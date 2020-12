Uhrauduimme perinteiseen makutestiin, jotta muiden ei tarvitsisi: ethän maistele joululahjaksi saatuja Switch-kasetteja, sillä niiden maku on kuvottavan paha

Petri Katajan blogi

Joulu on perinteiden aikaa. Kai se on tarpeen toteuttaa tämäkin jo perinteeksi muodostunut muistutus, joka varoittaa yhdestä enemmän tai vähemmän oleellisesta asiasta.

Nimittäin! Kehotamme jälleen jättämään Switch-pelikasettien nuoleskelun väliin. Aivan sama, mikä peli lahjapaketista paljastuikaan, on sen maistelu epäsuositeltavaa harrastuspuuhaa.

Kasetit on nimittäin maustettu denatoniumbentsoaatilla, kitkerimmällä tunnetuista kemikaaliyhdistelmistä. Tätä kamalaa tavaraa, joka itsessään on myrkytöntä, on muun muassa rotanmyrkyissä, pakkasnesteissä sekä aineissa, jotka estävät kynsien pureskelua. Ettei vaan vahingossa eksyisi ihmisten suuhun mikään näistä asioista.

Jotta kukaan muu ei tätä makua joutuisi todistamaan, tehdään se esimerkinomaisesti muita varten. Kuten tapana on ollut.

Tänä vuonna makutestiin päätyi Hyrule Warriors: Age of Calamity, tuo arvostelumme perusteella varsin maistuva tuotos. Aiempina vuosina kasettien maku on tuonut mieleen savupiipun, vuohenjätökset tahi pakoputken sisäpinnan, joten luvassa oli selkeästi varsinainen kokemus.

Joten ääntä kohti.

Silmänräpäyksen verran luulee selvinneensä vähällä. Mutta kun maku valtaa kielen pinnan, tulee hyvin nopeasti muistettua, miksi tämä on joka vuosi yhtä huono idea. On kuin makunystyröillä tanssahtelisi tulipalossa tuhoutuneen hometalon tuhkaa maustettuna kitkerillä tunteilla. Kuin pohjaan palanut ruoka olisi tiivistetty palloksi ja kieritelty sitten haisunäätien pesäkolossa. Yksinkertaisesti sanottuna: aivan julkean pahaahan tämä on.

Ja kuten aiemminkin, niin elämys ei ole edes heti ohi, vaan maku viipyy kielellä valitettavan pitkään. Arvosanaksi 1/5, en suosittele muille, ellei sitten ole vailla jonkin sortin huonoa kokemusta.

Tuli testattua, jotta muiden ei tarvitse. Älkää tehkö perässä. Palataan asiaan, ehkä, ensi jouluna.

