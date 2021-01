Uutistoimitukselta, uutisnälkäisille – katsauksessa KonsoliFINin uutisvuosi 2020

Jaakko Herrasen blogi

Tiedättekös, peliuutisointi on hasardia hommaa. KonsoliFINin ylivoimaisesti suurimmat kävijämäärät tienataan uutisklikeillä, ja niitä on kuluneen vuoden aikana ollut vähintäänkin kiitettävästi. Koeta siinä sitten miellyttää kaikkia ja ottaa saatu palaute vastaan ainoastaan rakentavasti – se on meinaan yllättävän haastava homma!

Vaikka viralliselta titteliltäni olenkin uutistoimituksen päätoimittaja, on uutistykitys monessa suhteessa kollektiivinen prosessi. Yhteisiä suuntalinjoja epämääräisen klikkihorotuksen ja asiallisen uutisoinnin välillä mietitäänkin ylläpidon Slack-keskusteluissa harva se päivä. Esimerkiksi eri kauppapaikkojen alennuksista tiedottavien uutisien mainosmaisuudesta käytiin jopa kevyen napakkaa väittelyä ylläpidon kesken – ylläpidon, josta löytyy todella monen alan rautaisia ammattilaisia. Tilanne on kaksipiippuinen, sillä muun muassa juuri näistä alennusuutisista on saatu myös positiivista palautetta, minkä lisäksi niiden klikkimäärät huitelevat monesti aivan omilla tuhatluvuillaan vaikkapa ”XXX sai uuden trailerin” -tyylisiin infopläjäyksiin verrattuna.

Klikkejä kaikin keinoin, vai ei?

Kun nykyisiin saappaisiini astuin muutama vuosi sitten, selkeä linjanveto oli, että lukijoita ei pyritä haalimaan halvoin keinoin. Pelin nimi todellakin mainitaan rehdisti otsikossa, eikä siinä myöskään jätetä kertomatta ytimekkäästi uutisen olennaisinta sisältöä, kuten nykyään niin monella muulla sivustolla tuntuu tapana olevan. Mielestäni KonsoliFIN on löytänyt sen netissä niin monesti kadoksissa olevan kultaisen keskitien kiitettävästi – voi veljet, jopa pysynyt sillä poikkeuksellisen hyvin.

Siksi onkin ollut ilo huomata, miten klikkimäärät ovat siitä huolimatta kohonneet tasaisesti vuoden mittaan. Itse asiassa maanantaisin ilmestyvän klikkiraportin uudet lukijaennätykset ovatkin olleet kuluvana vuonna enemmän sääntö kuin poikkeus. Siinä missä männä vuonna ilakoitiin muutaman sadan klikeistä, ollaan tänä vuonna onnistuttu rikkomaan jopa 25 000 klikkauksen maaginen haamuraja, vieläpä muutamaankin otteeseen – hyvä me!

Fakta on myös se, että sivuston uutismäärä on suoraan verrannollinen sinne päätyviin vierailijamääriin. Tässä suhteessa kulunut vuosi on ollut suorastaan kuninkaallinen hieman pidemmäksikin venähtäneen apaattisen aikakauden jälkeen. Siinä missä vuonna 2019 uutisia julkaistiin reilut 600 kappaletta, on tämä lukema saatu yli triplattua vuodenvaihteen jälkeen.

Palttiarallaa 1 700 julkaistua uutista vapaaehtoisvoimin on vähintäänkin kiitettävä tulos, minkä on syytäkin näkyä kävijämäärissä, jumankauta sentään! On ollut ilahduttava huomata, miten Petrin viihdeuutiset lupsakkoine otsikkoineen kiinnostavat lukijoita, uusimman tulokkaan Tarjan uskaltautuessa pureutumaan ennakkoluulotta haastavienkin aiheiden äärelle. Itse raapustelen uutisia vähän laidasta laitaan, kuten se paljon puhuttu joka paikan höylä. Onpa muukin toimitus (katson teitä Niko, Emmi, Jyri, Tero, Petri ja muut joita en muista mainita) uskaltautunut heittelemään silloin tällöin linjoille ylläriuutisia, mikä aina lämmittää paatunutta mieltä. Olisiko 2 000 uutista ensi vuodeksi liian kunnianhimoinen tavoite – no ei todellakaan ole!

Tykkään, todellakin

”Kivijalkasivustot” ovat tätä nykyä jäämässä uhkaavasti sosiaalisen median jättiläisjalan alle. Tämän kanssa täytyy elää, ja tähän on pyritty integroimaan myös uutisointi. Kaikki uutiset jaetaan niin Twitteriin kuin Facebookiinkin, ja sitten vain toivotaan peukut pystyssä sitä paljon puhuttua HYVÄÄ PÖHINÄÄ.

Tässä suhteessa KonsoliFINin some-seuraajat ovat poikkeuksellisen fiksua sakkia. Siinä missä pari vuotta sitten uutispostauksen alle tuli harvoin kommentin kommenttia, ollaan tänä vuonna saatu todistaa muutamaakin hedelmällistä keskustelua. Yksityiskohtana mainittakoon myös, että tähän keskusteluun on tarvinnut puuttua todella, todella harvoin. Ehkä fiksut uutiset vain keräävät fiksuja lukijoita, eivätkä turhanpäiväiset öyhöttäjät jaksa ryhtyä vänkäämään moisen kanssa ainakaan järin usein. Silti, ihan jokainen retwiitti, kommentti ja FB-liketys on meille kotiin päin.

Meillä ei ole KonsoliFINissä mitään uutismäärävaatimuksia, vaan kaikki tekevät hommia omien puuhastelujensa lomassa, täysin fiiliksen mukaan. Tästä huolimatta ollaan hoidettu kiitettävästi pois alta niin kahden konsolin julkaisut, koronan aiheuttamat peliviivästykset kuin viimeisimpänä Cyberpunk 2077:n kivikkoinen julkaisukin – aika hyvin siis!

Jatkakaa samaan malliin, rakkaat lukijat. Me ainakin jatkamme!

Ainiin, ja mikäli sisällöntuotanto kiinnostaa, niin rohkeasti vain yhteyttä, me ollaan ihan mukavaa porukkaa eikä tekijöitä ole koskaan liikaa – näyttää muuten myös julmetun hyvältä CV:ssä!