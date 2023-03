Paikallinen moninpeli on parasta Kirbyn paluussa

Euroopassa Kirby’s Adventuren nimellä julkaistu Wii-peli saapuu uudelleen Deluxe-paketissa. Alkuperäisesti vuonna 2011 ilmestynyt seikkailu viihdyttää edelleen – varsinkin paikallisena moninpelinä – vaikkei uusioversio tarjoakaan valtavasti uudistuksia.

Tutun turvallista

Nintendon Switch-konsolia pidetään lapsiperheille varmana valintana, jos tavoite on viihdyttää jälkikasvua turvallisten ja suhteellisten helppojen pelien parissa. Onhan japanilaisyhtiön tallissa Super Marion lisäksi monia muitakin värikkään hellyttäviä hahmoja. Siinä mielessä on hassua, että Nintendo on ainoa konsolivalmistaja, joka ei tarjoa lokalisoitua käyttöjärjestelmää, saati suomen kieltä peleihinsä.

Eipä siinä, harvoinpa tuttujen sankareiden edesottamukset vaativat suurta ymmärrystä. Tarina ei ole tälläkään kertaa kummoinen, vaan se tarjoaa vain pakollisen tekosyyn käydä eri teemojen maailmoissa keräämässä kadonneita varusteita. Onneksi pelattavuus, erikoiskyvyt ja värikylläinen ulkoasu paikkaavat käsikirjoituksen puutteita.

Ice ice baby!

Return to Dream Land Deluxe palaa takaisin sivusta päin kuvattuun tasoloikintaan. Se on huomattavasti perinteisempi näkemys pinkistä pallerosta kuin viime vuonna julkaistu moderni Kirby and the Forgotten Land. Kentät etenevät pääasiassa vasemmalta oikealle, ulottuvuuksia on kaksi ja puoli, eivätkä autot ole menulla. Herkkusuu tosin napsii edelleen kaiken matkaltaan, oli se sitten syötävää tai ei. Monet pelimekaniikat nojaavatkin vastusten syömiseen ja heidän kykyjensä imitointiin. Kirby muuntautuu moneksi aina miekkailijasta siilimäiseksi piikkipalloksi, hiekkasankarista vesisurffaajaksi. Erilaisia erikoiskykyjä on kymmenkunta, minkä lisäksi muutamista on tarjolla uniikit megaversiot.

Neljä on uusi yksi

Parasta paketissa on mahdollisuus läpäistä kaikki tasot jopa kolmen muun pelaajan kanssa. Kirby ei ole vaikea peli, mutta paikallinen moninpeli mahdollistaa silti koko perheen osallistumisen samaan seikkailuun siten että taitotasoiltaan parhaat kantavat suurimman vastuun. Kaverin voi tarvittaessa ottaa reppuselkään tai jopa suuhun talteen. Tarinatilan voi lisäksi pelata läpi lisäenergioilla, jolloin voi keskittyä hauskanpitoon ilman suurta vaaraa epäonnistumisesta. Tasoihin piilotettujen rattaiden löytäminen tarjoaa juuri sopivasti haastetta ja syyn koluta kenttiä uudelleen.

Taustalla minipelienvalikoima.

Deluxe-paketin kylkiäisenä tulee muutamia uudistuksia ja laajennuksia. Laajentuneessa Merry Magoland -huvipuistossa mittelöidään muiden pelaajien tai tekoälyhahmojen kanssa erilaisissa minipeleissä. Uusia ennätyksiä kannustetaan hakemaan palkitsemisen kautta: hahmoille avautuu naamareita, joita voi käyttää läpi pelin. Extra Mode on eräänlainen New Game+, ja Magolor Epilogue: The Interdimensional Traveler -epilogi tarjoaa kurkistuksen Magolor-nimisen veijarin edesottamuksiin.

Hauska mutta vähän unohdettava

Graafisesti Wii-versiota on paranneltu resoluution osalta. Hieman rosoiset välivideot muistuttavat parin konsoligeneraation takaisesta versiosta, muuten Return to Dream Land Deluxe tarjoaa kirkkaita värejä ja selkeitä linjoja. Taattua Nintendo-laatua. Kentät eivät ole tosin kovinkaan muistettavia, ja loppu- sekä välipomoissa mielikuvitusta on käytetty välttävästi. Vasta aivan lopussa tekijät ovat revitelleet edes hieman.

Kirbyn paluu hauskuttaa kiitettävästi. Se on oivallinen koko perheen tasoloikka, joka olisi kaivannut hieman lisää persoonallisuutta. Nyt kentät ja loppupomot jättävät kaipaamaan mielikuvitusta ja vaihtelua, vaikka maailmojen välillä onkin eri teemat.