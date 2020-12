Apua, palasin takaisin Red Dead Redemption 2:n pariin kuin vahingossa – peli on PlayStation 5:llä napsituissa kuvissa kaunis kuin mikä

Apua, palasin takaisin Red Dead Redemption 2:n pariin kuin vahingossa.

Jaa, mistä se ajatus oikein lähti? Ideana oli kokeilla ja katsoa, että miltä yksi viime vuosien suosikkipeleistäni näyttää uudella raudalla, PlayStation 5:llä. Olihan Red Dead Redemption 2 jo PlayStation 4:llä komea kuin mikä.

Pointtina oli ihan vain testata nopsaan, eikä missään nimessä pistää cowboyn saapikkaita takaisin jalkaan. Olin jo nähnyt tarinan alusta loppunäytöksiin asti ja tehnyt melkeinpä kaiken oleellisen puuhan. Tuohon koko urakkaan meni enemmän tai vähemmän hulppeat yhdeksän kuukautta, joskaan ei onneksi yhtä soittoa.

Olin myös julkaissut noiden yhdeksän kuukauden aikana napatut kuvakaappaukset sivustollamme. Hienoja, hölmöjä ja tunnelmallisia kuvia (klik).

Mutta kuinkas sitten kävikään, annoin Red Dead Redemption 2:lle pikkusormen, ja se vei koko käden. Nyt, useat tunnit myöhemmin, on todettava pelin olevan edelleen rautaa. Muutamat sivutehtävät on tullut koettua, legendaarisia elukoita on metsästetty ja niin ikään legendaarisia fisuja kalastettu. Vekkulia puuhaa.

Kyseessä ei ole millään muotoa täydellinen tuotos, kaukana siitä. Esimerkiksi: Kontrolleissa olisi jonkin verran parannettavaa, sillä ammuin juuri männähetkenä yhden sivullisen veneilijän vahingossa. Samaa nappia nyt vaan käytetään sekä asioiden huomioimiseen että aseella tähtäämiseen. Hups. Tarinassa on myös laahustavia kohtia, ja ympäri maita sekä mantuja matkataan liiankin kanssa ylipitkien välimatkojen poikki. Jyri on itse asiassa kirjoittanut asiasta pidemmänkin tekstin, joka on täyttä asiaa.

Mutta siitä huolimatta: on se vaan hyvä. Niinkin hyvä, että villin lännen avoimessa maailmassa seikkailu jälleen kerran sai Assassin's Creed Odysseyn kuvioissa pyörimisen tuntumaan hölmön pelimäisen keinotekoiselta. En tätä paremmin osaa selittää, mutta Red Deadissa on samoilu tehty omaan makuuni paljon paremmin.

Ja sen lisäksi on vain todettava, että itse seikkailuhan näyttää julkean hyvältä. Näytti toki jo PlayStation 4:llä, mutta niin myös PlayStation 5:llä. Ja ennen kuin kukaan huomauttaa, niin pitää muistaa, että uusi rauta ei tuo mukanaan mitään uutta parannusta ulkoasuun. Ainakaan vielä, tiedä häntä vaikka jotain ehostetta olisi joskus tulossa. Tällä haavaa nimike ottaa uusien laitteiden tehoista ilon irti tarjoamalla lähinnä entistä tasaisemman ruudunpäivityksen. Etenkin Saint Denis -kaupungissa homma pysyy mukavan tasaisena.

Niin, ja nyt pelin käynnistyksessä ei pidä enää odotella minuuttitolkulla latausruutua tuijottaen. Noin minuutti ja ollaan valmiina revolverien ja hevosten maailmassa. Se jos mikä ansaitsee peukun.

Oli miten oli, Red Dead Redemption 2 on komeaa katsottavaa. Edelleen. Oheiset kuvat puhuvat puolestaan.

Kaksi huomiota: Kuvat saa isommaksi klikkaamalla. Alemmissa kuvissa voi kenties olla havaittavissa pienoisia spoilereita alueesta, jonne päästään pelin loppuvaiheilla.