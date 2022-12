Lautapeli on hyvä joululahja – esittelyssä kuusi ehdokasta pukinkonttiin

Lautapelit ovat loistava tapa viettää joulunpyhiä perheen kanssa, joten sellainen sopii loogisesti myös lahjapakettiin. Alkuiltaan joku lapsille sopiva, myöhemmäksi mahdollisesti jopa taktista ja haastavaa. Samalla suositellaan napostelemaan ja hörppimään jotain mielekästä.

Tässä muutama KonsoliFINin arvostelema lautapeli vuodelta 2022.

A Game of Cat and Mouth

Kaksinpelattava A Game of Cat and Mouth tarjoaa hektistä hupia, jonka ideakin on yksinkertainen. Ota värikäs tassu käteesi ja ammu ison kissan hampaat paikoiltaan. Tämä peli kannattaa kuitenkin sijoittaa alkuiltaan, sillä pelaaminen saattaa tuottaa mekkalaa ja naurunremakkaa.

A Game of Cat and Mouth -lautapelin arvio.

Patchwork: Nordic

Yksinkertaisen kaunis Patchwork: Nordic käyttää pelimekaniikkanaan palojen yhteen liittämistä. Kaksi pelaajaa valitsevat vuorotellen kangaspalasia markkeeraavat pahvikortit ja yhdistävät ne tetrismäisesti omaksi peitokseen. Lyhykäisyydessään pelin ideana on niin sanotusti kutoa vilttiin eniten palasia, mutta ne on myös saatava asettumaan kauniisti kiinni toisiinsa. Peittoon jäävät tyhjät kohdat vähennetään lopussa pelaajien tuloksesta.

Patchwork: Nordic -lautapelin arvio.

Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Game

Suosittuun Love Letter -korttipeliin perustuva ja Tähtien sota -galaksiin sijoittuva Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Game säilyttää alkuperäisen pelin yksinkertaisen ja hauskahkon mekaniikan, mutta hyödyntää Jedin paluun hahmojen uusia kykyjä.

Star Wars: Jabba's Palace – A Love Letter Game -lautapelin arvio.

Descent: Legends of the Dark

Descent-sarjan lautapelit ovat perinteisiä luolastoryömintöjä, jossa sankarit könyävät tehtävissä taistellen vihollisia vastaan ja keräillen aarteita. Toisin kuin aiemmassa Descent: Journeys in the Darkissa, heittää uudempi Descent: Legends of the Dark roskiin niin pelinjohtajan kuin suuret määrät lippulappuja. Vapise lautapeliproletariaatti, automaatio korvaa pian kaiken!

Descent: Legends of the Dark -lautapelin arvio.

Gloomhaven

Gloomhavenia voisi kuvailla kevytroolipeliksi, jossa jokainen pelaaja pääsee osallistumaan pelihahmona. Erillistä pelinjohtajaa ei tarvita, vaan taistelu tapahtuu kirjasta luettavaa pelimekaniikkaa vastaan. Kiehtovan monipuolinen systeemi tarjoaa valtavan määrän erilaisia mahdollisuuksia, kombinaatioita ja erilaisia yllätyksiä.

Gloomhaven-lautapelin arvio.

Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere

Pelaajat hyppäävät FBI:n edeltäjän BOI:n (Bureau of Investigation) joukkoihin. Lovecraftin teoksista tuttujen Arkhamin ja Bostonin alueiden hämyisillä kaduilla temmeltävien salapoliisien tarkoituksena on ratkaista viisi yliluonnollisia elementtejä sisältävää rikosta. Tämä hoituu seuraamalla johtolankoja sekä kuulustelemalla silminnäkijöitä ja muita osallisia.

Bureau of Investigation: Investigations in Arkham & Elsewhere -lautapelin arvio.