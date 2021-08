Aina niitä muuttomiehiä saa odottaa

Mikään ei ole kamalampaa kuin muuttaminen. Voisipa se hoitua kuten videopeleissä: kamat ikkunasta pihalle ja suunta kohti uutta asuntoa. Mutta ei, oikeassa maailmassa kaverit pitää lahjoa pizzalla ja kaljalla, minkä jälkeen tonneja painava sohva kannetaan ylimpään kerrokseen. Onneksi juuri Pleikkarille julkaistu Get Packed: Fully Loaded saa touhun tuntumaan oikeasti hauskalta. Kaiken voi laittaa säpäleiksi, jos siltä tuntuu.

Get Packed on alunperin Googlen Stadialle julkaistu Moving Out -klooni, joka muuttaa verkkaisen menon totaaliseksi kaaokseksi. Onpa taustalla ihan tarinakin. Ditchlingtonin kylän tilalle kaavaillaan massiivista suolatehdasta, jonka pormestari määrää kaikki asukkaat lakaistavaksi uusille laitumille. Heidän onnekseen kamoja ei tarvitse itse siirtää selkä vääränä, vaan paikalle tilataan sankaritekoja työkseen hoitava muuttoyritys.

Vaikka ammattilaiset ovatkin asialla, mitä tahansa voi sattua.

Neljästä urhoollisesta miehestä ja naisesta koostuva tiimi hoitelee huonekalut alta aikayksikön tuoreille tiluksille. Vaikka ammattilaiset ovatkin asialla, mitä tahansa voi sattua. Kuten esimerkiksi sohva saattaa haljeta keskeltä kahtia. Get Packed: Fully Loaded on suunniteltu selkeästi moninpeliksi, mutta kentistä on helppo selvitä myös itsekseen. Isotkin esineet saa kannettua omin hartiavoimin, sillä muuttomiehet ja -naiset tuntuvat olevan loputtoman lihaksikkaita. Ärsyttävästi kavereiden näppituntuma ei aina osu nappiin, sillä käsiin päätyy usein väärä lipasto tai ei mitään.

Muuttamisen tuskaa helpottaa lisäksi työntekijöiden supervoima rutistaa esimerkiksi iso flyygeli pieneksi kevyeksi laatikoksi. Laatikkoa ei kannata kuitenkaan viskoa miten sattuu, koska sen ottaessa osumaa kosketinsoitin pamahtaa takaisin täyteen kokoonsa. Siinä sitä sitten kolmannen kerroksen portaissa ihmetellään, että miten tässä näin kävi.

Pivot, pivot!

Vaikka muuttaminen on itsessään aika tylsä konsepti, on jokaisessa kentässä jokin tvisti. Muuttokohde saattaa esimerkiksi olla Draculan vanha kartano, jota majoittavat räyhähenget. Niistä pääsee eroon vain Luigi’s Mansionista tutulla rikkaimurilla. Kenttiin on upotettu erilaisia haasteita ja piilotettu bonustehtävä, josta saa yleensä ison tukun rahaa. Sen suorittaminen nostattaa saatua pistesaldoa, ja lopputulos on lähempänä täydellistä suoritusta.

Kenttien läpäisyyn riittää, että tiettyyn aikaan mennessä muuttoauto on kuljettanut tarpeeksi tavaraa uuteen osoitteeseen. Kampanjan voi suorittaa siis suhteellisen helposti, vaikka matkalla sattuisikin tuhoamaan useamman asian. Tarinan jälkeen tarjolla on lisää sekoilua kahden eri muodon siivittämänä. Destruction sisältää sananmukaisesti totaalista tuhoamista.

Läpäisyyn vaaditaan mahdollisimman paljon hajonneita asioita, mitä varten tarjolla on dynamiittipötköjä ja pommeja. Räjäyttely tuntuu aluksi vaikeammalta kuin asioiden varovainen siirtely. Rahaa sataa vain silloin kun syntyy tarpeeksi isoja räjähdyksiä, eikä sohvan runtelu tuo itsessään pankkitilille paljon hopeaa. Pommien oikeaoppinen heittely vaatii hieman opettelua.

Time Attack onkin sitten hieman helpompaa puuhastelua. Tietyn ajan sisällä autoon on tungettava niin paljon tavaraa kuin mahdollista. Yksinään haaste on vähän vaikeampi, mutta kuten muussa tekemisessä, useampi pelaaja tekee siitä helppoa.

Ehdottoman rentoa yhdessä pelailua

Moninpelistä muodostuu nopeasti Get Packedin suola. Neljän henkilön sohvapelailun lisäksi siihen on ympätty nettimahdollisuus, joka ainakin muutaman kokeilun jälkeen tuntui tökkivän suhteellisen paljon. Hahmot liikkuvat itsekseen, eivätkä ne päästä tavaroista irti kirveelläkään. Hauskuutta siitäkään ei silti puutu, joten toivottavasti nettikoodia tuunataan vielä lisää.

Get Packed: Fully Loaded on persoonallinen ja värikäs tapaus. Letkeä musiikki sekä siansaksaa sönköttävät hahmot tukevat hauskasti rentoa fiilistä. Pelattavakaan ei lopu ihan heti kesken, sillä Fully Loaded sisältää kaikki Stadialle julkaistut uudistukset. Se ei ole yhtä haastava kuin Moving Out, mutta rentoutensa takia sen käynnistää mieluusti useammin kuin esikuvansa. Get Packed ei ole suotta ansainnut paikkaansa parhaimpana Stadian moninpelinä, ja se on loistava lisä myös Pleikkarin kattavampaan kavalkadiin. Sitä voi helposti pelata vaikka koko perheen kesken.