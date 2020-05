Saman sohvan moninpelikuninkaaksi saman sohvan moninpelikuninkaan paikalle?

Hyviä samalta ruudulta pelattavia pelejä ei ole ikinä liikaa. Ja mistäpä aiheesta sitä nyt ei voisi virtuaalista viihdettä tehdä, jos sellaista on jo nähty muun muassa kirurgina toimimisesta, autojen rassaamisesta, ruoanlaitosta ja jopa tietokoneen kasaamisesta.

Nyt pelin muotoon on muunnettu muuttomiehenä ja -naisena toimiminen, koska miksipä ei. Vieläpä 80-luvun tunnelmalla, pöhköllä huumorilla ja perin helpolla pelattavuudella maustettuna.

Mä joku päivä töitä teen

DevM Gamesin ja SMG Studion kehittelemä Moving Out on värikäs ja hupaisa nimike, jossa pelaajat pääsevät toimimaan muuttoapuna. Tehtävänä on kanniskella, raahata, heittää ja pudotella muuttokuormaan kuuluvia huonekaluja ja muita esineitä muuttoauton lavalle. Tämä kuvaus ei ehkä suorastaan saa intoa nousemaan, mutta onneksi itse pelaaminen on hauskaa.

Tavaraa saa nimittäin viskoa ja paiskoa miten lystää, kunhan vain kaiken oleellisen saa tavalla tai toisella mahtumaan auton kyytiin. Ainoastaan tiettyjen särkyvien esineiden kunnolla on väliä, mutta muuten televisiot, pianot ja jääkaapit saa heittää vaikka kasan päälle poikittain. Meno on parhaimmillaan kaaosta, etenkin pelaajamäärän noustessa.

Antaisitko huonekalusi näiden hahmojen käsiin?

Tarjolla on tasan yksi pelimoodi, jossa suhataan ympäri Packmore-kaupungin raitteja muuttoautolla. Pelattava on 30 pääasiallista kenttää, jotka sijoittuvat asuntoihin, toimistoihin, tehtaisiin, maatiloille ja hieman erikoisempiinkin ympäristöihin. Homman nimenä on kasata kuorma mahdollisimman nopeasti, sillä sutjakasta suorituksesta palkitaan kultamitalilla. Kentän kuin kentän pystyy suorittamaan onnistuneesti hyvinkin helposti, mutta mikäli mielii parempia arvosanoja, on luvassa jo jonkun verran haastetta.

Pakko todeta ensialkuun, että Moving Outia ei voi olla vertaamasta upeaan Overcooked! 2 -peliin, jossa kokataan hektisesti ja pistetään ihmissuhteet koetukselle. Kyseinen nimike on mitä parhainta moninpeliviihdettä, jota on kehuttu sivustollamme monta, monta, monta kertaa. Moving Out muistuttaa monella tapaa keittiörellestystä, ja onpa peleillä jopa sama julkaisija, Team 17. Kyseessä on kuitenkin kasuaalimpi ja kosolti yksinkertaisempi tuotos, eikä samanlaista hektisyyden tai haastavuuden tunnetta ole. Harmillisesti.

Joku ainoa aamu seitsemäksi meen

Pelaaminen uutukaisessa on todella yksinkertaista. Hahmo liikkuu analogitatista ja olkanappia painamalla nappaa kiinni edessä olevaan esineeseen. Yhtä namiskaa painamalla tavaroita heitetään ja toisesta hypitään. Kontrolleja voi toki muokata, mikäli oletusnapit eivät syystä tahi toisesta ole mieleen. Mutta kaiken kaikkiaan meno on helppoa kuin mikä. Tämä myös tarkoittaa sitä, että nimike soveltuu myös nuoremmille pelaajille.

Kapuloita virtuaalimuuttajien rattaisiin isketään erimuotoisilla ja -kokoisilla huonekaluilla. Tuolin kantaa kyllä helposti, mutta entäpä monta metriä pitkä divaani? Entä (oletettavasti) aidon kokoinen kirahvipehmolelu tai vaikkapa kulmasohva? Voipa paikasta toiseen joutua myös siirtämään kanoja sekä vauhkona pyöriviä karjaeläimiä. Ja moninpelissä painavampia esineitä pitää kanniskella vieläpä useamman pelaajan yhteisvoimin.

Kentät on sijoiteltu Packmore-kaupungin kartalle

Ja koska tässä muuttofirmassa meno on astetta rennompaa, niin aina vaikeamman muotoisia rojuja ei tarvitse käännellä ja väännellä ovensuista. Usein ratkaisuina toimivat vaikkapa ikkunat. Ei muuta kuin pöydästä kiinni ja ikkunan läpi pihalle. Yksinkertaista! Välillä eri kentissä on vaarana jäädä auton alle, toisinaan voi pulahtaa vahingossa veteen, eikä kummitusten hyökkäyksiäkään sovi unohtaa.

Omia haasteitaan – ja kenties suurimpia turhautumisia – aiheuttavat samat asiat kuin oikeassakin elämässä. Kun sänky jää jumiin ovenkarmeihin, eikä eteenpäin pääse millään tapaa kitkuttamalla, ottaahan se aivoon. Toisinaan on myös mahdollista jäädä jumiin heinäpaaleihin ja muihin korkeampiin esteisiin, etenkin mikäli sattuu samalla kantamaan jonkin sortin rompetta käsissä. Ja mikäli rojuja on päällekkäin sekä vierekkäin, on myös perin helppoa tarttua väärään esineeseen. Välillä voi jurppia, mutta onneksi nämä hetket ovat huomattavassa vähemmistössä.

Kehuja ja nillitystä

Kaikki pääasialliset kentät ehättää suorittamaan muutamissa illoissa, mutta kultamitalien saalistamiseen pystyy käyttämään useammat illat lisää. Kultaiset prenikat avaavat pelattavaksi "muistoja", jotka ovat yksinkertaisia suoritteita tai muutamat hetket viihdyttäviä minipelejä. Enemmän tekemistä saadaan erilaisista piilotavoitteista, joita on jokaisessa kentässä kolme kappaletta. Ne vaihtelevat selkeistä ("riko kaikki ikkunat", "kaada hyllyllä olevat pokaalit") mielikuvituksellisempiin ("vie lintu uimaan", "hanki kirjekaveri"). Niiden metsästäminen on hupaisaa puuhaa, etenkin jos oikeaa selvittämistapaa joutuu hetken aikaa pohtimaan.

Piilotavoitteiden suorittaminen avaa pelihallissa pelattavia haasteita, jotka ovat parhaimmillaan hyvinkin haastavia. Niiden merkeissä tasoloikataan ja kanniskellaan huonekaluja virtuaalimaailmassa. Jos koko muu peli tuntuu helpolta, ovat nämä haasteet suorastaan vaikeita.

Tämä kenttä on perin hauska

Kenttäsuunnittelu itsessään ansaitsee sekä kehuja että nillitystä. Osa ruuduista on suunniteltu mitä mallikkaimmin, ja niitä on suorastaan nautinto pelata. Muutamat tehdaskentät liukuhihnoineen ovat todella hupaisia, mutta osa tarjonnasta on puolestaan hieman liian yksinkertaista. Haaste saadaan aikarajoista, eikä niinkään kenttiin sijoitelluista asioista, jotka haastaisivat pelaajia.

Iltajumppa ja muut 80-luvun treenivideot

Yksi olennainen asia Moving Outissa on sen teemantapainen. Peli nimittäin ammentaa tunnelmaansa useammalla tapaa 1980-luvusta. Alussa nähtävä opetusvideokin on käytännössä nauhoitettu VHS-nauhalle vanhan hääseremonian päälle. Lisäksi iso osa taustalla soivista ralleista on kuin suoraan saman vuosikymmenen jumppavideoilta. Musiikki onkin parhaimmillaan varsin vekkulia ja värikkääseen ulkoasuun sopivaa, mistä peukkua.

Hieman kahtiajakoisempi voi olla nimikkeen huumori. Kantohenkilökunnan arvonimenä on Furniture Arrangement and Removal Technician, lyhyesti F.A.R.T., ja ainakin joku hahmoista päästelee satunnaisten äänten perusteella kaasua. Hauskaa? Tiedä häntä, mutta tämän sortin huumori on onneksi harvassa. Hupaisia ovat sen sijaan hahmojen nokkelat sanailut ennen ja jälkeen tehtävien.

Kas tältä näyttää aikamoisen täydellisesti onnistunut suoritus

Muttapa mutta, onko pelistä hyväksi samalta sohvalta pelattavaksi moninpeliksi? Kyllä on. Mitä enemmän pelaajia, sen parempi meno. Mukaan mahtuu maksimissaan neljä saman ruudun äärellä olevaa muuttohenkilöä, mutta jo kahdella hengellä meno on hauskaa ja parhaimmillaan hitusen kaoottista. Valitettavasti minkään sortin nettipeliä ei kuitenkaan ole tarjolla.

Voi nimikettä pelata toki myös yksin, mutta kovinkaan mielekästä puuhaa se ei ole. Muuttopuuhat ovat todellakin parhaimmillaan seurassa.

Moving Out on kuitenkin suunniteltu kaikille pelaajille. Tarjolla on nimittäin useita helppokäyttötoimintoja, jotka helpottavat vaikeustasoa tai muuttavat sen ulkoasua selkeämmäksi. Kultamitalien aikarajoja voi höllentää, tarve kasata esineitä muuttoautoon voidaan eliminoida kokonaan, ja tekstin voi muuttaa helppolukuisemmaksi lukihäiriöisiä mielessä pitäen. Tästä voisivat muut julkaisut ottaa mallia.

Nosta jaloilla tai selkärangalla

Moving Out on kelpo viihdettä. Tarkemmin sanottuna moninpeliviihdettä, sillä soolohuviksi siitä ei ole. Tuotokseen on helppo tarttua, sillä pelaaminen on tehty mukavan yksinkertaiseksi, ja sen värikäs ulkoasu vekkuleine musiikkeineen toimii. Nimikkeestä ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole viemään Overcooked! 2:n kruunua lähivuosien parhaana saman sohvan hupailuna. Ehkä isoimpana miinuksena on se, että tarjolla ei ole suuren haasteen tuntua, minkä lisäksi verkkomoninpelin puuttuminen on pienoinen harmi.

Mutta eipä sillä, kelpo viihdettä nämä muuttopuuhat joka tapauksessa ovat.