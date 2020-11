Mielenterveys koetuksella – fantasiamaailma vei järkeni

Olen suuri roolipelien ystävä ja innostun aina verkkoroolipeleistä yli kaiken. Black Desert Online vaikuttaakin paperilla aivan täydelliseltä seikkailulta itselleni ja huomaan suunnittelevani hahmoja jo ennen kuin teos on ehtinyt edes latautua konsolilleni. Alkufiiliksen jälkeen menetin kuitenkin järkeni ja huomasin käyttäneeni aikaa asioihin, joihin en haluaisi tuhlata ajatustakaan.

Komea alkukattaus häikäisee

Miltä kuulostaa yksi parhaimmista hahmonluontigeneraattoreista ikinä, kiitelty ja haastava taistelusysteemi ja vapaus tehdä aivan mitä haluat? Hyvältä tietenkin. Black Desert Online hoitaa nämä asiat älyttömän hienosti. Hahmonluonti on yksi parhaimmista, mitä olen ikinä nähnyt, vaikka aivan aukoton sekään ei ole. Jotkin hahmoluokat ovat pelihahmon sukupuolen valintaan sidoksissa, mikä tuntuu turhan rajoittavalta. Olisin esimerkiksi halunnut pelata nyrkkimättöön erikoistuneella mysticillä, mutta hahmo oli ainoastaan naispuoleisena tarjolla. Halusin kuitenkin valita miespuolisen körilään, joten valitsin sitten toisen nyrkkisankarin kokeiltavaksi.

Hahmon luomisen jälkeen lyhyt välivideo johdattelee pelaajan tarinan äärelle. Valitettavasti verkkoroolipelien perisynti iskee jälleen pahasti kasvoille ja juoni jää alun jälkeen aivan taka-alalle. Jos rehellisesti myönnän, niin en oikein ymmärtänyt koko jutun juurta juurikaan. Toisaalta tämä ei vaikuttanut olevan seikkailun tärkein ominaisuus noin muutoinkaan, vaan enemmän tapetilla on vapaus tehdä mitä haluaa (tästä myöhemmin lisää). Vapaudella en valitettavasti tarkoita mahdollisuutta vaikuttaa tarinan kulkuun. Valintoja ei voi tehdä kuin lähinnä muutamassa tehtävässä. Näennäisillä valinnoilla ei ole mitään vaikutusta seikkailun jatkoon tai edes saatavaan palkintoon. Huomasinkin pian juoksevani tehtäviä läpi rämpyttäen nappeja ohjaimessani.

Kurkipotkusta ultimaattiseen komboon

Eniten Black Desert Online ihastuttaa haastavalla taistelusysteemillään. Pikanäppämien taakse verhoillut taiat ja iskut ovat historiaa, ja tarjolla on taitopohjainen nappien painallus oikeassa järjestyksessä iskusarjojen onnistumiseksi. Joitain taitoja saa kyllä pikanappeihinkin kiinnitettyä, mutta valtaosa tohinasta tapahtuu omien painallusten kautta. Esimerkkinä PS4-ohjaimella: Jos painat R1-näppäintä, hahmo tekee simppelin lyönnin. Jos painatkin näppäintä kahdesti ja lisäät vielä perään R2-painalluksen, tekeekin hahmo tehokkaamman kombon. Tähän kun lisätään vielä samaan aikaan ohjaus taakse tai eteenpäin, niin iskusarja muuttuukin toiseksi. Taistelut ovat toimintaroolipeleistä tuttua, missä vihollisen iskuja voi väistellä, jos taidot siihen riittävät. Onnistuneen iskusarjan jälkeen hahmo saa jonkin passiivisen kyvyn tai ominaisuuden päälleen, jonka aikana voi toteuttaa toisen erilaisen iskusarjan. Iskujen ja taitojen ketjuttaminen tuntuu palkitsevalta, mutta myös sopivan vaikealta. Paikoin itselläni meno muuttui summittaiseksi nappien hakkaamiseksi, mutta lahjakkaimmat kaverit saavat tästä paljon irti.

Yksi kokeilemani hahmo pystyi muuntautumaan iskullaan esimerkiksi hiekkatornadoksi, joka teki ainakin minun mielestäni tappavaa jälkeä ympärilleen. Taistelun suolana on kehittyä ja kehittää iskuja ja hahmon varustusta isompia koitoksia varten. Taitopisteillä voi vapaavalintaisesti kehittää tiettyjä taitoja paremmaksi, ja hahmon noustessa tasoja oppii hän uusia iskuja tasaisesti.

Taisteluissa kontrollit ovat varsin hyvät ja eri hahmoluokat tuntuvat selvästi erilaisilta toisiinsa nähden. Kokeilu kannattaa, sillä peli sallii testihahmojen luomisen, jolloin eri tyyppiä pääsee suoraan testailemaan loppuvaiheen kamat niskassaan. Konsolikäännös tuntuu hyvältä, ja ainakaan itse en jäänyt kaipaamaan hiiri ja näppis -kombinaatiota mitenkään.

Kun mistään ei tajua mitään

Ilmeisesti Black Desert Onlinen kohdalla verkkomoninpeli tarkoittaa sitä, että aikaa vietetään enemmän selaillessa internetiä, kuten Reddittiä tai YouTubea, kuin pelaamalla itse peliä. Nimittäin sen verran heikosti infoa on tarjolla missään, eikä peli kerro mistään oleellisistakaan asioista yhtään mitään pelaajalle. Esimerkiksi talojen ostoa tai lemmikkien toimintaa tai ylipäätään mitään muutakaan ei selitetä samoajalle millään tavalla. Kaikki jouduin googlettamaan erikseen, enkä siltikään ymmärrä puoliakaan eri ominaisuuksista tai aktiviteeteista joita tarjolla on.

Tekemistä on niin paljon, että se suorastaan vyöryy ensikertalaisen niskaan ja sulkee sisäänsä pimeään. Suurin osa aktiviteeteistä, kuten kalastaminen tai maanviljely, edistyy hitaasti oikean elämän ajan mukaisesti. Lueskelin, että suuri osa pelaajista jättää konsolit hyrräämään yöksi, jotta aamulla on reppu täynnä kaloja. Tämä tuntuu itsestäni aivan naurettavalta, joskin joillekin voi tämä olla se huippu ominaisuus. Kiireettömille tämä voi sopiakin, mutta itse en haluaisi nähdä vaivaa tai tehdä töitä virtuaalimaailmassa, kun teen niitä jo oikeassa elämässä tarpeeksi.

Vapauden tunne on valtava. Voit keskittyä juuri siihen mihin itse haluat. Toisille se voi olla taisteluissa heiluminen, toisille kalastus tai kauppaimperiumin pyörittäminen. Mikä vain onnistuu, kunhan siihen löytää ohjeet ja jaksaa panostaa asioiden opiskeluun. Suppeamminkin voi seikkailusta nauttia, mutta kukapa meistä ei haluaisi kaikkea vähän kokeilla.

Ei ihan pieniä ongelmia

Valitettavasti olematon juoni ja huono opastus eivät ole ainoita kompastuskiviä matkan varrella. Graafisesti peli on teoriassa ihan nätti, mutta pelaajamassan kansoittamissa kylissä tekstuurit latautuvat todella isolla viiveellä. Tummia pikselimössöhahmoja näkyy siellä täällä, ja kaikki on muutenkin varsin rujon oloista paikoitellen. Musiikit ovat ok-tasoa, mutta paikoin äänen epätasapaino häiritsee ja esimerkiksi hahmojen dialogi on aivan liian pienellä tilanteeseen nähden.

Vaikka kyseessä on verkkomoninpeli, niin ei missään ole sellaista yhdessä tekemisen meininkiä. Näin koko matkani varrella sankoin joukoin muita tallaajia, mutten kertaakaan nähnyt hyötyä tehdä yhteistyötä. Taistelut ovat melko helppoa kauraa, eikä yhteisessä joukkiossa suhmuroinnille näkynyt oikein tarvetta. Kartalla vaeltavat isot pääpahikset ovat jatkuvasti kuolleina suurimpien kiltojen metsästäessä niitä sekuntikellon tarkkuudella, joten mitään kovin kivaa yhteispuuhaa en päässyt näkemään.

Pikasiirtymistä ei ole, joten kylästä toiseen pitää oikeasti kävellä. Tämä on ihan kiva juttu, mutta siinä vaiheessa kun olematon inventaario täyttyy niin pitää joko pistää kuljetuskärryt laulamaan, tai kaivella luottokorttia lisätilan saamiseksi. Kai tässä sitä realistisuutta haetaan, mutta viljeltyäni kolme päivää perunoita pelissä voin todeta, että käytän mieluummin aikani johonkin muuhun. Perunoiden viljely tuli jo uniini ja hallitsi ajankäyttöäni, joten on parempi jättää tämä reissu kesken ja vaihtaa peliä ihan mielenterveyteni vuoksi.