Vakuuttava USB-mikki kattaa nätisti kaiken tarvittavan – testissä JBL Quantum Stream

JBL Quantum -laitteet saapuivat t√§ydent√§m√§√§n br√§ndin tuotevalikoimaa jo aiemmin t√§n√§ vuonna, mutta pirunmoisen sairastelun ja muun h√§ss√§k√§n hidastamana p√§√§sin testaamaan JBL Quantum Stream -mikrofonia vasta √§skett√§in. Odotus kuitenkin palkittiin kermaisesti, sill√§ mikin √§√§ni on kokinsuukkotasoa (ūüėôūüĎĆ) ja k√§ytett√§vyys toimintoineen sangen loistava.

JBL Quantum Stream ei ole pelkästään nätti katsella vaan siitä tuli välittömästi uusi suosikkini pöytämikkien maailmassa. Vastaanottomallin saa valita kahdesta vaihtoehdosta, jotka antavat mahdollisuuden kohdistaa joko yksittäisen puhujan ääneen tai napata talteen kaikkien tilassa olevien jorinat. Tämä ominaisuus tuli tarpeeseen erästäkin haastista nauhoittaessa, sillä vierellä hyöri niin kissaa kuin Obi-Wanista kohkaavaa teiniäkin.

Mikin asennus tapahtui naurettavan näppärästi. Quantum Streamin mukana tuleva USB-piuha lykätään kiinni koneeseen, ja se on sillä selvä. Kiinteän jalan eli pöytätelineen tarjoamat kallistuskulmat helpottavat hyvän puheasennon löytämistä, mikä on allekirjoittaneelle kohtalokasta iänikuisten selkävaivojen takia. Ja jestas kuinka kevyt kapine on kyseessä! Sitä pitelee vaikka kädessä pitemmänkin aikaa, mikäli tilanne vaatii erilaisia puhekulmia tai muuta asennon muuttelua. Lisäksi mikki liikkuu jalustallaan 360 astetta, mutta nasevan tasapainotuksensa ansiosta se ei notku tai niiaile turhia.

Quantum Streamin mykistys käy kätevästi mikin päältä painamalla, tai pikemminkin koskettamalla. Lisäksi RGB-merkkivalon perusteella voi helposti päätellä, kuuluuko kaikki köhinä ja tuhina vastapuolelle. Parhautta on myös äänenvoimakkuuden säädin, jolla hoituu sekä oman äänen että mikkiin liitettyjen kuulokkeiden volyymin sääteleminen.

Nippanappa satasen maksava JBL Quantum Stream -p√∂yt√§mikki on todella k√§yp√§ vaihtoehto podcasteihin ja palavereihin. Toimiipa se hyvin PlayStation 5:nkin kanssa ‚Äď olisiko t√§ss√§ hyv√§ tekosyy jonkin nolon pelistriimin py√∂r√§ytt√§miselle?

JBL Quantum Streamin tekniset yksityiskohdat: