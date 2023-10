Uusin Ryhmä Hau -peli tavoittaa alkuperäissarjan tunnelman mainiosti avoimen maailman seikkailussa

Ryhmä Hau -pelit tuntuvat olevan varma syksyn merkki. Uusin avoimen maailman seikkailu uudistaa kaavaa onnistuneesti ja tarjoaa lapsille illuusion vapaasta tutkimisesta. Vielä kun pelintekijät luottaisivat hieman enemmän junioreiden kykyyn oppia asioita.

Kattistrofi iskee taas

PAW Patrol World mallintaa koko Jännälahden keskustan ja sen lähialueet. Tapahtumat starttaavat Vahtitornin mäeltä, josta avautuvat näkymät pormestari Pujolan hallinnoimalle kaupungille. On futiskenttää, kaupungintaloa ja tuttua siltaa. Onpa Ryhmä Haun merialuskin ankkuroitu satamaan. Pelaajan tehtävänä on jälleen kerran estää naapurikaupungin ilkeän pormestari Hanttisen kissamaisen katalat juonittelut. Jokainen pentupoppoon jäsen on vapaasti pelattavissa ajoneuvoja myöten.

Ensiksi on hyvä mainita, että koko nimike on ääninäytelty mallikkaasti molemmille kotimaisille kielille, ja valikoissakin huudahdetaan aina kursorin osoittama valinta. Lukea ei siis tarvitse osata! Alun tutoriaali opastaa kädestä pitäen perustoiminnot, joita ei ole kovinkaan monta. X:llä suoritetaan tehtäviä, tatilla ohjataan, A:lla hypitään ja B:llä vaihdetaan pentua. Apostolinkyydin ja kulkupelien välillä voi vaihdella milloin tahansa, vaikka osa toiminnoista vaatiikin oikean ”olomuodon”.

Kameraa saa oman preferenssin perusteella joko käännellä tai antaa pelin hoitaa kuvakulmat. Kaikki pelittää suoraviivaisesti, vaikka alussa ruudulle lävähtääkin ohjeita ja keskusteluikkunoita tuon tuosta. Onneksi meno rauhoittuu hieman tutoriaalin jälkeen.

Vahtitorniin!

Avoimen maailman peleille tyypilliseen tapaan (sivu)tehtäviä napataan lennosta juttelemalla kaupungin asukkaille. Ryhmä Haun hahmogalleriaa hyödynnetään ansiokkaasti, sillä kaikki tuttuja kavereita pääsee auttelemaan niin pienissä kuin hieman isommissakin askareissa. Vaikeustaso pidetään erittäin maltillisena: kohderyhmä tuntuu olevan juuri alle kouluikäiset lapset. Oma ekaluokkalainen viihtyi pelin parissa, mutta harmitteli tehtävien holhoavaa asennetta. Mitään ei oikeastaan joudu pohtimaan itse, vaan jokainen askel piirretään kirjaimellisesti maahan. Aarteen etsiminen ei ole kovinkaan jännää, jos piilopaikan yläpuolella leijuu valtava punainen nuoli. Lisäksi kaikki pulmat luonnistuvat rämppäämällä vain yhtä nappia.

Ensimmäiset kymmenen päätehtävää suoritettuaan pelaaja saa aktivoitua Hau Vaunun, jolla siirrytään viidakon vehreyteen. Erilaisia miljöitä on yhteensä neljä, ja kampanjallakin on kiitettävästi pituutta verrattuna aikaisempiin lineaarisiin julkaisuihin. Pää- ja sivutehtävien ohella voi keräillä ympäristöihin ripoteltuja luita, jotka avaavat erilaisia kerättäviä, kosmeettisia asusteita. Kukapa ei haluaisi nähdä Samppaa lippis päässä tai sateenkaarta Kajan helikopterin kyljessä. Audiovisuaalisesti PAW Patrol World tavoittaa Nickelodeonin alkuperäissarjan tunnelman.

Hyvä muttei täydellinen

Koko tarinatilan voi pelata jaetun ruudun monipelinä, jolloin kaksi Ryhmä Hau -fania pääsee jakamaan Rikun tehtävänannot. PAW Patrol World on mainio lisä pentupoppoon pelikatalogiin, jonka taso on viime vuosina vaihdellut hurjasti. Tehtävissä voisi olla lisää variaatiota ja luottoa lasten kykyyn suorittaa toimenpiteet ilman ilmiselviä ohjeita. Peli kuitenkin hyödyntää laajaa hahmo- ja paikkakuntavalikoimaansa, joten avoin maailma oikeasti tuntuu hauskalta paikalta bongailla tuttuja heppuja ja taloja. Ja varsinkin onnistunut lokalisaatio takaa, että koko perhe pystyy nauttimaan seikkailusta alati vaarallisessa Jännälahdessa. Annetaan tälle nyt sitten arvosanaksi neljä tähteä ja ”älä heitä pois, käytä pois” -merkki.