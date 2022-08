Gamescom 2022 -kronikat: Päivä 1/3 – "Was?! Keine Maske?!"

Tästä se lähtee. Meikäläisen ensimmäinen Saksan reissu kautta aikain.

Ruotsin lentokentällä, matka jatkuu kohta SAS:in lentokoneella.

Herätyskello soi keskiviikkoaamuna 24.8. kello 3:30. Katkonaista unta oli takana yhteensä noin neljä tuntia, mutta silti ihminen oli jotenkin intoa täynnä. Syynä oli se, että oli aika lähteä Gamescom-reissulle! Laukku oli pakattu jo edeltävänä päivänä, joten suksin suihkun ja siistiytymisen kautta autoon. Kuskina toimi avopuoliso, joten tässä kohtaa kiitokset Hensulle heräämisestä. Suuntasimme kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää, jossa oli määrä tavata Itkosen Joonatan noin kello 4:45.

Pääsimme turvatarkastuksesta läpi noin vartissa, sillä fiksuina poikina teimme check-inin etukäteen. Olimme siis erittäin hyvissä ajoin odottelemassa konetta, joka starttasi vasta varttia vaille seitsemän kohti Tukholmaa. Eipä tuo toisaalta haitannut, sillä aamusella ehti hyvin palaveerata reissuun liittyviin juttuihin liittyen. Ruotsiin päästyämme saimme hiukan odotella seuraavaa lähtöä, sillä matka jatkui kahdeksan jälkeen paikallista aikaa kohti Düsseldorfia.

Perille päästyämme huomasimme, miten vaikeaselkoinen Saksan junaliikenne on. Tietoa oli heikosti saatavilla englanniksi, mutta pääsimme kuitenkin oikeaan junaan kohti Kölniä. Heti junaan istuttuamme tuli jännät paikat: konnari rupesi saksaksi meuhkaamaan minulle maskin puuttumisesta. Kävi ilmi, että Saksan julkisissa on maskipakko edelleen päällä, joten suuttumuksen ymmärtää. Hän kuitenkin leppyi, kun huomasi minun olevan turisti ja jopa ojensi pussistaan yhden maskin minulle, kun pyytelin tyhmyyttäni anteeksi. Sävy muuttui siis nopeasti, inhimillisyys voitti ja konnari toivotti vielä hyvät päivänjatkotkin.

Airbnb-kerrostalokämppä löytyi sekin vaivattomasti ja asunnon omistaja vastasi puhelimeen säntillisesti. Pidettiin herran kanssa lyhyt juttutuokio, jonka jälkeen hän lähti telttaretkelle. Maltillisen levon jälkeen kengät jalkaan ja menoksi. Lähtiessä oli kuitenkin ihmettelemistä alaoven lukon kanssa ja takaankin, etten ole aiemmin kohdannut yhtä oikuttelevaa tapausta. Asiaa googlailtuamme löysimme kokonaisen topicin saksalaisten lukkojen "käytännöllisyydestä", joten emme olleet ainoita, joilla oli hankalaa niiden kanssa.

Meitsi ja Koelnmesse.

Vaikeuksien kautta ulos asunnosta siis. Suuntasimme ratikkaan, joka oli onneksi aika helpposelkoinen: pääsisimme yhden pysähdyksen taktiikalla messualueelle. Koelnmesse-messukompleksi olikin sitten aivan järkyttävän kokoinen. Sisälle päästyäni sitä tunsi olevansa kuin pikkupoika karkkikaupassa, koska sitä haluaisi vaan päästä testaamaan koko messujen annin. Siihen ei tosin olisi varmaan riittänyt edes viikko, saatika sitten pari päivää. Tässä kohtaa onkin hyvä muistuttaa, että kaikki meidän testisessiot olivat sovittu bisnespuolelle, jossa väkeä oli huomattavasti vähemmän kuin julkisella puolella. Kokoa halleilla kuitenkin oli ihan riittävästi, ja bisnespuolikin oli jaoteltu useampaan halliin, joten päivän aikana kertyi melko mittavasti kävelyä. Onneksi emme jääneet oikeastaan missään vaiheessa jumiin väkijoukkoihin ja hyvä niin, sillä muuten siirtymiin olisi pitänyt varata varmaan puolet enemmän aikaa.

Ensimmäisenä suuntasimme kohti Xboxin "kojua", jonka löysimme hyvinkin vaivattomasti. Joonatanilla oli sovittuna sinne ensimmäinen testisessio, joten itse lähdin vähän katsastamaan tiluksia. Myöhemmin kello 16:00 paikallista aikaa oli Bandai Namcon järkkäämä presentaatio, jonka päätteeksi pääsimme molemmat kokeilemaan muutamaa tulevaa nimikettä. Seuraavaksi hiukan mietteitä niistä.

One Piece Odyssey

One Piece ei varmaankaan kauheasti esittelyjä kaipaa. Vähänkään animea katsoville sarja on todennäköisesti tuttu vuosien takaa, mutta pelien saralla nimikkeet ovat olleet hyvin vaihtelevan laatuisia ja lähinnä mätkintään nojaavia. Nyt fanit saavat kuitenkin jotain uutta, sillä One Piece Odyssey on ensimmäinen kyseiseen animesarjaan pohjautuva täysiverinen roolipeli. Pleikkarilla pelattu testisessio kesti noin puolisen tuntia, jonka aikana kävi hyvin ilmi, että Bandai Namcon tuutista on tulossa sangen lupaava vuoropohjainen roolipeli. Taistelu tuntui mielekkäältä ja graafinen ulkoasukin muistutti hyvin paljon Dragon Quest XI:ta, joka on pelkästään positiivinen asia. Julkaisupäivää ei harmittavasti saatu vielä tietää, mutta teoksen on määrä ilmestyä vielä vuoden 2022 aikana PlayStation- ja Xbox-konsoleille sekä PC:lle.

Monkey D. Luffy, alias kumiukko, hieroo rystysiään.

Park Beyond

Sitten oli aika testata Rollercoaster Tycoonin hengessä tehtyä Park Beyondia. Pelissä pyritään tekemään mahdollisimman mahdottomia huvipuistoja pelaajan temmellyskentäksi, joissa painovoimalla ei ole juurikaan merkitystä. Nimikettä pääsi testaamaan noin vartin ajaksi, joten siinä ajassa ei ihan kauheasti vielä ehtinyt puuhastella. Park Beyondissa lähdetään kuitenkin liikkeelle nollasta. Olet vastikään yrityksessä aloittanut arkkitehtivisionääri, eikä firmalla mene hyvin. Tehtävänäsi on nostaa puisto suosta ja luoda laitteita, joita ei voisi mitenkään toteuttaa oikeassa elämässä. Mainosmiesten keksimä avainsana olikin "impossify", joka varmaan suomeksi kääntyisi muotoon "mahdottoman mahdollistaminen". Luovuuteen kannustetaan joka käänteessä, ja tarinavetoisessa kampanjatilassa pääseekin johtamaan puistoa sekä toteuttamaan urakalla huvipuistofantasioitaan.

Tirehtööri kertoo visioistaan.

Park Beyondissa on paljon potentiaalia, mutta hälyinen messuhuone ja kiire eivät olleet paras mahdollinen ympäristö pelin opetteluun. Testattavana oli vain PC-versio, enkä ehtinyt päästä ihan sinuiksi kontrollien kanssa, joten sujuvuuden kanssa jäi omalla kohdallani kysymysmerkkejä ilmaan. Täytyy toisaalta muistaa, etten ole kovin harjaantunut PC-pelaaja, joten ongelma saattoi olla käyttäjässäkin.

Park Beyondin on määrä ilmestyä vuoden 2023 aikana PC:n lisäksi Xbox Series -konsoleille ja PlayStation 5:lle.

Kuvan huvipuisto ei ole minun käsialaani.

Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R

Tälläkin sarjalla tuntuu olevan uskollinen ja isohko kannattajakunta. Nyyppänä en tosin päässyt lyhyen testisession aikana ollenkaan sisään mekaniikkoihin, joten olettaa sopii, että Jojo'n eriskummallinen mäiskintä vaatii harjoittelua ja omistautumista. Kauaa ei tätä tosin tarvitse enää odotella kauppojen hyllyille, sillä nimike saapuu Pleikkareille, Xboxeille, PC:lle ja Switchille 2. päivä syyskuuta.

Tätä teosta olisi pitänyt reenata huomattavasti enemmän.

Pac-Man World Re-Pac

Ensimmäisellä PlayStationilla aikoinaan nähty Pac-Man World saapui uusioversiona kauppoihin 26. päivä elokuuta, mutta pääsin testaamaan nimikettä messuilla lyhyesti ennakkoon. Tästä on tulossa meikäläiseltä arviokin hiukan myöhemmin, mutta halusin kuitenkin kokeilla tätä jo nyt, jotta olisi jonkinlainen käsitys tasosta. Ohjaimen laskettuani olin huojentunut, sillä demon perusteella Pac-Man World Re-Pac lämmitti oikein mukavasti mieltä retrofiiliksellään. Nimike vaikuttaa olevan onnistunut kasvojenkohotus, tavoittaen samalla alkuperäisen pelin tunnelman. Teos on saatavilla PlayStation- ja Xbox-konsoleille, PC:lle sekä Switchille budjettihintaisena eli noin 40 euron hintalapulla.

Pac-Man on päätynyt sokkeloista merirosvolaivan ahdistamaksi.

Muita testisessioita ei sitten ollutkaan sovittuna keskiviikolle!

Loppupäivän häröilyt

Kävin velvollisuuksien jälkeen vielä "häiriköimässä" puolalaisen Blooper Teamin kojulla, mutta he olivat mukana vain bisnespuolella, joten uusia pelejä ei ollut näytteillä. Kysyin PR-henkilöltä myös tulevasta Silent Hill -pelistä (huhu, joka on vellonut netissä jo yli kaksi vuotta). Hän kertoi pilke silmäkulmassa kuulleensa itsekin saman huhun, mutta hyvin pian kävi selväksi, ettei sellaista ole tulossa. Lämminhenkisen keskustelun päätteeksi sain lahjaksi kaksi Bloobeer-olutta, joten puolalaisstudion edustajista jäi sangen hyvä mieli.

Kölnin tuomiokirkkoa en päässyt valitettavasti tiirailemaan lähempää, joten tässä kuva Mauritiuskirchestä.

Päivän päätteeksi tuli havahduttua siihen, että näimme messualueesta oikeasti vasta murto-osan. Esimerkiksi valtava retro-osasto jäi kokonaan väliin. Päivä ei ollut kuitenkaan ihan vielä pulkassa, sillä suuntasimme messuseikkailun jälkeen lähemmäs keskustaa kello 20 paikallista aikaa alkaviin Saints Row -bileisiin, johon saimme Plaionin edustajalta kutsun. Rahaa oli pistetty palaamaan kiitettävästi, sillä ruokaa ja juomaa oli yllin kyllin tarjolla. Viihdyimme kemuissa kuitenkin vain noin tunnin, sillä väkeä oli paljon ja meteli ihan tajuttoman kova, joten juttelusta ei olisi tullut yhtään mitään. Täytyy erikseen kuitenkin antaa vielä hyvät pointsit burgeriannokselle, joka oli kerrassaan mainio. Keittiöhenkilökunta oli sekin ystävällistä ja vieläpä englanninkielistä, sillä ruoka-ainetiedusteluihin suhtauduttiin hyvällä ymmärryksellä.

Saint's Row -kemuissa oli ahdasta ja meluisaa, mutta myös hyvää ruokaa ja juomaa!

Sitten olikin viimeinen taivallus oli edessä. Kämpälle päästyämme käytännössä molemmat painuivat saman tien pehkuihin, vaikka kello ei ollutkaan kuin puoli kymmenen. Päivä oli ollut kuitenkin sen verran pitkä ja kuuma, että uni maistui, joskaan ei ilman yhtä kölsch-olutta (todellista jumalten juomaa on se). Seuraavana päivänä herätyskello herättää kello 8 reikä-reikä, joten tässä olisi hyvin aikaa nukkua.