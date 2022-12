Toimituksen vinkit joululahjoiksi

Joululahjan hankinta on aina vaikeaa. Tänä vuonna toimituksen vinkit ovat ajattomia ja aineettomia.

Risto Karinkanta

Vuodelle 2023 venähtänyt Hogwarts Legacy on varma lahja melkein kenelle tahansa nuoremmalle tai vanhemmalle Potter-fanille. Viivästyksen takia kirjekuoreen voi kääräistä ainoastaan ennakko-ostoksen, mutta joulumarkkinoiden menettäminen ei luultavasti merkitse tappiota pelin tulevalle suosiolle.

Mikäli pelikansalle haluaa tarjota akuutimmin käyttöön otettavia pelejä, on Wingspan-lautapeli erinomaisesti toimiva systeemi sekä harrastelijoille, että kilpailullisemmille lautapelaajille.

Nuukamiehen säästövinkkinä erilaiset joulukalenterit tulevat usein alennusmyyntiin joulukuun aikana, kun ylijäämätavara pitää saada pois hyllyistä tekemään tilaa konvehdeille. Ei ole mitään syytä, miksei joulukalenteriherkkuja voisi syödä vielä jouluaaton jälkeen. Todelliset Roope Ankat ostavat tietysti vuoden 2023 kalenterit jo valmiiksi edellisenä vuonna.

Jaakko Herranen

Maailmassa on krääsää ihan tarpeeksi. Meistä jokaisella on leipäkoneita, vedenkeittimiä, vanhentuvia mediaformaatteja, rikkaimureita ja muuta turhaa krääsää ihan tarpeeksi – air fryer on poikkeus, koska se on oikeasti paras laite koskaan. Jos on pakko jotain ostaa, niin ostakaa jotain oikeasti hyödyllistä tai kehittävää. Nähkää sen verran vaivaa, että selvittäkää mokoman tarve ennen rahojen ja luonnonvarojen törsäämistä.

Tai sitten se kliseisin ja paras vaihtoehto: älkää ostako mitään tai lahjoittakaa sitä tarvitseville.

A-P Kuutila

Askartele puolisolle tai kumppanille hierontalahjakortti. Tai miksei sellaisen voisi antaa vaikka kaverillekin. Voimassaoloajan ja käyttökertojen määrän voit määritellä itse. Hierontaa saa juuri SINULTA korttia vilauttamalla. Edullista, kätevää, tuntuu hyvältä ja tärkeältä. Toimii!

Petri Leskinen

Aineettomat lahjat ovat omaan mieleen parhaita, olivat ne sitten lahjoituksia hyväntekeväisyyteen taikka lahjakortteja eri palveluihin. Ehkä läheinen kaipaa rauhaisaa elokuvailtaa, hotelliyötä tai ihan vain A-P:n ehdottamaa hierontaa. Ajatus on tärkein.

Lautapeli on myös aina varma valinta.

Mario matkalla elokuviin.

Niko Lähteenmäki

Samoilla linjoilla mennään ylläolevien kamujen kanssa. Lahjakortti toimii aina, ja krääsän oston yhteydessä on aina hyvä selvittää, onko tavaralle aitoa tarvetta. Ostakaa läheisillenne tavaran sijaan kokemuksia!

***

Hyvää joulun odotusta kaikille!