Sain deittini potemaan viherilkiö-vaivaa, hyödynsin tarvepuskaa ja nukuin tähtitaivaan alla

The Sims 4 Luonnon lumo -lisärissä kasvatetaan siivet ja koetaan miltä maailma näyttää kujeilevan keijun vinkkelistä katsottuna.

Täytyy aivan aluksi myöntää, etten oikeastaan koskaan tee The Sims -pelisarjassa hahmokseni yliluonnollista olentoa. Aiemmin olen kokeillut ainoastaan ihmissutta, ja sitäkin täysin arvostelutarkoituksessa. Tämä tuntuu erikoiselta, sillä oikeassa elämässä fanitan vampyyreja ja kaikkia muitakin yliluonnollisia örvelöitä ihan kympillä. Vaikka keijun elämästä jäi suuhun miellyttävän makea maku, ei tämä lisäri silti saanut käännytettyä minua taikaolentojen suureksi faniksi tässä pelissä.

Omasta simistään voi tehdä keijun heti hahmonluonnissa tai olennoksi pystyy muuttumaan myös pelin tiimellyksessä. Taikaolennoilla on kaksi eri muotoa: ihmis- ja keijumuoto.

Siivet kuosiin

Keijut eroavat muista simeistä sekä ulkonäöltään sekä elintyyliltään. Ulkoisesti suurimmat erot ovat varmasti siivet sekä silmät. Siipivalikoima on kattava ja valittavissa on muun muassa sekä perhos- että lohikäärmemaisia siipiä. Lentimien värejä pystyy muokkaamaan ja jos ei löydä itseään miellyttäviä väriyhdistelmiä, on The Sims 4:n maalaustyökalun käyttö sallittua.

Silmien suhteen valikoima on myös kiitettävän laaja. Päätin itse valita keijulleni täysin mustat silmät, koska ne toivat mukanaan tyylikkään friikkimäisen silauksen hahmooni. Lisäksi valikoimasta löytyy paljon kiiluvia, pupillittomia vaihtoehtoja. Jos haluaa viedä kummallisuuden ihanuuden tappiin saakka, voi similleen valita terävät, harvat hampaat. Ulkomuotoa pystyy muokkaamaan lisäksi keijumaisilla nenillä ja korvilla.

Simistään saa siis muokattua helposti vähän pelottavamman näköisen keijun, mutta myös olemukseltaan kiltimmän olennon luominen luonnistuu kyllä.

The Sims 4:n keijut ovat periaatteessa kujeilevia kiusanhenkiä, jotka käyttävät elinenergianaan muiden simien tunteita. Keijuilla on käytössä tunnevoimamittari, joka täytyy pitää tasapainossa. Jos tunnevoimamittari menee nollille, on kohtalona kuolema. Jos energiaa taas kerää liian innokkaasti, joutuu silloinkin viikatesimin puheille. Mittaria on hyvä pitää silmällä, mutta sitä ei onneksi joudu kyttäämään joka ikinen hetki.

Yliluonnollisten liihottelijoiden tarpeet poikkeavat jonkin verran normaalien simien tarpeista. Keijujen ei tarvitse esimerkiksi käydä vessassa ollenkaan, sillä heillä ei ole rakkoa. He eivät myöskään tunne nälkää.

Keijutaidot, kuten kasveista huolehtiminen ja toisten manipulointi, kuluttavat tunnevoimaa. Energiaa saa lisää varastoon muun muassa omaksumalla toisten simien tunteita tai viettämällä lepohetken keijukodossa.

Keijuilla on myös käytössään roolipelimäinen kykypuu. Käyttämällä keijutaitoja ansaitaan kykypisteitä, joilla voi poimia puusta haluamiaan passiivisia sekä aktiivisia taitoja. Kykypuu on mielestäni omituinen ja sen antamat taidot ovat aika vaikeasti ymmärrettävissä. En itse kokenut tämän ominaisuuden käyttöä mitenkään mielekkääksi.

Matkalla Irlannissa

Uusi alue on nimeltään Innisgreen, joka on tuttuun tapaan jaettu kolmeen naapurustoon. Rannalla sijaitsee vilkas kylä Adhmor, lähiötä edustaa Sprucederry Grove ja kaiken kruunaa lumoava Everdew-taikametsä. Naapurustoista ainoastaan Everdew on ulkonäöltään keijumainen, muut vaikuttavat ihan perinteisiltä naapurustoilta. Toki niistäkin löytyy jonkin verran taianomaista tunnelmaa, kuten tonttuja sekä tietysti vehreää kasvillisuutta. Oikean maailman inspiraationa on tällä kertaa toiminut Irlanti.

Alueelta löytyy kaikki tarvittava, mutta olisin kaivannut vähän enemmän teeman mukaista ulkomuotoa naapurustoilta.

Tykästyin etenkin Everdew-taikametsään ja simini Helinä Päivänsäde muuttikin sinne asumaan heti saatuaan tonttirahat kasaan. Taikametsä on ulkoisesti aivan ihana ja sieltä löytyy paljon teemaan sopivia asuinplänttejä. En ole kovin kummoinen rakentelija, joten valitsin tukikohdakseni jättimäiseen puuhun valmiiksi rakennetun talon.

Katsellessani uutta pelialuetta minua alkoi mietityttämään, miksei eri naapurustojen nimiä ole suomennettu? Yksi The Sims 4:n suomiversion parhaita puolia on mainiot käännökset englannista suomeksi, mutta nyt jäin kaipaamaan suomennosten aiheuttamia naurunpyrähdyksiä.

Öitä katuojassa

Saatavilla on myös uusia taitoja kuten luontaiselämätaito ja apteekkaritaito sekä luonnonparantajan ura.

Luontaiselämätaidon avulla simit pystyvät selviämään avaran luonnon keskellä, eivätkä välttämättä tarvitse edes kattoa päänsä päälle. Ruoan pystyy tonkimaan maasta, pesulla voi käydä meressä tai lammikoissa ja pissahädän yllättäessä helpotusta voi hakea läheisestä puskasta. Kätevää, eikös? Aluksi luonnon helmassa eläminen aiheuttaa kipeitä lihaksia ja likaisuutta, mutta harjoittelemalla tässäkin hommassa tulee mestariksi. Taito on erittäin kätevä ja tulee tarpeeseen. Kyllähän se on pitkäksi venähtäneen illan päätteeksi kiva käydä köllimään siihen kuppilan ulko-oven liepeille.

Luonnonparantajan ura on siitä mainio ammatti, että siinä voi työskennellä kotoa käsin. Simin tehtävänä on hoitaa asiakkaita, jotka saapuvat hänen luokseen, kun heitä vaivaa jokin elämää haittaava oire. Luontoparantaja käyttää hyödykseen apteekkaritaitoa ja tekee asiakkaille parantavia taikajuomia itse omin kätösin kerätyistä kasveista!

Paketista löytyy tietysti myös taianomaiseen teemaan sopivia vaatteita, asusteita sekä huonekaluja. Etenkin vaatteet ovat kauniita, mutta niitä on harmillisesti kovin vähäinen määrä. Mukana on muutamia keijumaisia mekkoja sekä pääkoristeita, joiden avulla oman siminsä saa puettua kuin Helinä keijun konsanaan.

Huonekalut sopivat erinomaisesti luontoteemaan. Saatavilla on puun kannoilta näyttäviä vessanpönttöjä, erilaisia sienikoristeita sekä paljon muita puusta valmistettuja esineitä. Huonekaluja on runsaasti, ja niitä käyttämällä pystyy sisustamaan oikeastaan kokonaisen asunnon.

The Sims 4 Luonnon lumo humpsahtaa arvoasteikolla siihen keskivertoa parempien laajennusten joukkoon. Se ei tietenkään kutitellut minua yhtä ihanan synkästi kuin Ajasta ikuisuuteen -lisäri, mutta viihdyin uutukaisen parissa varsin hyvin. Parasta antia olivat keijumaiset vaatteet sekä luontaiselämätaito, mutta uusi alue Innisgreen jäi vähän vajavaiseksi.

Laajennusta voikin suositella yliluonnollisten olentojen faneille sekä heille, jotka viihtyvät luonnossa.