Toukokuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat nyt julki – koettavana on sen neljän sortin pelattavaa

Toukokuun PlayStation Plus -ilmaispelit on paljastettu kaikelle kansalle.

Tarjolle tuodaan normaalista poiketen neljä tuotosta:

EA Sports FC 24 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Ghostrunner 2 (PlayStation 5)

Tunic (PlayStation 4, PlayStation 5)

Destiny 2: Lightfall (PlayStation 4, PlayStation 5)

EA Sports FC 24 -jalkapalloilunimike saapuu ilman lisäkrumeluureja Standard Edition -versionsa turvin. Pelissä on huima määrä tuttuja nimiä, sillä mukaan on mallinnettu yli 19 000 lisensoitua pelaajaa, 700 joukkuetta ja 30 liigaa sekä miesten että naisten puolelta. PlayStation Plus -jäsenet saavat potkijauransa käynnistettyä PlayStation Plus Football Ultimate Team Starter Pack -paketilla, joka tuo käyttöön muun muassa 11 pelaajahahmoa.

Nopeaa toimintaa postapokalyptisessä tulevaisuudessa, sitä on Ghostrunner 2. Edellinen osa sai sivustollamme sekä kehua että noottia, mutta jatko-osapa on täysin eri eläin avoimemmalle ympäristöllään sekä moottoripyörällään.

Yläviistosta kuvailtu Tunic-seikkailu vie pelaajansa tutkimaan tunnelmallista ja mystistä maailmaa kettusankarin hahmossa. Nimike sai arviossamme (klik), jota pääsee lukemaan tämän linkin kautta, kehuja muun muassa tunnelmansa, rytmityksensä ja hyvän outoutensa takia.

Tässä kuussa pelaajien ulottuville tuodaan myös Destiny 2:n Lightfall-lisäosa, joka tarjoaa kokijoilleen lisää toiminnallista kampanjaa, tarttumakoukun ja uuden kaupunkimaiseman koettavaksi. Lisäosa tarvitsee emopelin toimiakseen.

Uusi kattaus päivittyy tarjolle 7.5. Sitä ennen ladattavana ovat huhtikuun nimikkeet, joista enemmän tässä uutisessa (klik).

