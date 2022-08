Ragnarök, Turtlesit, Monkey Island, House of the Dragon... Toimituksen loppuvuoden odotetuimmat pelit, elokuvat ja sarjat ovat selvillä

Vuosi on täynnä julkaisuja kaikenmoisia. Pelejä, elokuvia, sarjoja, hyviä, huonoja.

Kävimme toimituksen kesken läpi niitä asioita, joita odotamme loppuvuoden aikana saapuvaksi. Monta peliä, sarjaa ja elokuvaa sieltä paljastuikin, kuten odottaa saattaakin.

Joonatan Itkonen

Loppuvuosi lupaa paljon ainakin indiejulkaisujen saralla. Yllärinä paljastettu Return to Monkey Island saa paatuneenkin kriitikon herkistymään nostalgiasta. Alkuperäiset tekijät ja ääninäyttelijät on kaikki saatu mukaan, ja uusi pirteän iloinen visuaalinen ilme hymyilyttää jo nyt. Jos tästä tulee pettymys, niin silloin särkyy sydän jo pahemman kerran.

Samaa nostalgiaa kutkuttaa järkälemäinen Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, jolla on tosin kova taistelu edessä pistää vastikään ilmestynytttä Shredder's Revengiä paremmaksi. Mutta kaikille 80-luvulla syntyneille fossiileille tämä matka lapsuuteen ainakin kuulostaa paperilla lupaavalta.

Myös uusi God of War: Ragnarök on varovaisesti lisätty kiinnostavien julkaisujen listalle. Edellinen osa tarinasta oli erikoinen tapaus jo siksi, että sen tarina oli huomattavasti parempi kuin mitä peleiltä yleensä odottaa. Ikävä kyllä pelattavuus oli jo julkaisuvuonna aataminaikaista, joten toivottavasti siihen on saatu edes vähän piristystä.

TV-sarjojen puolella Game of Thronesin esiosa, House of the Dragon, vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mutta valtaistuinpeli päättyi niin hienosti, etten välttämättä sille tarvitse jatkoa. Ehkä Westerosin maailma on koettu jo tarpeeksi kattavasti.

Elokuvien saralla odotukset kääntyvät nekin indietuotantojen suuntaan. Syyskuussa päästään viimein nauttimaan uudesta George Miller -tykityksestä, kun Kolmen tuhannen vuoden kaipuu saapuu teattereihin. Mikäli seuraavat COVID-aallot eivät sulje maapalloa uudestaan, syksyllä saa myös nauttia R&A- ja Night Visions -festivaaleista, joiden kattava valikoima helmiä riemastuttaa vuodesta toiseen. Ehkä se uusi Avatar on katsomisen arvoinen ihan tekniikkademona, jos ei muuten.

Petri Kataja

En oikeastaan odottele mitään tänä vuonna julkaistavaa peliä kovinkaan kiinnostuneena. Paitsi yhtä! Return to Monkey Island sai vaahdon pursuamaan suusta, kun kyseisen nimikkeen kehitystyö julkistettiin huhtikuussa. Vaikka en nimikkeen ulkoasusta ihan suuresti perusta, tuntuu kaikki muu olevan sen vähäisen nähdyn perusteella kunnossa. Ja ne musiikit! Ne musiikit! Sitä odotan.

Toki 13 Turtles-peliä yhteen kääräisevä Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection vaikuttaa päheältä kuin mikäkin.

Elokuvien puolella tuleva Black Panther: Wakanda Forever kiinnostelee, joskin valitettavasta syystä. Miten ihmeessä tässä pitäsi jatkaa Chadwick Bosemanin liian aikaisen poismenon jälkeen?

Olen diggaillut Guy Ritchien ohjaamista elokuvista huomattavan paljon. Niinpä onkin hyvin harmillista, että miehen alkuvuodelle kaavailtu kökösti nimetty Operation Fortune: Ruse de Guerre on pistetty jäähylle odottelemaan aikaa parempaa. Jason Stathamin, Hugh Grantin ja Aubrey Plazan tähdittämä filmi lykättiin vielä tuntemattomaan julkaisuajankohtaan kenties sen takia, että valkokankaalla oltaisiin nähty ukrainalaisia pahiksia. Oli miten oli, mieluusti loppuvuoden aikana kuulisin tietoa rainan julkaisusta.

Sarjojen puolella... en oikein osaa odottaa mitään. Sandmanista en ole trailereita katsonut, enkä lähdemateriaalista tiedä mitään, niin en ole kovin täpinöissäni. Game of Thronesin viimeiset kaudet tuhosivat kaikki odotukset samaan maailmaan sijoittuviin muihin seikkailuihin, katson sinua House of the Dragon.

Saadaankohan The Good Fightin uusi ja samalla viimeinen kausi meillä näkyviin palveluihin tämän vuoden puolella?

Petri Leskinen

Playdeadin Inside on yksi lempipeleistäni. Ikinä. Ei ole siis yllätys, että studion perustajajäsenen Dino Pattin uuden firman kädenjälki kiinnostaa myös. Lähiaikoina julkaistava tieteisseikkailu Somerville näyttää kaikin puolin houkuttelevalta sekoitukselta tutkimista ja jännitystä.

Toki Playdead voisi myös julkaista salakavalasti jotain uutta...

Risto Karinkanta

Alkuvuosi on ollut yllättävän kuiva, joten paineet loppuvuoden laadulle ovat kovat. AAA-luokan pläjäyksistä erityisen paljon odotan Uncharted: Legacy of Thieves Collectionin käännöstä PC:lle. Tietokonemiehenä olen missannut useita Unchartedin kaltaisia pleikkariklassikoita, mutta sivistysaukkoni kuroutuu onneksi Sonyn suosiollisella avustuksella käännösjulkaisu kerrallaan.

Joulukauden julkaisuilla on huono maine, sillä lukuisia pelejä on tuhottu joulumarkkinakiireellä. Luultavasti Hogwarts Legacy ei ole kärsinyt kehityskiireestä, sillä joulukuun julkaisu on ilmoitettu jo hyvissä ajoin. Potterin maailmaan on sijoitettu roppakaupalla erilaisia pelejä ihmis- ja legoversioina, mutta kunnollista avoimen maailman toimintaroolipeliä odottaa meidän taloudessamme koko perhe kieli pitkällä.

Jaakko Herranen

Tähän artikkeliin kirjoittaminen tuntuu haastavalta, koska loppuvuosi näyttää heikoimmalta pelien suhteen miesmuistiin. Ehkä eniten odotan A Plague Tale: Requiemia, joka tosin vaikuttaa toistaiseksi nähdyn perusteella hieman liikaa ensimmäisen toisinnolta. Gotham Knights ja The Callisto Protocol kiinnostavat semisti, mutta eivät ehkä mainitsemisen arvoisesti. No, Kratos tuskin Ragnarökinsa kanssa pettää, mutta se tuleekin lipsahtamaan ensi vuoteen, sanokaa minun sanoneen. Ainiin, ja millonkas se PSVR2 on tulossa, ei ilmeisesti vielä tänä vuonna?

Elokuvarintamalla kiinnostaa tornikiipeilyraina Fall, mainion Orphanin esiosa Orphan: First Kill, Stallonen Samaritan sekä jatkuvasti ankeampia ja ankeampia leffoja tehtailevan Kevin Smithin Clerks III. DC-universumi kyntää edelleen syvällä, mutta aion antaa Black Adamille ja The Rockille mahdollisuuden. Marvel-rainat ja sarjatkin menevät luonnollisesti katsantaan, näistä etunenässä She-Hulk.

Marko Rompasaari

Aina Amiga-ajoilta asti kaikkien aikojen parhaimpiin seikkailupeleihin kuuluvat Apinasaaret 1 & 2 saavat jatkoa alkuperäisiltä tekijöiltä, miten tätä ei voisi odottaa kieli pitkällä? Return to Monkey Island menee heittämällä odotetuimpien pelien kärkipaikalle, oli visuaalinen ilme muuttunut tai ei.

Warhammer: Vermintidet olivat vallan loistavaa porukkareuhausta upeasti tehdyssä maailmassa. Nyt samaisella muotilla on tulossa Warhammer 40k -universumiin sijoittuva Warhammer 40,000: Darktide, jossa päästään räimimään kaaoksen kätyreitä futuristisemmissa tunnelmissa.

Scifi-hommeleissa pysyen on ehdottomasti mainittava The Callisto Protocol. Dead Spacen luojan uusi kauhistelu, josta traileri antaa hyvän kuvan. Odotettavissa on hyytävää hiippailua ja selviytymisrimpuilua.

Scorn, tuo pienimuotoinen ikuisuusprojekti tekee tuloaan täksi syksyksi. Välillä tuntui, että tätä on kehitelty jo pimeältä keskiajalta lähtien, mutta kyllä se sieltä näyttäisi viimein valmistuvan. Hieman arveluttaa jääkö tämä vain visuaalisesti hienoksi haahuilusimulaattoriksi. Julkaistujen pelikuvien perusteella Scornin maailma ja atmösphööri kuitenkin houkuttelevat edelleen, joten kyllähän tämä asia on selvitettävä!

