Kotimaastamme kajahtavat tällä kertaa vähän erikoisemmat paikallisuutiset

Kotimainen journalismiseikkailu jää pelillisesti laihaksi, mutta onnistuu pitämään pelaajan otteessaan käsikirjoituksensa turvin.

Keski-Pohjanmaalta lähtöisin oleva Horsefly Games ei välttämättä sano kotimaiselle pelaavalle kansalle vielä mitään. Ei ihme, sillä studio on juuri saanut ensimmäisen teoksensa ulos uunista, vieläpä yksinoikeudella Switchille. Local News with Cliff Rocksliden taustalta löytyy mielenkiintoisia kasvoja. Projektin nokkamiehenä ja käsikirjoittajana on toiminut muun muassa kirjailijana tunnettu Juho Kuorikoski ja toisena käsikirjoittajana puolestaan koomikko Iikka Kivi. Kummatkin heistä toimivat kotimaisen Pelit-lehden taustajoukoissa, minkä lisäksi Pelit-kytköksiä löytyy myös taiteilija Kriina Rytköseltä ja muusikko Marko Mäkiseltä.

Vähän kuin Arvi Lind, muttei sinne päinkään

Local News with Cliff Rockslide on ensimmäisestä persoonasta kuvattu journalismiseikkailu, jossa ohjastetaan viikon työharjoitteluun saapunutta keltanokkaa. Pelaajan roolina on pidellä kameraa samalla, kun paikallisen pikkupitäjän Butterfly Valleyn tubejournalisti Cliff Rockslide aloittelee riippumatonta uraansa äidin autotallista. Cliffillä on aluksi huimat seitsemän tilaajaa, minkä lisäksi herra ei myöskään maksa palkkaa kameramiehelleen. Väliäkös tuolla, sillä näitä hommia tehdään rakkaudesta lajiin!

Cliff toivottaa harjoittelijansa lämpimästi tervetulleeksi.

Seikkailun alkajaisiksi pelaaja juoksee Cliffin perässä pitkin pitäjää kuvaten suunnilleen kaikkea, mikä on isoa tai puhuu. Verkkouutisiin päätyvät pelin alkutaipaleella muun muassa paikallinen hodariasuinen huoltamoyrittäjä, poliisi, eläkeläisrouvan jättiläiskurpitsa sekä kylän nimekkäimmän maajussin, joka sattuu olemaan myös Cliffin isä, hervottomat vihannekset.

Samalla kun Cliff yrittää rikkoa maagista sadan tilaajan rajaa kanavallaan, Clarence Spudin – kylän inhottavan kroisoksen – omistama sanomalehti kukoistaa. Cliffille valkeneekin pian, että Clarencen lehdessä kerrotaan tämän tästä muunneltua totuutta, eikä kylässä taida olla muutenkaan kaikki ihan kohdallaan.

Jättikurpitsa hämmästyttää.

Kreisit kynäniekat

Mitä pidemmälle seikkailu etenee, sitä selvemmin tulee ilmi Cliff Rocksliden ehdoton vahvuus, eli kekseliäs käsikirjoitus ja huumori. Kuorikoski itse kuvailee Ylen haastattelussa teosta "supisuomalaiseksi maalaiskomediaksi, joka on kuitenkin tehty englanniksi". Vertaus on osuva, sillä taitavien kynäniekkojen läsnäolon huomaa joka käänteessä, eivätkä Kuorikoski ja Kivi sorru tekemään huumoria pelkästään nykyajasta, vaan tuovat mukaan myös sangen ajatonta komiikkaa. Sanailusta tulevatkin ajoittain mieleen jopa LucasArtsin teokset, minkä johdosta kyläläisten edesottamuksia on hauska seurata alusta loppuun, joten on harmillista, että pelillisiltä ansioiltaan Cliffin maailmanvalloitus jää sangen laihaksi.

Leijonanosa ajasta kuluu Rocksliden perässä juostessa ja vinksahtaneita keskusteluja seuratessa. Silloin tällöin karavaani pysähtyy, jolloin täytyy kuvata niin sanotusti virallinen uutislähetys verkkoon Cliffin kanavalle. Käytännössä tämä tarkoittaa yksinkertaista minipeliä eli ennalta määrätyissä kohdissa kameran liikuttelua oikeisiin kohtiin joko zoomilla tai ilman. Vaikka minipeleissä nähdään loppua kohden hieman vaihtelua, jää niidenkin anti auttamatta vähän köykäiseksi.

Onko tämä nyt se hodarikauppias vai kauppiashodari?

Graafisestikin Local News ajaa vähän metsään, sillä se muistuttaa jonkinlaista ykköspleikkari- ja Nintendo 64 -pelin risteytystä. Sumuinen, pikselikäs ja epätarkka ulkoasu ei vain näytä kauhean miellyttävältä, eikä tunnelmaa tue myöskään taustalla vaimeasti soiva mitäänsanomaton musiikki. Audiovisuaalinen puoli ei ole totaalinen pannukakku, sillä ruudunpäivitys on sulavaa, keskusteluissa käytetyt hahmopiirrokset mukavan persoonallisen näköisiä ja lopussa soivat metallibiisit sangen mureita. Ääninäyttelyä ei teoksessa tosin ole laisinkaan, mikä on suuri harmi, sillä mielestäni hahmoihin olisi pystynyt tällöin samaistumaan entistä paremmin. Pari isompaa bugiakin tuli vastaan: ötökät pakottivat nimittäin aloittamaan kentän alusta molemmilla kerroilla.

Tässä vaiheessa on toki hyvä huomauttaa, ettei Local News with Cliff Rockslide ole täysihintainen peli, vaan sen voi ladata eShopista vaivaisella kympillä. Erityisesti paremmin mietityillä pelillisillä muutoksilla tästä olisi kuitenkin saanut huomattavasti eheämmän kokonaisuuden.

Propsit ParsaKaalille!

Varsin mukiinmenevää journalismikohellusta

Puutteistaan huolimatta Local News with Cliff Rockslide on kokemisen arvoinen puhtaasti omintakeisen aihepiirin ja kekseliään käsikirjoituksensa ansiosta. Sitä pelatessa myös huomaa, että studiolla on selkeästi ollut hauskaa projektin aikana, eikä se tosiaan ole hinnallakaan pilattu. Oli ilo huomata, että Kuorikoskella ja Kivellä on sana hallussa myös englanniksi, joten toivottavasti kaksikko jatkaa pelien parissa vielä pitkään.