Nintendon peleistä jää tänäkin jouluna paha maku suuhun – meillä on asiasta jopa videotodistusaineistoa!

Joulu on täällä – ja niin on myös yksi sivustomme erikoisimmista perinteistä.

Jos olet vieraillut sivustollamme joulunaikaan aiemmin, tietänet mistä on kyse. Jos et, niin ei, kyse ei ole siitä mitä luulet.

Homman nimi on tämä: älä nuole Switch-pelikasetteja. Tänä vuonna varoitus pätee tuplasti, sillä Switch 2:n kasetit ovat aivan yhtä pahanmakuisia.

Miksi tämä on juttu?

Vuodesta 2017 lähtien olemme muistuttaneet lukijoita tästä omituisesta, mutta tärkeästä faktasta. Switch-kasettien maku on nimittäin järkyttävä. Makuelämys on niin kitkerä, että se saa unohtamaan joulun suklaat ja kinkut alta aikayksikön.

Lue myös: Vuoden paras peli sotki unirytmini

Syynä on denatoniumbentsoaatti, maailman kitkerin tunnettu yhdiste. Tuo pukeli on myrkytöntä, mutta niin vastenmielinen, että sitä käytetään mm. rotanmyrkyissä, pakkasnesteissä ja kynsienpureskelun estoaineissa. Nintendo lisäsi tämän kamaluuden kasetteihin, jotta ne eivät päätyisi lasten tai lemmikkien suuhun. Nerokasta toki, mutta makunystyröille silkkaa kidutusta.

Taas kerran ääntä kohti

Perinne, sehän velvoittaa. Joka vuosi maistetaan yhtä uutta kyseisenä vuonna julkaistua peliä. Vuosien varrella on tullut kärsittyä muun muassa Tetris 99:n, Snipperclips Plus: Cut it out, together!:n, No More Heroes III:n, Fire Emblem Heroes: Three Hopesin ja Pikmin 4:n takia. Viime vuonna Luigi's Mansion 2 HD oli pelinä varsin passeli, mutta kasettina täysi makukatastrofi.

Tänä vuonna vuorossa oli Kirby Air Riders. Peli sai arviossamme sekä noottia että kehua, mutta kasetti puolestaan pelkkää negatiivista palautetta. Kuten ennenkin, niin kitkeryys iskee viiveellä. Mutta kun se tulee, se iskee kuin hometalon rotanpapanaiset lattiahirret. Sanalla sanottuna hirveää.

Pelinä parempi kuin makuna.

Mutta älkää uskoko pelkkää tekstiä! Toimituksen toinen jäsen, Petri Leskinen, testasi kesällä sekä ykkös-Switchin pelejä että Nintendo Switch 2:n kasetteja heti kyseisen konsolin saavuttua markkinoille. Hän otti tästä kokemuksesta videokuvaa, jota voitte ihastella alta. Sen verran voi paljastaa, että makuelämys ei ole hänenkään mielestään kovin kaksinen.

Eli arvosanaksi 1/5. Se yksi tähti tulee vain siitä, että kokemus on edelleen yhtä ainutlaatuinen kuin kamala.

Oletko itse kokeillut?

Jos olet joskus nuolaissut Switch-kasettia (tai vaikkapa PlayStation 5 Pron USB-porttia), kerro kommenteissa. Jos uskallat.

