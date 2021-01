Hei hei vuosi 2020, olit meille tilastollisesti hyvä – KonsoliFINin lukijamäärät kasvoivat yli 80 prosenttia

Petri Leskisen blogi

Vaikka muutamat julkaisut karkasivat vuodelta 2020 tälle vuodelle eikä uusia konsoleitakaan riittänyt kaikille, niin toimituksessa on pitänyt kiirettä. Vuosi 2020 oli itse asiassa positiivinen yllätys, jos katsotaan vain numeroita.

Enemmän ja heti

KonsoliFINin arvostelu- ja artikkelipuolen vetäjänä työnkuvaani kuuluu kommunikoida studioiden ja pr-henkilöiden kanssa, pyytää pelejä tai laitteita testiin, arpoa arvostelija halukkaiden joukosta ja aikatauluttaa julkaistava sisältö. Matkan varrella on pidettävä huolta, että tekstit oikoluetaan ajoissa, kuvat lisätään, ja sisällönkin pitäisi olla suhteellisen järkevää. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta prosessi toimii onneksi kuin itsestään, kiitos toimituksen kuuliaisten jäsenten ja digitaalisten apuvälineiden (Slack + Google) toimivuuden.

Tietyt alatyyliset sanat otsikoissa keräävät klikkejä, mutta pudottavat mainetta. Kuva The Last of Us Part II:sta.

Vuosi 2020 oli yleisesti raskas, mutta jos sitä tarkastelee vain oranssien KonsoliFIN-lasien läpi, niin se tarjosi enemmän lukijoita, enemmän sisältöä ja enemmän alustoja kuin vuosi 2019. Alkuvuonna The Last of Us Part II piti keskustelua foorumilla yllä, kesällä Ghost of Tsushima. PlayStation 5:n ja Xbox Series -konsolien julkaisu sen sijaan puhutti loppuvuodesta yhdessä Cyberpunk 2077:n kanssa. Ja puhetta niistä riittää edelleen.

Ollaanpa me jo vanhoja!

KonsoliFIN juhli syksyllä 20-vuotista taivaltaan – etänä kuten ajankuvaan kuuluu. Vielä pari vuotta sitten pyöreiden juhliminen ei ollut kovinkaan varmaa: Kassalippaan pohjalla ei ollut montaa euroa, ja koko sivuston tulevaisuus näytti erittäin synkältä. Vaikka toimimmekin vapaaehtoisvoimin eikä toimitukselle makseta palkkaa, pitää serverikulut kattaa jollakin, eivätkä eri lisenssitkään ole ilmaisia. Pari muutosta toimintamalliin ja uuden yhteistyökumppanin löytäminen antoivat onneksi meille lisäaikaa, ja tässä sitä ollaan! KonsoliFINillä menee paremmin kuin aikoihin. Lukijamäärät kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna yli 80 prosentilla.

Uutistoimitus on se, joka tuo väkeä sivustolle, kuten Jaakko aiemmin asiasta kirjoitteli. Tarjouskampanjat, kuukauden PS Plus -nimikkeet ja ajankohtaiset pelit kiinnostavat aina, oli kyseessä sitten Pokémon Go, uusi Änäri tai Fortnite. Arvostelujen ja artikkelien klikkimäärät jäävät usein kakkoseksi uutisiin verrattuna. Toki poikkeuksiakin on. Tämän vuoden luetuimmat ei-uutisjutut olivat:

Lisää tilastoja, nääs

Mitä KonsoliFIN sitten teki vuonna 2020? Arvosteluja julkaistiin kiitettävät 192 kappaletta. Tammi- ja helmikuu olivat hiljaisempia, mutta siitä eteenpäin sivustolle putosi uusi revikka vähintään joka toinen päivä. Marraskuussa arvioita julkaistiin jopa 23, siihen kylkeen vielä 17 artikkelia ja 4 blogikirjoitusta. Artikkeleja vuoden aikana sai lueskella 115 kertaa, ja erilaisia vapaamuotoisia blogahduksiakin ilmestyi yhteensä 34.

Melkein joka päivälle uusi juttu. Melkein.

Tähtikeskiarvoksi muodostui 3,42

Arvosanat pysyivät tasaisena läpi vuoden. Tähtikeskiarvoksi muodostui 3,42. Elokuu erottui mollivoittoisessa tarjonnassa – katson teitä yhden tähden Wanking Simulator, Fast & Furious Crossroads ja Deadly Premonition 2. Sivuston nimestä huolimatta suosituin alusta oli PC. Sen jälkeen tulivat PlayStation, Nintendo ja perää pitävä Xbox.

Muut-osuus sisältää lauta- ja mobiilipelejä.

Kiitos vielä viime vuodesta. Yritämme tarjota laadukasta sisältöä myös jatkossa, joten tavataan sivustolla. Palautetta otetaan mielellään vastaan.