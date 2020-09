Ei muuta kuin aivot flow-tilaan ja laskettelemaan

The Alto Collection paketoi kaksi lähes samanlaista juoksupeliä kivaksi bundleksi.

Vuonna 2015 iOS:lle ilmestyi kevyt, satunnaisgeneroitu juoksupeli Alto's Adventure, joka yhdisti lumilautailuteemaa unenomaiseen maailmaan. Teos keräsi kiitoksia ja synnytti jatko-osan Alto's Odyssey vuonna 2018. Nyt molemmat tunnelmapläjäykset on paketoitu yhdeksi kokonaisuudeksi, jotka ovat tarjolla lähes kaikille alustoille – vain Switch-versiota odotellaan vielä.

Laskettele villi lapsi

Molemmissa teoksissa pelillisesti kyse on samasta mekaniikasta: Ikuisesta juoksusta, tai tässä tapauksessa laskettelusta, läpi satunnaisgeneroitujen maisemien ja esteiden. Tavoitteena on selviytyä mahdollisimman pitkälle tempon kiihtyessä jatkuvasti. Kontrollit ovat yksinkertaiset – käytössä on yksi painike, jolla päähenkilön saa hyppäämään ja tekemään volttia. Matka päättyy törmäykseen, rotkoon putoamiseen tai laskeutumiseen turvalleen, mutta uusi kierros käynnistyy lähes välittömästi.

Matkan varrella eteen ilmestyy erilaisia apuvälineitä, esteitä ja kerättäviä kolikoita. Kyse on puhtaasta taitopelistä, jossa ajoituksen ja dynamiikan täytyy tulla selkärangasta, sillä pian kenttä viuhuu ohi niin nopeasti, että Levin musta rinne jää kakkoseksi. Volttien tekeminen kiihdyttää matkantekoa, ja erityisesti pidempiä hyppyjä on mahdollista tehdä vain pyörien.

Usein vastaan tulee tiukkoja valintatilanteita – hypätäkö ylös liukumaan narun päälle, vai jäädäkö maan tasolle keräämään esineitä ja väistämään kiviä? Koska kentät ovat satunnaisgeneroituja, ei oikeita vastauksia ole, mutta melko pian pelaajalle muodostuu intuitio tyypillisesti parhaista etenemistavoista. Jatko-osassa Alto's Odyssey tarjolla on hieman enemmän erilaisia välineitä ja estetyyppejä, mutta kovalta ytimeltään molemmat teokset ovat samoja.

Ei määränpää, vaan matka

Pelimekaniikka on koukuttava ja toimiva, mutta todellinen syy pelien suosioon on niiden upeassa estetiikassa. Teokset ovat tunnelmaltaan enemmän kuin vähän velkaa Journeylle, onpa mukana jopa pitenevä kaulahuivi. Myös Monument Valleyn vaikutus paistaa läpi rakennelmien tyylistä. Audiovisuaalinen anti on todella upeaa, ja pelin maailmaan uppoaa syvälle. Halutessaan mukana on mahdollisuus pelata zen-moodissa, jossa kaatuminen ei pysäytä matkaa, mutta myös esineiden keräily on poistettu.

Oikeastaan ainoa syy kolmen tähden arvostelulle on soveltuvuus PC-alustalle. Molemmat teokset vaikuttavat selvästi mobiilipeleiltä, joten en täysin ymmärrä intoa portata ne PC:n lisäksi vielä PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle. Ongelmana on se, että PC-maailmassa kilpailijoiksi asettuvat erilaiset legendaariset selainpelit. Vaikka kokoelman hinta onkin alle kympin, samanlaisen kokemuksen saat pelaamalla selaimelta iloista Robot Unicorn Attackia tai scifiteemaista Canabaltia, joista jälkimmäinen on muuten lisätty New Yorkin Museum of Modern Artin kokoelmiin. Mobiilipelaajat lisätköön arvosteluun kaksi tähteä.