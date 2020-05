: Pelivinkit toukokuulle 2020

Kesä kolkuttelee ovelle, mutta toukokuun tarjonnassa valoa paetaan kylmän pimeään avaruuteen.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Toukokuu 2020

Before We Leave (8.5.)

Pikkuinen indiestudio Uudesta-Seelannista julkaisi kuun alussa sympaattisen rakentelusimulaattorin. Pelin, jossa tarkoitus on etsiä uusia mahdollisuuksia Maan ulkopuolelta. Mutta sitä ennen on rakennettava paljon myös rakkaalle planeetallemme. Lue Before We Leaven arvio täältä.

Saatavilla: PC

Huntdown (12.5.)

Retrohenkistä räiskintää kaipaava voi kääntää katseensa Huntdownin suuntaan. Napakoilla kontrolleilla varustettu räime sijoittuu vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen, jossa palkkametsästäjät ovat ainoa tapa kitkeä katujengien valtaa – poliisit kun ovat korruptoituneita ja täysin saamattomia.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

If found... (19.5.)

Annapurna on tämän hetken mielenkiintoisin julkaisija, ja tämän faktan todistaa jälleen koskettava If found. Päiväkirjan kautta kerrottussa kasvutarinassa pyyhitään muistoja, mutta sitä ennen ne eletään vielä yhden kerran.

Saatavilla: iOS, PC

The Persistence (20.5.)

PlayStation VR:lle pari vuotta sitten julkaistu The Persistence toimii jopa paremmin ilman virtuaalitodellisuutta. Pelaaja kloonataan kerta toisensa jälkeen pelastamaan raakalaisten valtaama avaruusalus tässä arviossamme kehuja saaneessa roguelikessa.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Spave Haven (21.5.)

Kotimainen avaruusrakentelu Space Haven tarjoaa monipuoliset työkalut oman avaruusaseman luomiseen. Tavoite on rakentaa, ylläpitää ja suojella alusta, jonka avulla tutkitaan uusia mahdollisuuksia Maan ulkopuolelta.

Saatavilla: PC

