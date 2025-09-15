Sympaattinen kaksinpeli loistaa varsinkin taidetyylissä ja sydämellisessä tunnelmassa

Tanskalainen Light Brick Studio ei ole ensimmäistä kertaa kotimaansa ylpeyden, Legon, parissa. Vuonna 2019 Apple Arcadessa julkaistu ja myöhemmin muillekin alustoille saapunut Lego Builder's Journey onnistui hurmaamaan värikkäällä ja mielikuvituksellisella seikkailulla.

Nyt sympaattinen Lego Voyagers vie idean pari askelta pidemmälle.

Vain kaverin kanssa

Alkuun on parasta maininta, että Lego Voyagers luottaa puhtaaseen kaksinpeliin, joko verkon yli tai samalta sohvalta koettuna. Alustojen välinen moninpeli on myös tuettuna, ja vain yhden pelaajista tarvitsee omistaa itse peli: toisen tarvitsee vain ladata ilmainen Friend Pass -versio ja hypätä mukaan.

Kaksi pientä palikkaa todistaa kaukana horisontissa tapahtunutta epäonnistunutta avaruusraketin laukaisua ja päätyvät jännittävälle matkalle kohti avaruuskeskusta. Tutkimusmatkalla kohdataan esteitä ja pulmia, mutta onneksi kamu on aina vierellä auttamassa. Perinteisten tasoloikkaosuuksien lisäksi yhdessä pitää ratkoa fysiikkaan pohjautuvia puzzleja sekä muita hauskoja haasteita. Aika ajoin pääsee myös rakentamaan tai ohjaamaan erilaisia kulkuneuvoja.

Oma koti kullan kallis. Tai omat kodit.

Kiinteä kamera seuraa sopivan kaukaa parivaljakkoa, jolloin eteneminen ei aiheuta suuremmin harmaita hiuksia, vaikka hahmojen väliin jäisikin hieman etäisyyttä. Tarvittaessa hahmot voivat myös napsahtaa toisiinsa kiinni, ovathan he legopalikoita. Muutenkin legomaisuutta hyödynnetään kiitettävän monipuolisesti: palikoista rakennetaan siltoja, vipuja väännellään ja tuttuja palikoita tulee vastaan tuon tuosta. Kontrolleissa on pientä hapuilua, sillä palikoiden siirtely oikeaan kohtaan ei ole aina helppoa, mutta loppujen lopuksi se ei vaikuta pelikokemukseen suuresti.

Tähän tulee silta!

Pääasiassa homma on rentoa ja rauhallista tekemistä, vaikka jotkut tehtävistä vaativatkin tarkkaa koordinointia parin kanssa. Vain muutamia kertoja seuraava tavoite jäi hieman epäselväksi, jolloin käyttöön oli otettava turhauttava yritys ja erehdys -taktiikka. Onneksi kahdeksanvuotias pelikaverini omaa lehmän hermot. Kuolemasta ei rankaista ollenkaan, vaan hahmo palaa kentälle välittömästi, joten seikkailu sopii hyvin myös perheen pienimmille – mitä nyt muutamat pulmat vaativat tarkkuutta ja päättelykykyä.

Raikas taidetyyli hurmaa

Voyagerista huokuu lämpö, ilo ja raikkaus. Varsinkin maailman yksityiskohtaisuus ja värikkyys vakuuttavat: pelkästään kaverusten kotisaartakin koristaa jo monet eri avaruusteemaiset härvelit ja keksinnöt, jotka kertovat päähahmojen rakkaudesta universumia kohtaan. Legoista rakennetut kentät tarjoavat komeiden maisemien lisäksi maanläheisen tarinan ystävyydestä ja yhteisistä kokemuksista. Loppua kohden taustalla piileskellyt eräänlainen melankolisuus, surullisuus jopa, sitoo tarinan tyydyttävään päätökseen.

Välillä on aikaa vaikka keinua.

Voyagers ei ole pitkä peli, mutta se hyödyntää hienosti viisituntisen kestonsa kertoen kokonaisen tarinan ilman ainuttakaan vuorosanaa. Punaisen ja sinisen palikan elekieli sekä muun maailman eläväisyys tukevat tarinankerrontaa paremmin kuin monet genren muut teokset, jotka vääntävät rautalangasta käsikirjoituksen käänteet ja salat.

Sydämellinen seikkailu

Light Brickin teosta voisi kuvailla englannin kielen sanalla wholesome. Se on lämminhenkinen, hauska ja sympaattinen kurkistus kahden astronautiksi halajavan kaveruksen arjesta legomaailmassa. Erinomainen taidesuunnittelu yhdistettynä monipuolisiin pulmiin takaa hauskan kaksinpelikokemuksen – eikä peliä ole hinnallakaan pilattu. Pienet ongelmat ohjattavuuden ja muutamien pulmien kanssa pudottaa tällä kertaa teoksen täydestä viidestä tähdestä.