: Pelivinkit toukokuulle 2023

Toukokuun julkaisut eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. On vakavuutta ja huumoria, pimeää bunkkeria ja avointa vuorimaisemaa.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Toukokuu 2023

Another Fisherman's Tale (11.5.)

Alkuperäinen A Fisherman's Tale leikitteli hauskasti virtuaalitodellisuudella ja sen tarjoamalla perspektiivillä. Jatko-osa ei tyydy jatkamaan samaa, vaan laajentaa pelimekaniikkoja ja päästää merimiehen seikkailemaan majakan ulkopuolelle erilaisten pulmien pariin.

Saatavilla: PC, PlayStation VR2

Local News with Cliff Rockslide (11.5.)

Kotimaista tuontantoa tässä kuussa edustaa Local News with Cliff Rockslide, jonka taustalla vaikuttaa Pelit-lehden avustajista koostuva porukka. Juho Kuorikosken aloitteesta syntynyt humoristinen nimike keskittyy disinformatioon ja journalismiin yleensäkin.

Saatavilla: Nintendo Switch

Humanity (16.5.)

Harvemmin sitä saa olla koira videopeleissä. Tällä kertaa karvakorva ohjaa massiivisia ihmismassoja läpi kenttien. Ihmiskuntaa opastetaan Lemmingsin hengessä, tosin visuaalinen tyyli on huomattavasti futuristisempi kuin ysäriklassikossa. Tarjolla on myös PSVR-tuki.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Amnesia: The Bunker (23.5.)

Kulttiklassikko Amnesia: The Dark Descent on saanut jo useamman jatko-osan, joista uusin The Bunker sijoittuu ensimmäisen maailmansodan kauheuksiin. Pelaaja joutuu jälleen kerran kohtamaan syvimmät pelkonsa ja pimeyksissä vaanivat hirviöt.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X

Bread & Fred (23.5.)

Sympaattinen Bread & Fred lainaa paljon muutaman vuoden takaiselta Celesteltä, mutta tällä kertaa vuorelle kiivetään kaverin kanssa. Kiipeily vaatii hyvää ajoitusta ja sujuvaa yhteistyötä. Yksinäiset pelaajat saavat parikseen kiven.

Saatavilla: PC

After Us (23.5.)

Ihmiskunnan jälkeiseen aikaan sijoittuva After Us esittelee komeita, surrealistisia näkymiä. Hieman Journeyn estetiikkaa muistuttava seikkailu tuo synkkyyteen uutta elämää keijumaisen tytön matkatessa läpi tuhoutuneen maailman.

Saatavilla: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.