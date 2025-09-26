Ottakaa Randy Pitchfordin neuvosta vaari ja odottakaa, kunnes tämä peli on ensin korjattu

Borderlands 4 on täydellinen useamman A:n veroinen premium-julkaisu premium-pelaajille, ainakin jos Randy Pitchfordia on uskominen. Todellisuus on kuitenkin ihan toinen.

Hei, me ammutaan!

Uusi Borderlands ilahduttaa alta tunnin sisään. Toisin kuin sarjan läpeensä tylsä kolmas osa, Borderlands 4 on jälleen hauska, oivaltava ja vauhdikas ammu-ja-kerää-kaikki-rällästys, jonka parissa huomaa heti viihtyvänsä. Sen nokkela käsikirjoitus saa hymistelemään, eikä kestää kauaa, kun hymistely muuttuu ihan kunnon nauruksi. Uudet kontrollit ovat mainiosti päivitetty nykypäivään, ja varsinkin avoimen maailman tutkiminen saa anarkistisen menon kukkimaan ihan eri tavalla kuin ennen.

Teoriassa tässä on kyseessä paras Borderlands, mitä on ikinä tehty. Jos se vain toimisi.

Gearbox Softwaren uutukainen on nimittäin auttamattoman surkeassa kunnossa, ainakin PC:llä testattuna. Tosin jos uutisia on uskominen, konsoliversiot ovat vain rahtusen paremmassa kunnossa, eikä niissä voi edes muokata FOV-asetuksia, sillä se saattaisi rikkoa jotain.

Yhtiön johtohahmo, Randy Pitchford, on ottanut kritiikin vastaan hallitusti ja hänelle ominaiseen diplomaattiseen tapaansa. Tähän mennessä hän on syyttänyt pelaajia turhista odotuksista, vääristä asetuksista, heidän koneiden suorituskyvystä ja lopulta ehdottanut, että tyytymättömät pelaajat voivat koodata oman pelimoottorinsa tai palauttaa pelin Steamin ehtojen mukaisesti.

Julkaisu on siis mennyt ihan nappiin.

Tämä on suorastaan turhauttava tilanne kaikille. Kehittäjien laadukas työ jää teknisten mokien varjoon, eikä Pitchfordin nahistelu somessa auta ketään. Pohjimmiltaan Borderlands 4 on nimittäin oikein menevä peli, jota mielellään haluaisi suositella kaikille kavereille. Ehkä näin tulee vielä tapahtumaan jokin kaunis päivä, jahka Gearbox on päivittänyt sitä rankalla kädellä.

Hei, me kapinoidaan!

Borderlands 4 toimii eräänlaisena resettinä sarjalle, joka näyttäisi jopa hieman pyytelevän anteeksi edellisen osan käsistä karkaamista. Planeetta on täysin uusi mesta, kuten myös seikkailijatkin. Tavoite kuitenkin on pysynyt samana: uusi Vault on löydettävä, mutta sitä ennen täytyy hoidella pois alta kaikenlaisia yleisiä ongelmia, joita paikalliset ovat saaneet aikaan.

Pahiksena häärii The Timekeeper, joka on vähintäänkin Handsome Jackin veroinen kuvotus. Aikaa ja mieliä kontrolloiva hirviö on ottanut koko planeetan haltuunsa, eikä hänen suunnitelmiinsa kuulu päästää Vault Huntereiden tyylisiä rellestäjiä vapaasti tutkimaan paikkoja. Sankarimme jäävät heti alkuun vangeiksi, jolloin heidän nuppeihinsa asetetaan piikit, joiden avulla Timekeeper voi kontrolloida heidän käytöstään. Tämä ei tietenkään hidasta menoa, eikä aikaakaan, kun hurja poppoo on keräämässä paikallista kansaa mukaan kapinaan.

Valtava avoin maailma kutsuu tutkimaan omalla tahdilla. Jokainen osa-alue on täynnä omia vihollisia, leirejä, salaisuuksia ja lopulta isompia tarinatehtäviä, joissa yksi Timekeeperin kenraaleista täytyy laittaa lihoiksi. Sarjan mytologialla leikitellään kevyesti ja muutamia tuttuja kasvojakin nähdään matkan varrella. Kyseessä tuntuu kuitenkin olevan eräänlainen uusi alku, joka petaa toivottavasti jatkoa, joka tulee aiemmin kuin myöhemmin. Varsinkin, jos uudistettu rytmitys ja vapaa eteneminen on tullut jäädäkseen.

Muuten kaikki on samaa tuttua ja herkullista kauraa kuin ennenkin. Aseita kerätään ihan tuhottomalla vauhdilla, vihollisia pistetään pataan mielikuvituksellisilla tavoilla, ja siinä sivussa heitetään läppää, joka vaihtelee nolostuttavan ja hulvattoman välimaastossa. Usein vähän sekoituksena molempia. Huumori on kuitenkin osuvampaa ja hienostuneempaa, ainakin Borderlands-tasolla, ja varsinkin pahikselle on jälleen annettu jotain painoa edellisten pannukakkujen jälkeen.

Parhaimmillaan Borderlands 4 tavoittaa saman zen-koukutuksen, mitä Borderlands 2 tarjosi aikanaan. Tutkiminen, räiskintä ja jatkuva pelaajan palkitseminen helisevillä ja värikoodatulla tilpehöörillä on yksinkertaisesti pirun hauskaa puuhaa.

Hei, me tutistaan!

Arvostelun aikana yksi asia on pysynyt tasaisen totena: Borderlands 4 hädin tuskin toimii edes semi-pätevällä tietokoneella. Testauksessa käytettiin keskitasoa hitusen korkeammalla olevaa Ryzen 5 9500/RTX 3080ti/32GB DDR5 -komboa, ja peli asennettiin erittäin nopealle M2 SSD:lle. Mikään muu nykypäivän isoista julkaisuista ei ole kyykännyt pahemmin edes ikääntyvän raudan edessä. 2K Gamesin optimointiohjeiden mukaan minun pitäisi saada 1440p/normal-asetuksilla tasainen 60 kuvan ruudunpäivitys. Näin ei ole käynyt kertaakaan. Borderlands 4 nimittäin tutisee ja tärisee kuin chihuahua uuden vuoden aattona, eikä sille näy loppua ainakaan lähiaikoina.

Samalla netti täyttyy pelaajista, joiden ongelmat eivät rajoitu edes keskikastin rautaan, kuten omalla kohdallani. Steam- ja Reddit-foorumit ovat tulvillaan raportteja, joissa jopa tämän hetken kovimmat näytönohjaimet kyykkäävät huonosti optimoidun kokemuksen edessä. Odotettu Nintendo Switch 2 -versio pistettiin toistaiseksi jäihin Gearboxin viimein myöntäessä, ettei se toimi tällä hetkellä julkaisukelpoisella tasolla.

Mitä enemmän vihollisia ruudulla pyörii, sitä huonommin Borderlands 4 suoriutuu. Varsinkin puolivälin jälkeen löytyvät kartat, joissa pahisten suurimmat armeijat käyvät tasaisesti sankarien kimppuun, ovat lähestulkoon pelikelvottomia. Kaiken lisäksi asetusten muokkaaminen vain pahentaa tilannetta. Jokainen pienikin muutos pakottaa pelin lataamaan shaderit uudelleen, mikä tapahtuu jo muutenkin melkein joka kerta, kun kartalla erehtyy käyttämään pikamatkustusta.

Samaan syssyyn mahtuvat tekstuurien repeilyt, oudot hidastelut mannerten latautumisessa ja välillä kaikkien äänten katoaminen täysin, niin johan on soppa valmiina. Sisätiloissa onneksi toiminta helpottuu hetkisen verran, jolloin ruudunpäivityskin on enemmän 60 paremmalla puolella.

Hei, me yritetään!

Ihmettelin pitkän tovin, miksi Borderlands 4 oli näin kehuttu julkaisun yhteydessä, kun jokainen arvostelija myönsi pelin olevan kauheassa kunnossa. Monelle se potentiaali siitä, että jokin kaunis päivä peli korjataan toimivaksi, oli tarpeeksi. Mutta kuten monesti on todettu, potentiaalia ei voi arvostella. Nykyisessä kuosissa on mahdotonta suositella kallista peliä, jonka kallein versio maksaa yli 120 euroa, jos sen toimivuudesta ei ole muuta arvioita kuin "joskus".

Se ei tarkoita, että Borderlands 4 olisi huono peli. Ne harvat hetket, kun se on toiminut edes jonkin verran, sitä on ollut ilo pelata. Se on täynnä loistavaa huumoria, mainioita hahmoja ja erinomaista toimintaa. Sen avoin maailma on parasta, mitä Gearbox on tähän mennessä loihtinut. Jokaisella hahmolla on jotain annettavaa, ja loppupelin pitäisi tarjota metsästettävää kymmeniksi, ellei jopa sadoiksi tunneiksi.

Teoriassa tilanne on hyvä kärsivällisille pelaajille. Noudattakaa Pitchfordin neuvoa ainakin hetken aikaa. Jättäkää Borderlands 4 vielä kaupan hyllylle joksikin aikaa. Ensi vuonna sen saa halvemmalla ja mitä todennäköisimmin korjattuna. Silloin se on loistava hankinta. Nyt se pyytää enemmän, kuin se lopulta antaa. Mikä on vain harmi.