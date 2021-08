Edes uusi koira ei pelasta viimeistelemätöntä, lisenssillä ratsastavaa Ryhmä Hau -peliä

Syyskuussa Suomenkin elokuvateattereihin saapuva Ryhmä Hau -elokuva on saanut rinnalleen virallisen peliversion. Lilli-pentu liittyy seurueeseen, kun Jännälän kaupunki tarvitsee apua. Kiire on tainnut yllättää tekijät, sillä lopputulos on ankea, viimeistelemätön, lisenssillä ratsastava lastenpeli, joka turhauttaa niin aikuisen kuin lapsen.

Uusi koira jää paitsioon

Edellinen Ryhmä Hau -teos yllätti todella positiivisesti, olihan tehtävissä kivasti vaihtelua. Riku jutteli suomeksi ja homma toimi kaikin puolin. Vajaa vuosi myöhemmin saman konseptin ympärille rakennetaan Ryhmä Hau -elokuvan ympärille pohjautuvaa seikkailua, jossa pennut lähtevät siivoamaan pormestari Hanttisen jälkiä Jännälän kaupungissa. Mukaan Rikun alati kasvavaan jengiin liittyy mäyräkoira Liberty (suomeksi Lilli), joka kaahailee skootterillaan kiireisen kaupungin katuja. Siihen jäävätkin hyvät uutiset, sillä lopputulos on haiseva läjä koirankakkaa.

Lilli ja Vainu käy toimeen.

Elokuvaa ei ole vielä Suomessa nähty, mutta eipä sen vaikutus näy pelissä kuin nimessä ja miljöössä. Välianimaatiot loistavat poissaolollaan, eikä eri tehtäviä sidota tarinallisesti yhteen, vaikka ne keskittyvätkin Hanttisen toilailuiden estämiseen. Uutta koiraakaan ei esitellä, vaan hän seisoo rivissä muiden pentujen tavoin – hiljaa, iloisesti pomppien.

Kohta alkaa jo luut näkyä, sillä sinisen merkin edessä on muutama.

Ensimmäinen tehtävä keskittyy tulipalojen sammuttamiseen, toinen sähkökatkoon. Kenttä on joka kerta käytännössä sama putki samassa kaupunkimaisemassa, jossa hypitään ja pompitaan keräämässä luita ja muutama Hau-laatta. Sitten ajetaan takaapäin kuvatussa pujottelussa, jossa piirtoetäisyys on niin huono, ettei kerättäviä herkkuja ehdi näkemään ajoissa. Ulkoako nämä pitäisi opetella? Sumeat kenttätekstuurit muistuttavat PlayStation 2 -ajoista, ääniä kierrätetään, eivätkä Rikun suomenkieliset huudahduksetkaan ole päivittyneet edellisestä julkaisusta. Pahinta on kuitenkin kaiken viimeistelemättömyys.

Ei bugia liian pientä, ei vikaa liian suurta

Samanaikainen julkaisu leffan ensi-illan kanssa lienee vaikuttanut pelin laatuun, sillä moni asia tuntuu olevan keskeneräinen. Jo ensimmäisessä kentässä tekoälyn ohjaama Rolle jäi useasti juoksemaan seinää päin ja lopulta putosi maan läpi tyhjyyteen. Eipä auttanut kuin aloittaa kenttä alusta, kun pennun porakonetta olisi tarvittu etenemiseen. Yhdessä tehtävässä saman koirulin porakone oli käytössä, mutta poraäänet jäivät päälle koko loppukentän ajaksi, vaikka kivet oli jo raivattu tieltä.

Rolle täällä, pora koko ajan päällä.

Usein hahmot jäävät lapsieni mukaan aamujumppaamaan, eli tekoälypennun animaatio jumittaa ja koira tamppaa maata holtittomasti. Sama bugi jatkui loppuanimaatioon asti. Välillä kentissä on pentukohtaisia erikoistehtäviä: Samppa hakkaa kirveillä puuesteet pois, Vainu kiipeää imukupin avulla ja niin edelleen. Edellisessä pelissä näiden tapahtumien aktivointia varten oli selkeät merkit maassa, jolloin lapset ymmärsivät painaa alueella Y-nappia. Nyt kyseisiä visuaalisia apuja ei ole ollenkaan. Toisaalta peli ei ottanut pari kertaa komentoja lainkaan vastaan, jolloin taas pääsi aloittamaan kentän alusta.

Älä käytä pois, heitä pois

Graafisesti Ryhmä Hau -elokuva Seikkailukaupunki kutsuu -nimihirviö näyttää silmiä ummistaen hyvältä, mutta lähempää tarkasteltuna tekstuurit ovat todella epätarkkoja ja suttuisia. Piirtoetäisyyden surkeus ajotehtävissä ihmetyttää, sillä kerättäviä luita ei kirjaimellisesti näe ajoissa. Ylimääräisessä minipelitehtävässä pisteiden jako alkoi jopa naurattamaan, kun 8000 luuta kilisi tilille hitaasti ja varmasti. Katso nyt siinä viisi minuuttia samaa animaatiota, jotta selviää oma pistemäärä. Pikanäppi tähän olisi ihan kiva, kiitos.

Tyylikkäät varjot, 4K-tarkat tiiliseinät.

Pelissä on niin monta asiaa pielessä, ettei tätä uskalla suositella ainakaan täyteen hintaan. Toivottavasti studio päivittää pahimmat rosoisuudet pois, jotta nimike on edes pelikelpoinen ja ansaitsee yhden tähden arvosanaan lisää, mutta kenttien samankaltaisuutta ja monotoonista lopputulosta mikään ei korjaa. Tämmöisenään Rikun poppoo kuuluu surkeiden lisenssipelien koirankoppiin häpeämään.