Pieni, mutta uskomattoman pippurinen – arvostelussa Kimura Duo-kuulokkeet

Kimura Duo ei näytä ensisilmäykseltä merkittävältä - tai edes kovin kiinnostavalta. Niissä on jotain lelumaista. Sellaista, mitä näki aikanaan "futuristisissa" aseissa, jotka ilmestyivät Robocopin jälkijunassa.

Kaiken lisäksi kuulokkeet yhdistävät kaksi maailmaa yhtä aikaa mielenkiintoisella ja hämmentävällä tavalla. Korvien ympäri kietoutuva sanka muistuttaa perinteistä kuulokemallia, mutta Kimura Duon vastakappaleet ovat täysin irrallaan toisistaan nappikuulokkeiden tapaan. Ensimmäisellä kokeilulla selkärangassa oli kutina, että on tehnyt jotain väärin. Kädet jatkuvasti etsivät nupin yläosassa olevaa sankaa, jota ei tietenkään ollut.

Vielä muutaman viikon kokeilun jälkeen huomasin, että vanhat tavat eivät suostu poistumaan.

Mutta nämä ovat vikoja käyttäjässä, eivät välttämättä kuulokkeissa itsessään. Kimura Duo on erikoinen pakkaus, mutta se on samalla tyylitietoinen ja hyvin tarkalleen sitä, mitä sen kohderyhmä haluaa.

Huomautuksena kuitenkin, mikäli oma nuppi on kuten minulla, eli Sputnikin kokoinen planetoidi, Kimura Duo ei välttämättä ole sopiva valinta. Sen muoviset sangat eivät taivu erityisen hyvin, eikä mikin pituutta voi säätää ollenkaan. Nuorille ja pienille päille ne ovat erinomainen valinta, mutta vähääkään isommat kupolit eivät tule löytämään sopua tämän kanssa.

Jykevä äänimaailma

Kimura Duo yllättää myös ulkoisen olemuksen ohella sisäisesti. Jahka peliin pääsi sisälle, äänimaailma suorastaan päräytti tärykalvot uuteen uskoon. Pienistä piipertäjistä lähtee kirkas ja erittäin kova ääni, joka ei säry, vaikka sitä rasittaisi monimutkaisillakin äänimaailmoilla.

Erityisesti yksinpeleissä, joissa haetaan isoa Hollywoodmaista kokonaisuutta, Kimura Duo pääsi oikeuksiinsa. Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 ja Starfield kuulostivat jokainen huikealta.

Kaupunkien äänet, aseiden pärinä ja avaruusalusten kolinat erottuivat kirkkaasti ja uskottavasti. Pariin otteeseen kolmiulotteinen äänimaailma huijasi niin hyvin, että piti tarkistaa olan yli ettei ääni tullut oikeasti samasta tilasta.

Kimura Duo osaa myös erottaa puheen erinomaisesti. Monissa pienemmissä kuulokkeissa on se ongelma, että basso ja kovat tehosteet hukuttavat hienommat yksityiskohdat alleen. Näin ei kuitenkaan käy tällä kertaa. Jokainen puheenparsi kuului selkeästi ja vailla latteutta.

Vaikka kokonaisuus ei ole yhtä rikas tai monisävyinen kuin mitä esimerkiksi perinteiset kuppikuulokkeet tarjoavat, Kimura Duo on yllättävän pätevä kokonaisuus näin pieneksi laitteeksi.

Moninpelit varauksella

Nopeatempoiset verkkoräiskinnät aiheuttivat kuitenkin ongelmia pikkuiselle laitteelle.

Apex Legendsissä huomasin, että Kimura Duo ei välillä osannut hahmottaa pingauksen ääntä oikein. Räiskinnän kaiut olivat myös ajoittain epämääräisiä ja muutamaan otteeseen hahmojen äänet tuntuivat myös hukkuvan miksauksen sekaan. Yritin korjata asiaa Apex Legendsin asetuksista, jotka eivät toki ole parhaimmasta päästä, mutta vaikka mitä yritti, Kimura Duo tuntui takkuilevan erityisesti toiminnan keskellä.

Sama ongelma toistui Call of Duty Warzonen parissa, jossa hahmojen askeleet olivat ajoittain mahdottomia tunnistaa. Tässäkin on tosin todettava, että Call of Dutyssa on yksi suurpelien surkeimmista äänimiksauksista, joka vaatii älytöntä työstämistä pelaajalta, että sen saa edes siedettävään kuntoon. Mutta verrattuna Logitechin Pro X -kuulokkeisiin, joissa samat äänet kuitenkin erottuivat edes jotenkin, Kimura Duo ei pysynyt tässä vaiheessa perässä.

Onneksi kuitenkin oma äänenlaatu pysyi erinomaisena kautta linjan. Kanssapelaajat kommentoivat, että puheeni kuulosti selkeältä ja kirkkaalta vailla pätkimistä. Lopputulos oli yllättävä, varsinkin kun muistaa, että mikki harvemmin ylettyi kovinkaan lähelle suuta. Eli tässäkin tapauksessa Kimura Duo yllättää.

Kelpo kokonaisuus

Valituksista huolimatta Kimura Duoa on helppo suositella. Varsinkin, jos nupin koko sopii suunnittelun kanssa yksiin, eivätkä perinteisemmät sankakuulokkeet ole omaan makuun.

Kimura Duo tarjoaa laadukasta äänentoistoa pienestä koostaan huolimatta, ja sen erinomaisen pitkä johto mahdollistaa sen, että laitetta on mukava käyttää niin matkalla kuin kotonakin. En lähtisi suosittelemaan niitä kovimpiin kisoihin, mutta ei niitä sitä varten ole tehtykään.