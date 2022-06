: Pelivinkit kesäkuulle 2022

Alkuvuoden julkaisukalenteri oli melko kiireinen, mutta Elden Ringin jälkeen AAA-pelien tulva tuntuu tyrehtyneen lähes täysin. Onneksi pienemmät julkaisut tarjoavat iloa ympäri vuoden.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Kesäkuu 2022

Silt (1.6.)

Tunnelmallinen Silt esiteltiin Nintendon Indie World Showcase -lähetyksessä. Tummanpuhuva, veden alle sijoittuva teos lainaa paljon Limbolta ja samankaltaisilta seikkailuilta.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Card Shark (2.6.)

Harvoinpa peli opettaa ihan oikeita korttitaitoja, mutta tarinallinen Card Shark on poikkeus. Pelaajalle väännetään ensin rautalangasta miten perinteisissä korttipeleissä huijataan, ja sitten se tehdään virtuaalisille ihmispoloille.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (16.6.)

Cowabunga! Kasarilasten suosikkikilpparit tekevät näyttävän paluun Shredder's Revengessä. Varsinkin teoksen nostalgiaan nojaava audiovisuaalinen tyyli ja moninpeli saivat kehuja arviossamme.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Cuphead: The Delicious Last Course (30.6.)

Neljä vuotta sitten paljastettu Cupheadin lisäsisältöpaketti on vihdoin täällä. Mukimies ja Kuppipää saavat seurakseen naispuoleisen ystävän hyppimään läpi mahdottomilta tuntuvien kenttien ja loppupomojen.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.