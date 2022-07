Mitkä ovat kaikkien aikojen parhaat taistelumusiikit videopeleissä? Toimitus koettaa löytää vastausta kysymykseen

Mitkä ovat parhaat videopelien taistelumusiikit? Lähdimme sitä selvittelemään koko toimituksen yhteisartikkelin voimin.

Tai tämä oli ainakin ajatuksena. Kovin suurta innostusta aihe ei nostattanut, mutta ehkä laatu korvaa tällä kertaa määrän?

Mene ja tiedä, mutta ohessa muutaman toimituksen jäsenemme ajatukset aiheesta!

Risto Karinkanta

Ylivoimaisesti parhaat ja nostalgisimmat soundit löytyvät edelleen relevantista ysäriklassikosta Heroes of Might & Magic III. Taistelumusiikit vievät edelleen takaisin laneihin, joissa otin nöyryyttävästi dunkkuun Rampartilla panssarointiin erikoistuneelta sankarilta, johon vahinko ei yksinkertaisesti mennyt läpi. Oi niitä aikoja! Olenpa ollut häissäkin, joissa pöytäosuuden taustamusiikkina soi Heroesin musiikit.

En nyt halua mitenkään hehkuttaa, mutta puolalainen Heroes Orchestra on levyttänyt nimensä mukaisesti useamman albumillisen verran musiikkia Heroes-pelisarjasta!

Petri Kataja

Yhtä ja ainoaa parasta taistomusiikkia on mahdoton nimetä, mutta omia suosikkejani voisi luetella useammat.

Ajatuksena oli alun alkaen työstää artikkeli ylipäätään parhaista taistelumusiikeista SEKÄ parhaista Final Fantasy -pelien taistosävelmistä. Tuo Final Fantasy -idea jäi toteutumatta, mutta mikäli se olisi ottanut tuulta siipiensä alle, olisi tässäkin kohti ollut haastetta vaikka kuinka ja paljon.

Tämä johtuu siitä, että Final Fantasy XIII:n, Final Fantasy VII:n tai Final Fantasy VIII:n taistomusiikit pomomätkintäsävelmineen nyt vain ovat kaikki mitä mainioimpia. Mutta omaan korvaani toimivimmat ovat joko FFVI:n taistelusävelmä tahi FFVIII:ssä kuultu Man with the Machine Gun, joka soi Laguna-hahmon ollessa taistoissa mukana. Ehkä jälkimmäinen veisi voiton erilaisuudellaan, sillä se erottuu edukseen kaikkiin muihin sarjan ralleihin verrattaessa. Kappaletta tosin käytettiin suoranaisen väärin äskettäisessä Chocobo GP -kaahailutuotoksessa.

Mutta mitäs muita mainitsemistaan odottavia taistosävellyksiä sitä on olemassa? Tasoloikkapuolelta voisin nostaa tiskille Super Nintendolle julkaistun Donkey Kong Countryn vihoviimeisen loppupomon musiikin. Klassikko ja ihan syystäkin. Alkaa kepeästi, mutta muuttuu sitten vakavammaksi. Kuten itse taistokin noin periaatteessa muutenkin.

Ehkä kolmantena voisi mainita Yakuza-pelisarjan, joka on pullollaan laadukasta korvantäytettä, sähkökitaran saattelemana ja ilman. Taistelut ovat sarjassa isossa osassa, joten valikoimaa on vaikka kuinka ja paljon. Yhden ja ainoan haarukoiminen on jälleen kerran tökerön vaikeaa, mutta Yakuza 6:ssa kuultava Destiny on jotain uskomatonta. Ralli alkaa menevästi, mutta kotvan päästä kun viulu alkaa soida, nousevat ihokarvat pystyyn. (Samassa pelissä kuultava Bloodstained Philosophy ja Yakuza 3:n Fly ovat kyllä vahvoja ehdokkaita kärkipaikalle.)

Siinä kolme esimerkkiä kärkipaikoista tässä kategoriassa. Toisaalta... One Must Fall: 2097:ssä on tarttuvia renkutuksia ja Super Smash Bros. Ultimatessa olisi valikoimaa satojen eri kappaleiden verran ja mites ne Street Fighterit ja on toki myös Chrono Trigger ja ooh Killer Instinct myös ja ja ja...

Niko Lähteenmäki

Octopath Traveler. Ei mulla muuta.

