: Pelivinkit kesäkuulle 2020

The Last of Us Part II on kesäkuun suurjulkaisu, mutta muutakin pelattavaa on tarjolla lomakauden kunniaksi.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Kesäkuu 2020

Beyond Blue (11.6.)

Vedenalaista eskapismia tarjoileva Beyond Blue saapuu rauhoittamaan pelaajien mieliä, sillä tarinavetoinen yksinpeli keskittyy kauniisiin maisemiin ja seesteiseen tunnelmaan. Läpimurto meritutkimuksessa avaa uusia keinoja ymmärtää luontoa ja mereneläviä.

Saatavilla: iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One

Across the Grooves (17.6.)

Käsin piirretty Across the Grooves on visuaalinen kertomus ajasta, paikasta ja elämästä. Pelin päähenkilö Alice pystyy muokkaamaan elämänsä käännekohtia nähdäkseen päätöksiensä seuraukset. Musiikilla on tärkeä rooli tarinassa.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Curious Expedition 2 (17.6.)

Steamin Early Accessiin rantautuva Curious Expedition 2 jatkaa siitä mihin avausosa jäi. Uhkarohkeat, satunnaisgeneroidut tutkimusmatkat maailman eri kolkkiin päätyvät yleensä huonosti, mutta ilman riskiä ei ole palkintoa.

Saatavilla: PC

The Almost Gone (25.6.)

Monimuotoinen pulmapeli The Almost Gone pistää pelaajan kokoamaan tiloista ja tapahtumista koostuvaa palapeliä. Pelaajan kohtalo on selvitettävä elämän ja kuoleman välisessä olomuodossa.

Saatavilla: Android, Nintendo Switch, PC

