Photoshopia tai Pixaria. Yhtiön palveluksessa on vuosien saatossa ollut useita nerokkaita oman alansa eksperttejä, jotka ovat uskaltaneet unelmoida mahdottomasta – ja loppu on historiaa. Monia Oscar-patsaita sekä lukemattomia klassikkoelokuvia myöhemmin Industrial Light & Magic kehittyy edelleen kohti uusia teknologisia innovaatiota kohden.

Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus

Kuusiosainen Light & Magic on todella mielenkiintoinen – joskin hieman kontrolloitu – kurkistus yhden elokuvahistorian menestyneimpien ja tuotteliaampien studioiden syntytarinaan. Jos lämminhenkistä dokumenttia haluaa jostain kritisoida, niin se antaa yhtiön taipaleesta ja johtamiskulttuurista melkoisen silotellun kuvan. Vaikeat hetket, työväsymykset ja konfliktit ohitetaan nopeasti, eikä niihin keskitytä liikaa. Ehkäpä vuodet ovat kullanneet muistot ja tasoittaneet rypyt, sillä monet firmasta aikoinaan lähteneet ovat muistelemassa kultaista aikakautta haastateltavan penkissä.

Arkistomateriaalit eri filmien klassisista kohtauksista nostavat kylmät väreet pintaan. Industrial Light & Magicia on kiittäminen lukemattomista nuoruuteni muistoista VHS-nauhurin äärellä. Tähtien sota mullisti monella tapaa tapamme nauttia visuaalisesta viihteestä. Joskus sekin olisi hyvä muistaa ennen kuin vähättelee Lucasin taitoja.

Light & Magic ilmestyy Diseny+ -palvelun valikoimaan 27. päivä heinäkuuta.