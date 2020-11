Erehdyttävän pelimäinen ohjaindemo

Jos ilmaisen pelin paras puoli on jokin muu kuin sen ilmaisuus, ollaan jo plussan puolella. Astro's Playroom ei ole pelkästään ilmainen, vaan myös ihan toimiva peli ja erinomainen esittely uuden DualSense-ohjaimen ainutlaatuisista ominaisuuksista.

Jo PS3-ajoilta tunnettua LoD-tekniikkaa (Lots of Ducks) hyödynnetään edelleen

Toistuvasti yllättävä mutta aliarvostettu maskotti

Astro-botti on jo PlayStation 4:n alkuajoilta tunnettu pikku veijari, jonka vastuulla on ollut erilaisten konsoliominaisuuksien esittely omalla herttaisella ja lähestyttävällä tyylillään. VR-lasien mukana toimitettu The Playroom VR tosin sai yleisön kommentoimaan, että kyllähän tätä herkkua voisi ottaa enemmänkin, joten vuonna 2018 Team ASOBI! tarjoili virtuaalivesseleille täysimittaisen Astro Bot Rescue Mission -pelin. Joka olikin kertakaikkisen mainio.

PlayStation 5:n julkaisua varten ASOBI on yhdistänyt pelisuunnittelutaitonsa ja laitedemon. Lopputuloksena nähtävä Astro's Playroom on samanaikaisesti erittäin kattava esittely uuden DualSensen ominaisuuksista, toimiva old school -henkinen tasoloikka ja nostalgiatrippi pitkäaikaisille PlayStation-pelaajille.

Rahaa saa muun muassa vihollisia nujertamalla

Koske niin uskot

En ole koskaan ollut mikään suuri rumblen ystävä, usein kädessä sykkivä ohjain lähinnä ärsyttää. Astro's Playroom todistaa kuitenkin monella tapaa, että DualSense ei ole mikään perusrytyytin. Pikkusankari pääsee tarpomaan hiekkarannalla ja mutavellissä, uimaan, hyppimään, lentämään ja kiipeilemään. Maanpinnan ominaisuudet voi tuntea ohjaimen antamasta palautteesta: kapula tärisee välillä heikommin, välillä voimakkaammin, liikkumisen ja tekemisen mukaisesti. Vastatuuli tai tahmeus saappaiden alla tuntuvat käsissä, mikä lisää immersiota.

Mutta ohjainrungon voimavastettakin vakuuttavampaa on liipasinten ohjelmoitavuus. Niiden tarjoamaa vastusta voi säädellä täysin lussusta täydellisesti lukittuun. Vastus voi lisääntyä liipasinta syvemmälle painaessa, ja pohjaan puristaminen voi saada liipasimen napsahtamaan tyydyttävästi. Astro's Playroom käyttää liipasimia hyvin monipuolisesti, mutta todennäköisesti mahdollisuuksia jäi vielä käyttämättäkin. Itse odotan räiskintäpeliä, jossa tarkka-ampujan kiväärin liipasin on mallinnettu täydellisesti tosielämän vastineensa mukaisesti.

Kourakoneen kahvan kiskomisen oikein tuntee liipasimen tiukasta vastuksesta

Jaa niin, olihan se pelikin

Rescue Mission todisti, että Team ASOBI! ei ole pelkkä demotalo, vaan se työllistää nipun lahjakkaita kenttäsuunnittelijoita, joilla on paljon annettavaa. Vaikka Playroomia ei ole pituudella pilattu, sen muutaman tunnin kesto on jatkuvaa uusien pelimekaniikkojen esittelyä ja hymyn naamalle nostattavaa söpöilyä. Keräiltäviä esineitä on piilotettu nokkelasti eri puolille karttaa ja hyppeylyosuuksia höystetään pikkuvihollisten kurmoottamisella. Eikä pakollisia pomotaisteluitakaan ole kokonaan unohdettu.

Playroom vilisee hilpeitä viittauksia Sonyn studioiden aiempaan tuotantoon

Erityisen riemastuttavia ovat ihan joka puolella vastaan tulevat viittaukset peleihin ja sankareihin PlayStationin yli neljännesvuosisataisesta historiasta. Tarkkaavaisimmat voivat bongata muiden muassa Icon sarvipäisen pojan, Killzonen Hellghast-sotilasrivistön ja jopa Order 1886:n ritareita. Ikoniset ohjaimen näppäinkuviot koristavat maisemia joka paikassa, ja maasta kaivetuista aarrelaareista paljastuu sellaisia esineitä neljältä konsolisukupolvelta, joiden olemassaolon moni on jo ehtinyt unohtaa.

Astro's Playroomia olisi helppo aliarvioida, koska se on vain jotain konsolille valmiiksi asennettua. Mutta Team ASOBI! ansaitsee taas kerran kevyet golf-aplodit erinomaisen onnistuneesta — joskin lyhyestä — pikkupelistä. Muiden pelien latautumista odotellessa sille kannattaa antaa mahdollisuus. Voi olla, että sen kanssa tulee saman tien vietettyä useampikin tunti.