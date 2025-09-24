Waka waka, eli toisin sanoen ahmatti pysyköön lestissään!

Waka waka! Pac-Man on täällä taas ja tekemässä tällä kertaa onneksi sitä, minkä parhaiten osaa.

Kunnioitettavaan 45 vuoden ikään päässyt Pac-Man-pallero on täällä taas. Pizzan jämistä alkunsa saanut sankari jättää Shadow Labyrinthistä tutun synkistelyn tällä kertaa sikseen, sillä nyt on vuorossa vuonna 2002 PlayStation 2:lle, Xboxille ja Gamecubelle ilmestyneen Pac-Man World 2:n uusintakierros, joka kantaa lisänimeä Re-PAC. Ja mikäpäs siinä, sillä ensimmäisen Pac-Man Worldin Re-PAC-versio onnistui tuomaan kyseisen tasoloikinnan varsin mukavasti nykypäivään.

Aivan kuten edeltäjänsä, keräsi Pac-Man World 2 aikoinaan varsin mukavia arvioita (KonsoliFINissä tosin vaivaiset kaksi tähteä). Isoimmat kritiikin kohteet kohdistuivat melko lyhykäiseen pituuteen sekä liian paljon samaa melodiaa kierrättävään musiikkiin. Mutta nyt kun ulkoasu ja hintalappu on päivitetty nykyhetkeen, miltä nolkytlukulainen tasohyppely sitten maistuu näin tuoreeltaan?

Hieno piirustus kertoo tarinan lähtökohdat.

Taas joku mörkö tuli ja pilasi juhlat

Juoni on hyvin perinteistä piirrettyhuttua. Oli tyyni ja tähtikirkas yö, kun tutut kummitukset Blinky, Pinky, Inky ja Clyde leijailevat Pac-Manin kotikylään aiheuttamaan hämminkiä. Aaveet kokoontuvat kylän kultaisen hedelmäpuun äärellä, aikomuksenaan leikitellä puusta tippuneilla kultaisilla herkuilla. Pinky jonglööraa hedelmillä, kun taas Blinky, Inky ja Clyde käyttävät niitä jalkapallona. Aikansa pelleiltyään puu alkaa voimakkaasti täristä, eikä aikaakaan, kun karmaiseva hirviö vapautuu pitkäaikaisesta vankilastaan. Mörkö kertoo olevansa Spooky, ja samassa hän värvää aavekvartetin kätkemään kultaiset hedelmät pitkin Pac-maata. Niinpä Pac-Manille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin etsiä kylän kultaiset hedelmät takaisin, jotta kylä ei tyystin näivettyisi.

Pelattavuuden osalta Pac-Man World 2 Re-PAC tallailee tuttuja polkuja edeltäjänsä tapaan, eli se tuo saataville 2000-luvun alulle uskollisen kokemuksen graafisesti ja teknisesti päivitettynä. Maailmoja on tälläkin kertaa kuusi, joissa kussakin on kolme – seikkailun edetessä yhä pidempää – kenttää sekä yksi pomovastus. Kenttien rakenne on sekin tuttua kauraa loikkailuun erikoistuneille pelaajille, eli Pac-Man seikkailee pitkin ja poikin karkkivärisiä kolmiulotteisia kenttiä, joissa enimmäkseen kerätään "hetelmiä" ja pac-pisteitä sekä päihitetään vihollisia. Välillä juostaan Crash Bandicoot -tyyliin ruutua kohti, kun keltainen palleromme pakenee milloin mitäkin.

Pac-Manin kotikylässä on paha valloillaan.

Pyörylän liikekavalkadi ei ole kokenut suuria muutoksia. Pac-Man hyppii, spurttaa, "persliiskaa" ja nakkelee Pac-pisteillä vihollisiaan. Näiden ohella sankarillamme on silloin tällöin käytössään lyhytkestoisia supervoimia. Näihin lukeutuu muun muassa metallipallo, joka kestää tulta ja mahdollistaa hahmon käppäilyn veden pohjassa. Tyydyttävintä osastoa edustaa ehdottomasti kuolemattomuus ja isoksi kasvaminen, jolloin syödään kummitukset ja mahdolliset muut öttiäiset pois jaloista kuleksimasta.

Visuaalinen kasvojenkohotus miellyttää silmiä. Teknisesti teos pyörii Performance-tilassa valtaosan ajasta hienosti, ja pelattavuus tuntuu vapaasti liikutettavan kameran kera oikein luontevalta. Paketin heikointa antia edustaa jälleen musiikki: kahdessa ensimmäisessä maailmassa jokaisen kentän biisi on hieman varioitu versio tunnusmelodiasta, vähän samaan tapaan kuin Yoshi's Crafted Worldissa. Kappaleet paranevat hiukan pelin edetessä, mutta niiden luupit ovat jälleen melko lyhyitä kautta linjan. Ääniraitaa olisi kyllä kaiken kaikkiaan saanut päivittää paremmalle tasolle ihan luvan kanssa.

Vehreää ja värikästä!

Kaiken kaikkiaan Pac-Man World 2 Re-PAC on hyvässä ja pahassa hyvin huoletonta ja mutkatonta tasoloikkaviihdettä, joka sopii erityisesti nuoremmalle väelle värikkään ulkoasunsa ansiosta.

Sokkeloita, sykkyröitä ja muutama kolikkopeli

Edeltäjäänsä verrattuna pidempien ja monesti myös hauskempien kenttien ohella eroavaisuuksia on muutamia. Seikkailun puolivälin paikkeilla vaikeustaso kasvaa selkeästi leppoisaan alkupuoliskoon verrattuna, toisin kuin edellisessä Re-PACissa. Lisäksi alkuperäisen kolikkopelin tyyliin tehdyt sokkelot ovat tällä kertaa eriytetty varsinaisista kentistä omaksi avattavaksi osiokseen, jonka johdosta nostalgiatyyliin tehtyjä pläjäyksiä voi nyt kokea omaan tahtiinsa. Entisestään lisäpituutta seikkailuun tuovat aikahaasteet, joista tietyt on pakko läpäistä vanhojen – kaikkiaan neljän – Pac-Man-kolikkopelin saamiseksi. Kaikenlaista muutakin kerättävää on melkoisesti aina pallerollemme laitettavista kuteista lähtien.

Kuumat paikat.

Kaiken kaikkiaan Pac-Man World 2 Re-PAC on hyvässä ja pahassa hyvin huoletonta ja mutkatonta tasoloikkaviihdettä, joka sopii erityisesti nuoremmalle väelle värikkään ulkoasunsa ansiosta. Edellä mainitun vaikeustasopompun ansiosta aikuinen saattaa joutua välillä avittamaan, mutta toisaalta mukana on myös helpotettu vaikeustaso sitä kaipaaville. Alkuperäisen nostalgiaa kaipaaville teos ajaa myös ehdottomasti asiansa, sillä se on eittämättä paras versio Pac-Man World 2:sta. Samalla on todettava, että peli itsessään on hyvin perinteinen ja aika riskitön tasoloikinta, joka saattaa olla aikuisille kenties liiankin helppo. Seikkailun lopulla lisäelämiä kun oli kerääntynyt kymmeniä.

Waka waka! Seuraavaksi sitten se Pac-Man World 3 Re-PAC-versiona, eiks je?