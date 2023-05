KonsoliFIN Podcast #204: Tears of the Kingdom on Nintendolta voimakas taidonnäyte, mutta odottiko joku muuta?

Vuosi lähestyy puoliväliään ja show must go on!

Zelda, Zelda ja vielä kerran Zelda! Niko ja Joonatan ovat molemmat päässeet pelaamaan Tears of the Kingdomia jo useamman tunnin, joten tässä jaksossa pääaihetta ei tarvitse kauheasti arvailla. Koetun ohella pohdimme myös sarjan tulevaisuutta: minne Zeldan tie vie seuraavaksi? Onko pienempien Zelda-pelien aika ohi?

Luvassa myös paljon puhetta Amerikoissa tapahtuvasta käsikirjoittajien lakosta. Onko sopua näköpiirissä? Liittyykö rintamaan myös muita tahoja? Olisiko nyt vihdoin aika saada oma liitto pelialan kirjoittajillekin?

Mediakörnerissä riittää tällä kertaa keskusteltavaa, sillä molemmat ovat käyneet leffateatterissa viime aikoina ahkerasti. Puheissa vilisee muun muassa John Wick: Chapter 4, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Guardians of the Galaxy Vol. 3, koskettava Still - A Michael J. Fox Movie sekä Amazon Primen tuorein megakallis satsaus, eli Priyanka Chopra Jonasin tähdittämä ja Russon veljesten työstämä Citadel.

Tämä jakso on äänitetty 18.5.2023.

Aikaleimat:

0:00:35 Intro

0:04:30 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on odotetusti laatutyötä, mutta minne sarja menee seuraavaksi?

0:46:20 Käsikirjoittajien lakko on totisinta totta – mitä se tarkoittaa ja mihin se vaikuttaa?

1:02:25 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

1:03:10 Mediakörner – katsotut & pelatut

1:58:00 Saittitärpit

2:03:00 Outro