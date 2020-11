Elämäni hupaisin loma: Syöksylaskua kimaltavien hankien keskellä ja päivän päätteeksi kuumat after ski -pippalot

Lämpötilan lähestyessä nollaa monet meistä alkavat innokkaana odottamaan ensilumen saapumista. Varsinkin Etelä-Suomessa odotuksesta saattaa tulla tuskaisen pitkä, mutta onneksi marraskuun harmautta voi paeta virtuaalimaailmojen turviin. Yksi varteenotettava pakopaikka onkin The Sims 4:n uusin iso lisäosa Lumisten vuorten maa, joka vie pelaajat japanilaisteemaisen naapuruston hulinaan.

Hymyä huuleen!

Lisärin myötä päästään tutustumaan ihka uuteen maailmaan nimeltään Komorebi-vuori. Tämä alue on jaoteltu kolmeen pienempään naapurustoon, joihin lukeutuvat vehreä ja perinteikäs Senbamachi, luminen Yukimatsu sekä nuori, nouseva kaupunginosa Wakaba. Laajennuksen nimen perusteella voisi kuvitella koko maailman lepäävän paksun lumikerroksen suojissa, mutta ainoastaan Yukimatsussa maata peittää ikilumi. Muissa naapurustoissa vuodenajat vaihtelevat normaalisti. Uudet alueet ovat melko avoimia, ja esimerkiksi kylpylästä voi kävellä suoraan laskettelumäkeen ilman ainoatakaan latausikkunaa.

Jos mulla oisi sukset, vaan kyllä näyttäisin

Naapurustot ovat normaalistikin sangen eläväisiä, mutta lisää säpinää ja koettavaa tuovat erilaiset festivaalit. Uusia festareita on yhteensä kolme kappaletta, ja jokainen niistä juhlistaa eri teemaa: valoa, lunta ja nuoruutta. Esimerkiksi lumifestivaalin aikana päästään ihailemaan jättimäisiä lumiveistoksia sekä nautiskelemaan lämpimistä, japanilaisista ruoista ja juomista.

Niin kauniita maisemia.

Hienoin uusi ominaisuus on ilmaisen päivityksen mukana tullut laajennettu lomamahdollisuus. Nauttiakseen Komorebi-vuoren tarjonnasta ei kyseiseen maailmaan tarvitse muuttaa pysyvästi asumaan, vaan sieltä voi vuokrata loma-asunnon vaikkapa vain muutamaksi päiväksi. Tämä on erittäin miellyttävä uutinen etenkin meille, jotka olemme kiintyneet tyylikkäästi sisustettuihin koteihimme. Kaiken kukkuraksi asuntoja pystyy vuokraamaan muiltakin asuinalueilta.

Lisärin syövereihin on pakattu runsaasti vauhdikasta, talvista touhuiltavaa. Hurjapäisimmät simit laittavat heti Komorebi-vuorelle saavuttuaan monot jalkaansa, nappaavat sukset kainaloonsa ja ryntäävät kohti laskettelurinteitä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, joten harjoittelu kannattaa aloittaa loivasta pupurinteestä, ja laskettelutaidon karttuessa siirtyä hurjempien mäkien pariin. Jos sukset eivät ole tarpeeksi pop, voi rinteitä viilettää alas myös lumilaudalla tai pulkalla. Lumisissa maisemissa telmiminen on hulvattoman hupaisaa puuhaa, eivätkä edes kylmyys tai pienet mustelmat hidasta huisia menoa. Valitettavasti laajennuksessa on yksi pieni puute: suomalaisille niin rakas murtomaahiihto puuttuu lisäristä kokonaan.

Mä mäkeä kuink lasketaan, kaikki voittaisin

Koko lisäosa ei ole pelkkää alamäkeä, vaan simit pääsevät myös kipuamaan korkeuksiin eli harrastamaan kallio- ja vuorikiipeilyä. Taidon opetteleminen aloitetaan matalien kallioiden ääreltä. Pikkuhiljaa edetään yhä vaikeampiin kiipeilykohteisiin, kunnes lopulta päästään valloittamaan itse Komorebi-vuori. Korkeuksiin kurotellessa kannattaa kuitenkin olla varovainen. Jos esimerkiksi sääolosuhteet ovat kiipeilylle epäsuotuisat, saattaa simin ote kalliosta lipsahtaa ja kohtaloksi koitua kivulias kuolema.

Hiljaa hyvä tulee.

Jos sim ei kaipaa elämäänsä vauhtia tai vaarallisia tilanteita, niin leppoisa patikkaretki vehreän luonnon keskellä tarjoaa vähän rauhallisempaa ajanvietettä. Jokaisessa naapurustossa on useampia reittejä, joita kiertää vapaasti itse simiään ohjaten. Laiskuuden iskiessä voi myös valita info-taululta päämäärän, jonne hahmo kävelee omatoimisesti yksin tai yhdessä ystäviensä kanssa. Metsäisillä maisemareiteillä lenkkeily on oikeasti perin miellyttävä kokemus, sillä ympäröiviä maisemia katsellessa silmä lepää ja mieli rauhoittuu.

Vaik hyppyri tuo katala on mulle liian matala

Kaiken tämän fyysisen raadannan jälkeen on hyvä hetki rentoutua Sutefani Onsen -kylpylässä. Kuumassa lähteessä pulikoidessa arjen huolet unhoittuvat ja kireät lihakset palautuvat kovan rasituksen jäljiltä. Kylpylä sopii japanilaisteemaan kuin nakutettu, mutta tekemisen määrässä kyseinen nähtävyys jää muiden uusien kohteiden jalkoihin – lämpimässä vedessä lillumisen ja pelehtimisen lisäksi muuta puuhailtavaa siellä ei juurikaan ole.

Yök hyi, öttiäisiä!

Tunnesuhteet sekä elämäntavat tuovat lisää syvyyttä hahmojen henkiseen puoleen. Elämäntapoja, kuten ulkoilija, työnarkomaani ja roskaruokailija, on saatavilla yhteensä 16 kappaletta, joista kerrallaan aktiivisena voi olla kolme. Jos sim esimerkiksi kokkailee paljon terveellisiä ruokia, alkaa terveysintoilija-elämäntapa pikkuhiljaa avautumaan. Elämäntavat antavat simeille erilaisia etuja ja pieniä haittojakin. Terveysintoilijat voivat paasata terveellisestä ruokavaliosta läheisilleen, mutta roskaruoan satunnainen syöminen aiheuttaa heille pahaa mieltä ja mahanpuruja. Yhteiset kokemukset muiden kanssa taas luovat tunnesuhteita simien välille.

Niin pilvihin mä hyppäisin, sen heille näyttäisin!

Laajennuksen mukana tulee runsaasti uusia talviurheiluun sopivia vaatteita, japanilaisteemaisia rakennustilan esineitä ja huonekaluja sekä uusi toimistotyöntekijän ammatti. Ulkonäöltään erityisesti huonekalut ovat teeman mukaisesti melko hillittyjä, ja niiden käyttäminen sisustuksessa saa kodin näyttämään perinteiseltä, japanilaiselta asunnolta.

Illanviettoa japanilaisteemaisessa kuppilassa.

Lumisten vuorten maa lukeutuu ehdottomasti The Sims 4:n parhaimpiin lisäreihin. Sisältöä piisaa yllin kyllin, eikä lumessa telmimisestä, talviurheilusta tai maisemista nauttimisesta saa hevillä tarpeekseen. Lisäosan suurena myyntivalttina toimii myös japanilaisteema, joka on varmasti monelle nörttikulttuurin suurkuluttajalle todella mieluinen. Toivottavasti kehittäjät jatkavat tällä hyväksi todetulla tiellä ja kuuntelevat fanien mielipiteitä seuraavaa laajennusta suunnitellessaan.