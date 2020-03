Ihmeidentekijät

Legendaarinen Theme Hospital on ilostuttanut pelaajia jo vuodesta 1997. Nyt reilut 20 vuotta myöhemmin se on saanut henkisen jatko-osan. Ilmaisu ei ole liioiteltu, sillä mukana kehityksessä on ollut pari tekijää alkuperäisestä tiimistä. Tämän lisäksi teos näyttää ja kuulostaa melko paljon esikuvaltaan.

Toisen sairaus on toisen rikkaus

Tarkoituksena on rakentaa ja johtaa sairaalaa, jonka ovista astelee perusflunssapotilaiden lisäksi mitä erikoisempia vaivoja omaavia asiakkaita. Yhdellä on hehkulamppu pään tilalla, ja toinen luulee olevansa rokkitähti. Laaja tautien kirjo vaatii tietysti omat diagnoosi- ja toimenpidehuoneensa sekä erikoiskoulutetun henkilökuntansa. Sairaalan jatkuva kehittäminen ja henkilökunnan kouluttaminen nielee luonnollisesti suuria summia rahaa.

Peruspeli on melko yksinkertaista, mutta tylsyys tai tekemisen puute ei silti pääse iskemään. Pelaaja suunnittelee sekä rakentaa oleelliset toimenpide- ja tutkimushuoneet, palkkaa sopivan henkilökunnan ja katsoo kuinka raha virtaa pankkitilille. Silloin tällöin eteen sattuu uusi tauti, jonka hoitaminen vaatii erikoistyökaluja. Mikäli sopivia välineitä ei vielä ole saatavilla, voi tutkijatiimin laittaa kehittelemään moisia.

Tietysti kaikkien pitäisi olla myös tyytyväisiä, minkä vuoksi täytyy rakentaa taukotiloja, vessoja, välipala-automaatteja sekä huolehtia palveluiden hinnoittelusta ja henkilökunnan palkoista. Sisustaakin täytyy, jotta paikka näyttäisi vähemmän ankealta sairaalalta. Mitä houkuttelevampi ja toimivampi kokonaisuus on, sitä enemmän asiakkaita ja rahaa virtaa sisään. Toki hienot puitteet eivät yksinään riitä, vaan menestyvä lasaretti tarvitsee osaavaa henkilökuntaa.

Arvosteluhetkellä saatavilla on vain kampanjamoodi, joka koostuu 15 sairaalasta, joissa jokaisessa on omat tavoitteensa. Tavoitteiden täyttyessä pääsee aina kohti seuraavaa hoitolaitosta sekä sen tuomia haasteita. Kampanja toimii samalla tutoriaalina esitellen pikkuhiljaa kaikki pelin eri hoitohuoneet ynnä muut oleelliset seikat.

Jouhevaa sairaalamanagerointia

Käyttöliittymä istuu Xboxin ohjaimelle erinomaisesti, jopa yllättävän mukavasti. Huoneiden rakentelu sekä tavaroiden sijoittelu käy jouhevasti. Ainoastaan tilastojen ja erilaisten apunäyttöjen käyttö tuntuu hieman kankealta, muttei liikaa.

Ulkoasu hurmaa värikkyydellään sekä monipuolisuudellaan. Virtuaali-ihmiset ovat ilmeikkäitä, ja niiden touhuja katselee mielellään. Hauska äänimaailma kuulutuksineen tukee kokonaisuutta luoden tunteen, että näytöllä rullaa oikea virtuaalisairaala. Joskin hieman erikoinen sellainen. Huumori paistaa läpi kaikessa aina tautien nimistä henkilökunnan erikoisiin ominaisuuksiin.

Onnistunut kokonaisuus

Kokonaisuus pyörii lähes täydellisesti. Rakennustilassa ilmenee välillä pientä takkuilua tavaroiden sijoittelun suhteen, mutta yleensä pieni uudelleenjärjestely hoitaa homman. Samaten tekoäly jättää hieman toivomisen varaa. Esimerkiksi talonmies saattaa lopettaa tulipalon sammuttamisen kesken ja lähteä toiseen huoneeseen kastelemaan kukkia. Henkilökuntaa voi onneksi tarttua henkseleistä ja vetää haluamaansa sijaintiin. Kameran säätökin kaipaisi lisää vapautta ja kulmia, mutta kaiken oleellisen näkee nykyiselläänkin.

Two Point Hospital monipuolistaa esikuvaansa sekä tuo sen tälle vuosituhannelle varsin mallikkaasti. Kaikki on hieman jouhevampaa ja selkeämpää, minkä vuoksi teosta voi suositella kaikille genren ystäville.