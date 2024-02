Xbox tuo neljä yksinoikeuspeliään myös muille alustoille

Xbox-pomo Phil Spencer oli vieraana tuoreessa Official Xbox Podcast -jaksossa keskustelemassa lähiaikoina velloneista huhuista, joiden mukaan Xbox olisi tuomassa yksinoikeuspelejään myös muille alustoille pelattavaksi.

Huhut olivat osittain totta, sillä Phil Spencer paljasti heti jakson alussa, että neljä yksinoikeuspeliä aiotaan tuoda myös PlayStationille ja Nintendo Switchille. Kyseessä olevia nimikkeitä ei paljastettu, mutta niihin ei lukeudu Starfield tai tuleva Indiana Jones and the Great Circle, vaan ne pysyvät jatkossakin yksinoikeudella Xboxilla ja PC:llä.

Muutoksella halutaan turvata Xboxin kasvu ja menestyminen pelialalla. Neljästä nimikkeestä kerrotaan, että ne ovat yli vuoden vanhoja. Kaksi näistä on yhteisöpohjaisia pelejä, jotka hyötyvät muilla alustoilla julkaisemisen myötä kasvavista pelaajamääristä. Toiset kaksi tuotosta ovat taas pienempiä julkaisuja, jotka ansaitsevat tulla laajemmin koetuksi. The Vergen lähteiden mukaan kyseiset neljä peliä olisivat Sea of Thieves, Grounded, Pentiment ja Hi-Fi Rush. ​

Ainakin toistaiseksi tiedossa ei ole muiden yksinoikeuspelien julkaisuja muilla alustoilla. Game Pass -palvelusta kerrotaan, että se pysyy jatkossakin vain Xboxin konsoleilla ja PC:llä. Lisää Xbox-uutisia voi kuunnella alla olevasta podcast-jaksosta.

