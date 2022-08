Kertaviihteenä toimivan animaatiosarjan kohdeyleisö jää kysymysmerkiksi – arvostelussa I Am Groot -sarja

I am Groot.

Marvel-tuotantojen julkaisutahti sen kun kiihtyy MCU:n (Marvel Cinematic Universe) neljännen vaiheen siirtyessä kohti seuraavaa juonikaartaan. Kolmannen vaiheen eeppisen päätöksen (Avengers: Infinity War ja Endgame) jälkeen Disney hyppäsi mukaan taisteluun suoratoistopalveluiden asiakkaista. Niinpä Disney+:n katalogiin pitää tuottaa sitä kuuluisaa sisältöä. Ja sitähän Mikki Hiiren omistaja tuottaa pökerryttävällä tahdilla.

Enää ei riitä, että vierailee elokuvateatterissa kerran vuodessa katsomassa Marvelin trikoosankareiden urotekoja, vaan sarjatuotantokin sisältää suuria mullistuksia suuremman tarina-arkin osalta. Wandan edesottamuksia WandaVisionissa ei pohjusteta ollenkaan Doctor Strange in the Multiverse of Madnessissa, ja saattaapa Kapteeni Amerikan seuraava elokuvaesiintyminenkin herättää osassa katsojissa ihmetystä. Onko puvustamossa mennyt kaapit sekaisin? Pian starttaava MCU:n viides vaihe paketoidaan alle kahdessa vuodessa sisältäen yli kymmenen elokuvaa ja tv-tuotantoa – aina Echosta kahdeksantoista jaksoa sisältävään (luit oikein) Daredeviliin. Marvel siirtyy hiljalleen kohti sarjakuvalehtien maailmaa, jossa kaikkien hahmojen käänteitä ei kerta kaikkiaan voi enää seurata.

Kaikki tämä pohjustus viidestä jaksosta koostuvaa I am Groot -animaatiosarjaa varten. Jokainen episodi kestää noin neljä minuuttia, eikä yhdelläkään jaksolla ole siteitä suurempaan juonikuvioon. I am Groot on täysin irrallinen kokonaisuus, tarina pikkuruisesta puusta, joka harjoittelee elämistä uudessa vauvamaisessa muodossaan. Grootin taipumus uteliaisuuteen johtaa usein tuhoisiin lopputuloksiin. Ja se on hauskaa. Ehkä.

Yhdessä jaksossa Groot kylpee mudassa ja kasvattaa hullunkurisia lehtiä runkoonsa. Toisessa hän löytää kokonaisen otusyhdyskunnan kiven alta. Välillä korjataan alusta Rocketin (Bradley Cooper) kielloista huolimatta. Grootin äänenä toimii Vin Diesel, joka vetää yhdestä lauseesta koostuvan repliikkilistansa tutulla varmuudella ja variaatiolla läpi.

En osaa sanoa kenelle animaatiosarja on suunnattu. I am Groot muistuttaa Ylen kanavilla nähtyä Tipu Touhukasta, jossa pieni tipu touhottaa tuntemattomissa ympäristöissä satuttaen aina itseään. Sillä erolla, että Groot satuttaa vahingossa muita. Se on liian lapsellinen aikuisille, mutta liian väkivaltainen ja erikoinen lapsille. Guardians of the Galaxyn hapokas huumori on tuotu mukana jaksoihin, mutta vitsit eivät osu aivan maaliin. Harmittavasti edes animaatiojälki ei tarjoa tarpeeksi omaperäistä tai kekseliäistä jälkeä, jotta sarja tarjoaisi audiovisuaalista mielihyvää.

Nyt viisi jaksoa hujahtaa ohi yhdeltä istumalta jättämättä suurempaa muistijälkeä. Sadoista nimistä koostuvat lopputekstit kestävät lähes neljänneksen jakson pituudesta. I am Groot on kaikin puolin okei. Ei enempää, eikä vähempää.

I am Groot on katsottavissa Disney+:lta 10.8. alkaen.