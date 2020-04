Dead or School on lähtökohtaisesti scifi-manga Machine Doll Nanami-chanin sivutarina, joka leikittelee mahdollisuuksilla post-apokalyptisen Tokion uudenlaisessa maailmassa.

Unelma koulusta

Dead or Schoolin tarinan keskiössä on Hisako-nimisen tytön yksinkertainen toive: kunpa pääsisi kouluun. Lähes sata vuotta sitten riehunut outo virus on muuttanut melkein koko ihmiskunnan mutanteiksi ja zombeiksi. Post-apokalyptisen Tokion asukkaat elävät nyt maan alla peläten nousua kaupungin pinnalle, jonka kauhuista kerrotaan hurjia kansantarinoita. Apokalypsin jälkeinen kolmas sukupolvi on kuitenkin käymässä levottomaksi. Nuoret halajavat ulos pimeästä eristyksestä ottamaan itse selvää katutason tilanteesta.

Hisakon vanha isoäiti kuvailee maagista menneen maailman paikkaa, jota kutsuttiin kouluksi. Se oli täynnä iloa, naurua ja leikkiä. Isoäidin kiehtovat muistot synnyttävät tytössä pakkomielteen päästä kouluun, vaikka henki menisi. Hän haluaa nousta maanalaisesta piilosta tuntemattomalle ja kielletylle pinnalle, pelastaa lapset ja elää kuten ennen vanhaan. Hisako heittää ylleen isoäitinsä vanhan koulupuvun ja aloittaa vaarallisen matkan kohti pintaa. Maanalaisissa metrotunneleissa ja käytävissä suunnistava Hisako kohtaa mitä kummallisimpia hirviöitä ja vastustajia, jotka on raivattava pois unelman tieltä.

Toteutus jää pinnan alle niin kuin karanteeni apokalypsissa

Pelin tarina on yksinkertaisuudessaan koskettava. Aiheen jonkinmoinen ajankohtaisuus saattaa tuoda oman lisänsä tunnelataukseen. Ajatus innokkaasta nuoresta mielestä jaloine pyrkimyksineen, taistelemassa tiensä takaisin normaaliin elämään, saa hiljentymään hetkittäin. Ikävä kyllä pelin toteutus syö kokemusta.

Tarinankerronta tapahtuu hidastempoisella vuoropuhelu-tyylillä. Pitkät keskustelut, joissa puhuja vaihtuu nappia painamalla, ovat paikoin jopa unettavia. Ääniraidat jäävät myös pinnallisiksi. Keskustelujen välillä tapahtuvat kötinäspektaakkelit viihdyttävät omalla rouhealla tavallaan.

Pelimekaniikka on yksinkertainen, mutta jäyhä. Vaikka 2D-tasohyppely on toki oma taiteenlajinsa, saa pelin hiomattomuus kaiken vaikuttamaan aavistuksen sekavalta.

Jokainen taistelukohtaus seuraa omaa kaavaansa, jonka voi siis opetella ulkoa, mikäli vihollinen pääsee yllättämään ensimmäisellä kerralla. Virkistävänä elementtinä toimii uusien vihollisten näyttäytyminen tutkimattomille alueille tultaessa. Muutama päävastustaja tarjoaa totista vääntöä ja pakottaa useampiin yrityksiin, mutta yleisesti ottaen vaikeustaso ei kipua mahdottomuuksiin ainakaan keskivaikeudella pelattaessa. Kuoleman koittaessa pelaaja palaa takaisin edelliseen tallennuspisteeseen, eikä menetä tavaroitaan. Tämä ominaisuus rohkaisee tahkoamaan alueita yhä uudestaan.

Nimikkeen käyttöliittymä on näyttävä, valitettavasti myös kooltaan ja peittävyydeltään. Tyylikäs suunnittelu ei korvaa sitä tosiasiaa, että pelin kulkua ei paikoitellen meinaa nähdä käyttöliittymän alta.

Dead or School on roolipeli, jossa oleellista on eri aseiden kerääminen ja päivittäminen sekä kokemuspisteiden että kullan haaliminen. Hisakolla on käytössään kolme erilaista zombintappovälinettä. Valittavana on lähitaisteluvarustelu, tuliase tai raketinheitin. Jokainen aseluokka sisältää erilaisia vaihtoehtoja ja niiden variaatioita. Lähitaisteluaseista maininnan arvoinen on muun muassa hidas, mutta totaalisen tuhoava sotavasara.

Kaiken kaikkiaan kokonaisuus on persoonallinen ja särmikäs. Osa särmistä olisi tosin syytä hioa pois. Dead or School ei ehkä ole vuoden hittipeli, mutta oivaa ajanvietettä, joka jää erilaisena kokemuksena pelaajansa mieleen.

Studio Nanafushin 2D-seikkailu Dead or School julkaistiin alunperin Steamissa vuonna 2018. Japanissa teos tuli PlayStation 4:lle sekä Nintendo Switchille jo viime vuoden puolella. Marvelous Europe julkaisi pelin lännessä samoille konsoleille 13. maaliskuuta 2020.